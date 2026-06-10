Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 10., szerda Gréta, Margit

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
élet

A találkozás, ami mindent megváltoztatott – ezért maradnak velünk egy életen át a szerelem első pillanatai

123rf.com -
élet szerelembe esés szerelem kapcsolat
Szlovák Eszter
2026.06.10.
A legelső összepillantás és a villámcsapásként ható találkozás vagy az első egymással váltott üzenet emléke akár évtizedekkel később is képes megdobogtatni a szívünket. A szerelem első pillanatai, a szerelembe esés olyan mély nyomot hagy bennünk, hogy sokszor még évekkel később is fel tudjuk idézni az első közös esemény minden apró részletét. De vajon miért marad velünk ennyire élénken ez az euforikus érzés?
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Valószínűleg mindannyian átéltük már – legalább egyszer – azt a semmihez sem fogható érzést, amikor egy idegen megjelenése szinte egyik pillanatról a másikra megváltoztatja a világunkat. Nem is gondolnánk, mennyi minden múlik a kezdeteken. Hiszen a szerelembe esés mágikus perceiben valójában nemcsak egy emberhez kezdünk kötődni, hanem ahhoz az érzéshez is, amelyet kivált belőlünk. Ahhoz a különös izgalomhoz, reményekkel teli várakozáshoz és elevenséghez, amelyet a kapcsolat első időszaka hoz magával. Évekkel később, amikor visszatekintünk egykori szerelemeinkre, sokszor magunk sem értjük, miért volt ránk akkora hatással az a bizonyos személy. Különösen akkor, ha utólag már tisztán látjuk a hibáit, vagy a kapcsolat végül nem úgy alakult, ahogyan reméltük. 

a szerelem első pillanatai
A szerelem eső pillanataiban valójában nemcsak egy emberhez kezdünk kötődni, hanem ahhoz az érzéshez is, amelyet kivált belőlünk.
Forrás:  Getty Images

A szerelembe esés nemcsak érzelem, hanem biológiai folyamat is

Amikor valaki hirtelen „belénk vésődik” , az agyunk jutalmazó rendszere fokozott működésre kapcsol. Megemelkedik a dopaminszintünk, amely örömérzetet, izgalmat és fokozott – szinte kizárólagos – figyelmet idéz elő. Emiatt a másik emberhez kapcsolódó emlékek sokkal mélyebben rögzülnek, mint a hétköznapi események.

Nem véletlen, hogy sokan pontosan emlékeznek a legapróbb részletekre is: milyen ruhát és kiegészítőket viselt a másik, vagy milyen zene szólt a háttérben. Az agyunk egyszerűen kiemelt jelentőségű eseményként kezeli ezeket a pillanatokat. Egy szerelmi kapcsolat lezárulása után sem feltétlenül az exünk személye hiányzik a legjobban, sokszor inkább magát az érzést gyászoljuk, amelyet mellette megtapasztaltunk.

De vajon valóban csak a biokémia áll a háttérben? Vagy inkább a sors ereje?  

A szerelembe esés során dopamin, oxitocin és hormonok egész sora árasztja el a szervezetet, ami tulajdonképpen egy rendellenes működési állapotot hoz létre – ezt érzékeljük mi szerelemnek. Ha viszont spirituális szempontból közelítjük meg ezt a fenomenális érzést, felmerülhet bennünk, hogy ezek a kémiai folyamatok akár eszközök is lehetnek az univerzum kezében, amellyel bizonyos elkerülhetetlen és sorsszerű kapcsolódásokat segít létrehozni.  

Hogy ezt sorsnak, végzetnek vagy egyszerűen az emberi lelkek energetikai összekapcsolódásának nevezzük, az a személyes meggyőződésünkön múlik. Azonban az nehezen vitatható, hogy vannak emberek, akiknek a felbukkanása olyan jelentős változásokat hoz az életünkbe, ami csak a szerelem erejével történhet meg.

A szerelem első pillanatainak hatása évekkel később is megmaradhat

A szerelembe esés első időszaka gyakran olyan elemi erővel vésődik be az emlékezetünkbe, hogy később referenciapontként szolgál minden új kapcsolódásnál. Az agyunk eltárolja azt az intenzitást, azt a rendkívüli érzelmi állapotot, amelyet akkor átéltünk, és tudatosan vagy tudattalanul ehhez viszonyítjuk a későbbi élményeinket.

Ezért fordulhat elő, hogy valaki évekkel később is ugyanazt az érzést keresi, amelyet talán életében csak egy-két ember mellett tapasztalt meg. Nem feltétlenül azért, mert ő volt a „nagy ő”, hanem mert mellette élte át először vagy a legerősebben azt az eufórikus  lelkiállapotot, amely után azóta is sóvárog.  

mosolygó fiatal pár beszélget a szerelmük első pillanatairól
A szerelem első pillanatainak hatása évekkel később is megmaradhat
Forrás: Getty Images

A másikról szól vagy valójában önmagunkról?

Érdekes kérdés, hogy amikor szerelembe esünk, valóban a másik emberbe zúgunk bele, vagy inkább önmagunk egy olyan – eddig- hiányzó részébe, ami éppen megszületni készül bennünk?  

Lehetséges, hogy a vonzalom valójában tükröt tart elénk: megmutatja az aktuális vágyainkat, a beteljesületlen álmainkat, az életünkből hiányzó elemeket és azokat a tulajdonságokat, amelyekre éppen a legnagyobb szükségünk van.

Lehet, hogy egyesek épp az érzelmi biztonságot keresik, mások a szabadságot, az elfogadást, a szenvedélyt vagy azt az érzést, hogy végre megmutathatják valakinek a valódi énjüket. A tudat alatti szükségleteink azonban erősebb energetikai rezgést bocsátanak ki, mint a tudatos, racionálisan megfogalmazott párkapcsolati vágyaink – tehát sokkal jobban meghatározza a valódi, ösztönös lényünk azt, hogy kibe szeretünk bele

A szerelem első pillanata így sokszor nem a másik emberről szól, hanem a saját lelkünk egyik legfontosabb lenyomata. Egy emlék arról az időszakról, amikor egyetlen találkozás elég volt ahhoz, hogy újra elhiggyük: az életünk egyetlen szempillantás alatt gyökeresen megváltozhat. 

Ha egy pillanatra Isten szemével néznénk a világot, talán azt látnánk, hogy a lélek fejlődésének két legnagyobb katalizátora a szerelem és a tragédia. Az egyik megnyitja a szívünket, a másik pedig darabjaira töri azt – ugyanakkor mindkettő ugyanabba az irányba vezet: közelebb önmagunkhoz. Talán ezért érezzük úgy, hogy egy nagy szerelem vagy egy mély veszteség után már soha nem leszünk teljesen ugyanazok az emberek – és ez így is van. Mert valójában nem az életünk változik meg ilyenkor, hanem mi magunk.

Olvass még a szerelemről!

Mikor találom meg a nagy őt? 5 jel, amivel az lelked üzeni a közeledtét

Ki ne álmodozna a mindent elsöprő szerelemről? A megfelelő társ megtalálása nem mindig egyszerű, ám ha szemfülesek vagyunk, felfedezhetjük az árulkodó előjeleket. Összeszedtük a szerelem jeleit!

Felejtsd el az egyetlen igaz szerelmet: a tudomány szerint ennyiszer találjuk meg a nagy Ő-t

A tudomány szerint az egyetlen igaz szerelem csak illúzió. Egy kutatás szerint az emberek többször találják meg az igaz szerelmet, a nagy Ő-t az életük során.

A mostani párod a Nagy Ő? Válaszolj a kérdéseinkre, és kiderül!

Tesztünk segítségével kiderítheted, mekkora az esély rá, hogy a párod a Nagy Ő.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu