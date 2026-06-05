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repülés

Ne dőlj be ennek az interneten terjedő utazási trükknek – Nagy bajba sodorhat

Shutterstock - FaceStock
repülés utazási tipp repülési trükk utazás
Simon Benedek
2026.06.05.
Az utazási szakértők figyelmeztetnek egy új, közösségi médiában terjedő „repülős life hackre”, amely elsőre ártalmatlannak tűnik, de komoly következményei lehetnek. Mutatjuk, miért ne dőlj be ennek az utazási trükknek!
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A TikTokon és más platformokon egyre több utazó oszt meg olyan ötleteket, amelyekkel „át lehet verni” a reptéri biztonsági ellenőrzést. Az egyik virálissá vált videóban egy utas például azt mutatja be, hogyan visz fel magával egy fagyasztott açaí bowl-t azzal a trükkel, hogy előre lefagyasztja, majd a kézipoggyászba teszi. Mutatjuk, miért veszélyes ez az utazási trükk!

Utazási trükk: egy nő nagy bőrönddel.
Egy új utazási trükk terjed az interneten. Mutatjuk a részleteket!
Forrás:  Getty Images

 

  • Egy virális TikTok-videó szerint fagyasztva át lehet vinni egy açaí bowl-t a reptéri biztonsági ellenőrzésen.
  • A szakértők figyelmeztetnek: a fagyasztott élelmiszereket is folyadéknak tekinthetik, ezért a 100 ml-es szabály vonatkozhat rájuk.
  • Ha az étel az ellenőrzés során észreveszik, a biztonsági személyzet elkobozhatja, és kidobhatja.
  • Súlyos bírság is járhat érte!

Ezért veszélyes az új utazási trükk

Hatalmasat megy a közösségi médiában egy videó, amelyben egy utas azt mutatja be, hogyan visz át egy açaí bowl-t a reptéri biztonsági ellenőrzésen. Ez az utazási trükk nagyon egyszerű: az ételt előre le kell fagysztani, hogy elférjen a kézipoggyászban, és ne folyadék formában legyen. A repülési trükkől készült videó már több mint egymillió megtekintést gyűjtött. 

Biztos vagyok benne, hogy ezt továbbra is folyadéknak számít

– írta egy kommentelő, aki nem jár messze az igazságtól. 

A szakértők szerint súlyos hiba

A repülésbiztonsági szabályok értelmében a fagyasztott ételeket is folyadéknak tekinthetik, így a 100 ml-es korlátozás alá esnek. Ha a biztonsági ellenőrzésnél elkezd felolvadni, könnyen elkobozhatják. Egy utazási szakértő szerint az ilyen trükkök nemcsak haszontalanok, de kellemetlen következményekkel is járhatnak: az ételt egyszerűen kidobják, és a szabályszegés akár bírsághoz is vezethet – írja az Express. Az Egyesült Királyságba belépve szigorú szabályok vonatkoznak az élelmiszerekre: hús, tejtermék, hal, gyümölcs, zöldség, magvak behozatala korlátozott. A szabály megsértése akár 5000 fontos büntetést is vonhat maga után.

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