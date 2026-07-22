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13 éves lett György herceg: így vált a kis huncutból igazi úrfivá – GALÉRIA

születésnap brit királyi család György herceg
Nagy Anna
2026.07.22.
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A brit királyi család leendő trónörököse újabb fontos mérföldkőhöz érkezett, hiszen betöltötte 13. életévét. György herceg születésnapja egy korszak lezárását is jelenti, hiszen a nyár után az Eton College-ban folytatja tanulmányait, miközben egyre tudatosabban készül a rá váró királyi szerepre.

Sok sztárcsemete születése kap figyelmet, de akkorát, mint György hercegé talán egyik sem. 2013. július 22-én jött világra a londoni St. Mary’s kórházban, szülei pedig már másnap be is mutatták őt az egész világnak. Azóta eltelt 13 év, és az apróságból igazi kis úrfi lett, akinek egyre több kötelessége van.

György herceg 2015-ben.
György herceg 2015-ben.
Forrás: NORTHFOTO/GoffPhotos.com/KGC-222
  • György herceg július 22-én ünnepli 13. születésnapját, és ezzel fontos mérföldkőhöz érkezett az életében.
  • A leendő trónörököst szülei tudatosan készítik fel a rá váró királyi feladatokra.
  • Szeptembertől az Eton College diákja lesz, ahol édesapja, Vilmos herceg is tanult.
  • A nyilvánosság előtt fegyelmezett, a magánéletben azonban sportkedvelő, művészi érdeklődésű és közvetlen kamasz.
  • A család bensőséges körben ünnepli a születésnapját, mielőtt új életszakasz kezdődik számára.

György herceg születésnapja: a leendő trónörökös 13 éves lett

György herceg a világ szeme előtt cseperedik fel, 2013. július 22-én is minden szem rászegeződött. Ő Katalin hercegné és Vilmos herceg legidősebb gyereke, ráadásul a trón leendő örököse is, így a testvéreinél jóval nagyobb felelősség nyomja a vállát, ezt pedig a szülei is nagyon jól tudják. „Attól a pillanattól kezdve, hogy először beszéltek a gyerekvállalásról, arra törekedtek, hogy gyerekeik felnőtté válásának útját a lehető legzökkenőmentesebbé tegyék" – mondták a barátok Katalinról és Vilmosról. És bár természetesen Saroltára és Lajosra is gondosan odafigyelnek, mégis György az, akinek a sorsa végleg meg van pecsételve. 

Ezért aztán György herceget szülei fokozatosan szoktatták hozzá a nyilvános megjelenésekhez, hiszen királyként ez majd az élete elengedhetetlen része lesz. 

Katalin és Vilmos tudatos nevelésének hála ő lesz vitathatatlanul a történelem legjobban felkészített trónörököse. 

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György herceg Vilmos herceggel, Károllyal és II. Erzsébettel 2019 karácsonyán.
Forrás: NORTHFOTO

György herceg tanulmányai az Eton Collage-ban folytatódnak 

Élete pedig már most nagy fordulatot vesz, hiszen az Eton Collage tanulójává válik szeptember 8-tól, azé az intézményé, ahova édesapja, Vilmos herceg is járt. Bár neki szép emlékei vannak az ott töltött időről, nem biztos, hogy György hercegnek is könnyű lesz a beilleszkedés. Sokat változott ugyanis azóta a világ, de a szülei mellette állnak. „Vannak ugyan kihívások, de ők mindig következetesen a családot helyezték minden tevékenységük középpontjába, és a közvélemény támogatja őket ebben”árulta el egy bennfentes.

Ilyen valójában György herceg

György herceg már most tisztában van azzal, mi vár rá, de a közeli ismerősök „hihetetlenül földhözragadtnak" írták le őt, aki kedveli a sportokat, és meglepően tehetséges művész. 

„Valójában meglehetősen érzékeny lélek, aki – apjához és nagyapjához hasonlóan – nagyon elkötelezett a természetvédelem iránt, és szereti a zenét is. 

Zárt ajtók mögött olyan, mint bármelyik másik tinédzser, de a nyilvánosság előtt mindent nagyon komolyan vesz

 – árulták el az informátorok. A királyi kötelességeken kívül György hercegnek nagyon sok hobbija van. Apjához hasonlóan lelkes Aston Villa-szurkoló, tehetséges úszó is, országos triatlonversenyeken indul, és a jégkorongpályán is megmutatja versenyszellemét, de a repülésnek is nagy rajongója. 

A leendő trónörökös tehát a boldog gyerekéveket hamarosan maga mögött hagyja, ez az utolsó olyan nyara, amikor még nem zúdul nyakába a rangjával járó felelősség, a szülei pedig mindent megtesznek azért, hogy emlékezetes hónapjai legyenek, 

és valószínűleg ilyen lesz a születésnapi ünnepsége is. Habár bizonyára eltér majd édesapjáétól, akinek 13. születésnapjára édesanyja, Diana hercegné mell alakú tortát csinálatatott, és az iskolából hazatérve olyan szupermodellek várták, mint Claudia Schiffer, Christy Turlington és Naomi Campbell. Ennél bensőségesebb ünneplésre számíthatunk, Katalin és Vilmos számára fontos, hogy ez egy igazi családi esemény legyen, mielőtt még György beköltözne a bentlakásos iskolájába.

És lehet, hogy szupermodellek társaságát nem élvezheti majd 13. születésnapján, György herceg sokkal szerncsésebb, mint Vilmos volt, hiszen olyan családi egységben nőhetett fel, amit apja nem tapasztalhatott meg.

Kattints a képre, hogy végignézhesd György herceg életét képekben:

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. július 23-án a londoni St Mary’s Kórház Lindo-szárnya előtt mutatták be újszülött kisfiukat a világsajtónak. György herceg 2013. júlis 22-én, hétfő délután született, súlya 3,8 kilogramm volt. A címe Cambridge-i herceg, Őkirályi Felsége.
Az újszülött György herceg láthatóan nem élvezte túlzottan az első útját a babülésben.
Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. október 23-án érkeznek fiukkal, György cambridge-i herceggel a londoni belvárosban található St James’s-palota királyi kápolnájába, a három hónapos herceg keresztelőjére.
Vilmos herceg, Katalin hercegné és György herceg 2014- április 7-én megérkeztek a wellingtoni nemzetközi repülőtérre. Ekkor indultak háromhetes látogatásukra Új-Zélandra és Ausztráliába.
A királynő hivatalos születésnapi ünnepségén, a Trooping the Colour elnevezésű rendezvényen tartja ölében Vilmos herceg a kis György herceget 2015. június 13-án a Buckingham-palota erkélyén.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, György herceg és Sarolta hercegnő 2015. október végén a londoni Kensington-palotában.
A kis György herceg karácsonyi édességet majszol, miután részt vett az istentiszteleten 2016. december 25-én az englefieldi Szent Márk-templomban.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő és György herceg 2017- július 19-én Varsóban, Lengyelországban.
Sarolta hercegnő, Savannah Philips és György herceg a Buckingham-palota erkélyén 2018. június 9-én. A kis herceget bizony fegyelmezni kellett.
A brit György herceg így reagált, amikor a koszorúslányokkal együtt megérkezett Eugénia hercegnő esküvőjére 2018. október 12-én a windsori kastély Szent György-kápolnájába.
Sarolta hercegnő, Katalin hercegné, György herceg és Vilmos herceg iskolába mennek 2019. szeptember 5-én.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő, Lajos herceg és György herceg pantomim-előadásra mennek a London Palladiumba 2020. december 11-én.
Vilmos herceg, György herceg és Katalin hercegné együtt nézték meg az Anglia–Németország meccset a londoni Wembley Stadionban 2021. június 29-én.
Katalin, Vilmos, Sarolta és György herceg együtt érkeznek a londoni Westminster-apátságban megrendezett „Together at Christmas” karácsonyi énekes istentiszteletre 2022. december 15-én.
György herceg, Lajos herceg, Katalin hercegné, Vilmos herceg és Sarolta hercegnő a Buckingham-palota erkélyén, ahol a „Trooping the Colour” ünnepséget követő légi parádét nézik 2023. június 17-én.
Vilmos herceg és György herceg apa-fia programja: Berlinben nézik az Európa-bajnokság döntőjét, amelyben Spanyolország játszott Anglia ellen 2024. július 14-én.
Vilmos herceg Saroltával és György herceggel a wimbledoni bajnokság tizennegyedik napján, 2025. július 13-án, vasárnap. György nagyon komolyan szemléli a meccset.
György herceg 2026. július 12-én a londoni Wimbledon-i teniszbajnokság utolsó napján: György herceg azon nevet, hogy felpróbált egy kalapot.
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Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. július 23-án a londoni St Mary’s Kórház Lindo-szárnya előtt mutatták be újszülött kisfiukat a világsajtónak. György herceg 2013. júlis 22-én, hétfő délután született, súlya 3,8 kilogramm volt. A címe Cambridge-i herceg, Őkirályi Felsége.
Ben STANSALL / AFP

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