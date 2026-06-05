Ne dőlj be ennek az interneten terjedő utazási trükknek – Nagy bajba sodorhat

A TikTokon és más platformokon egyre több utazó oszt meg olyan ötleteket, amelyekkel „át lehet verni” a reptéri biztonsági ellenőrzést. Az egyik virálissá vált videóban egy utas például azt mutatja be, hogyan visz fel magával egy fagyasztott açaí bowl-t azzal a trükkel, hogy előre lefagyasztja, majd a kézipoggyászba teszi. Mutatjuk, miért veszélyes ez az utazási trükk!

Egy új utazási trükk terjed az interneten. Mutatjuk a részleteket!

Forrás: Getty Images

Egy virális TikTok-videó szerint fagyasztva át lehet vinni egy açaí bowl-t a reptéri biztonsági ellenőrzésen.

A szakértők figyelmeztetnek: a fagyasztott élelmiszereket is folyadéknak tekinthetik, ezért a 100 ml-es szabály vonatkozhat rájuk.

Ha az étel az ellenőrzés során észreveszik, a biztonsági személyzet elkobozhatja, és kidobhatja.

Súlyos bírság is járhat érte!

Ezért veszélyes az új utazási trükk

Hatalmasat megy a közösségi médiában egy videó, amelyben egy utas azt mutatja be, hogyan visz át egy açaí bowl-t a reptéri biztonsági ellenőrzésen. Ez az utazási trükk nagyon egyszerű: az ételt előre le kell fagysztani, hogy elférjen a kézipoggyászban, és ne folyadék formában legyen. A repülési trükkől készült videó már több mint egymillió megtekintést gyűjtött.

Biztos vagyok benne, hogy ezt továbbra is folyadéknak számít

– írta egy kommentelő, aki nem jár messze az igazságtól.

A szakértők szerint súlyos hiba

A repülésbiztonsági szabályok értelmében a fagyasztott ételeket is folyadéknak tekinthetik, így a 100 ml-es korlátozás alá esnek. Ha a biztonsági ellenőrzésnél elkezd felolvadni, könnyen elkobozhatják. Egy utazási szakértő szerint az ilyen trükkök nemcsak haszontalanok, de kellemetlen következményekkel is járhatnak: az ételt egyszerűen kidobják, és a szabályszegés akár bírsághoz is vezethet – írja az Express. Az Egyesült Királyságba belépve szigorú szabályok vonatkoznak az élelmiszerekre: hús, tejtermék, hal, gyümölcs, zöldség, magvak behozatala korlátozott. A szabály megsértése akár 5000 fontos büntetést is vonhat maga után.

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