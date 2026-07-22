13 éves lett György herceg: így vált a kis huncutból igazi úrfivá – GALÉRIA

Sok sztárcsemete születése kap figyelmet, de akkorát, mint György hercegé talán egyik sem. 2013. július 22-én jött világra a londoni St. Mary’s kórházban, szülei pedig már másnap be is mutatták őt az egész világnak. Azóta eltelt 13 év, és az apróságból igazi kis úrfi lett, akinek egyre több kötelessége van.

György herceg 2015-ben.

Forrás: NORTHFOTO/GoffPhotos.com/KGC-222

György herceg július 22-én ünnepli 13. születésnapját, és ezzel fontos mérföldkőhöz érkezett az életében.

A leendő trónörököst szülei tudatosan készítik fel a rá váró királyi feladatokra.

Szeptembertől az Eton College diákja lesz, ahol édesapja, Vilmos herceg is tanult.

A nyilvánosság előtt fegyelmezett, a magánéletben azonban sportkedvelő, művészi érdeklődésű és közvetlen kamasz.

A család bensőséges körben ünnepli a születésnapját, mielőtt új életszakasz kezdődik számára.

György herceg születésnapja: a leendő trónörökös 13 éves lett

György herceg a világ szeme előtt cseperedik fel, 2013. július 22-én is minden szem rászegeződött. Ő Katalin hercegné és Vilmos herceg legidősebb gyereke, ráadásul a trón leendő örököse is, így a testvéreinél jóval nagyobb felelősség nyomja a vállát, ezt pedig a szülei is nagyon jól tudják. „Attól a pillanattól kezdve, hogy először beszéltek a gyerekvállalásról, arra törekedtek, hogy gyerekeik felnőtté válásának útját a lehető legzökkenőmentesebbé tegyék" – mondták a barátok Katalinról és Vilmosról. És bár természetesen Saroltára és Lajosra is gondosan odafigyelnek, mégis György az, akinek a sorsa végleg meg van pecsételve.

Ezért aztán György herceget szülei fokozatosan szoktatták hozzá a nyilvános megjelenésekhez, hiszen királyként ez majd az élete elengedhetetlen része lesz.

Katalin és Vilmos tudatos nevelésének hála ő lesz vitathatatlanul a történelem legjobban felkészített trónörököse.

György herceg Vilmos herceggel, Károllyal és II. Erzsébettel 2019 karácsonyán.

Forrás: NORTHFOTO

György herceg tanulmányai az Eton Collage-ban folytatódnak

Élete pedig már most nagy fordulatot vesz, hiszen az Eton Collage tanulójává válik szeptember 8-tól, azé az intézményé, ahova édesapja, Vilmos herceg is járt. Bár neki szép emlékei vannak az ott töltött időről, nem biztos, hogy György hercegnek is könnyű lesz a beilleszkedés. Sokat változott ugyanis azóta a világ, de a szülei mellette állnak. „Vannak ugyan kihívások, de ők mindig következetesen a családot helyezték minden tevékenységük középpontjába, és a közvélemény támogatja őket ebben” – árulta el egy bennfentes.