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asztrológia

Ez a 3 csillagjegy válik el a leggyakrabban – Nem való nekik hosszú távú kapcsolat

Shutterstock - SZ Photos
asztrológia csillagjegy válás szakítás
Váradi Melinda
2026.07.22.
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Vannak csillagjegyek, amelyek nehezebben viselik a kompromisszumokat, és hajlamosabbak új irányt venni, ha egy kapcsolat már nem működik. Az asztrológia szerint három jegy különösen gyakran jut el a válásig.

Egy házasság vége soha nem vezethető vissza kizárólag egyetlen okra, hiszen a kapcsolatokat számtalan tényező alakítja. Az asztrológia azonban úgy tartja, hogy bizonyos személyiségjegyek hatással lehetnek arra, ki hogyan kezeli a konfliktusokat, a kötődést vagy éppen a változásokat. A következő három csillagjegyről gyakran mondják, hogy könnyebben kimondja: itt a vége.

csillagjegy válás
Ez a 3 csillagjegy nehezebben marad meg egy házasságban.
Forrás: Shutterstock
  • Vannak tulajdonságok, amik megnehezítik a kapcsolatokat.
  • Az asztrológia szerint egyes csillagjegyek nehezen bírják a kötöttségeket és a hosszú távú kapcsolatokat.
  • Nézd meg, te vagy a párod köztük vagytok-e!

Ez a 3 csillagjegy válik el a leggyakrabban

Nyilas

A Nyilas nehezen viseli, ha korlátozva érzi magát. Szereti a kalandokat, az önállóságot és az új élményeket, ezért egy túlzottan kötött vagy beszűkült kapcsolatban hamar boldogtalanná válhat. Ha úgy érzi, elvesztette önmagát, nem fél lezárni a házasságát sem.

Ikrek

Az Ikrek kíváncsi, változatos személyiség, aki folyamatos szellemi inspirációra vágyik. Ha úgy érzi, hogy egy kapcsolat rutinná vált, vagy már nem fejlődik benne, könnyebben dönthet a szakítás vagy akár a válás mellett. Számára a kommunikáció és az újdonság kulcsfontosságú.

Vízöntő

A Vízöntő szereti a saját útját járni, és nagyra értékeli a személyes szabadságot. Ha egy házasság túl sok elvárással vagy kötöttséggel jár, könnyen úgy érezheti, hogy megfullad benne. Bár hűséges tud lenni, csak akkor marad hosszú távon, ha a párja tiszteletben tartja az egyéniségét.

Az asztrológiai elemzések inkább iránymutatásként szolgálnak, mintsem tudományos előrejelzésként. Így még ha a csillagjegyed szerepel is a listán, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a kapcsolatod kudarcra van ítélve.

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