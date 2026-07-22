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Megszünteti a fejfájást ez a házi izotóniás ital – Energiát is ad az olcsó finomság

Shutterstock - Zigres
házi praktika ital fejfájás
Váradi Melinda
2026.07.22.
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A nyári hőségben vagy egy intenzív edzés után a fejfájás hátterében gyakran a folyadék- és elektrolitveszteség áll. Egy egyszerű, otthon is elkészíthető izotóniás ital segíthet pótolni az elveszített folyadékot és ásványi anyagokat.

Ha nyáron sokat izzadsz, sportolsz vagy egyszerűen nem iszol eleget, könnyen jelentkezhet tompa fejfájás, fáradtság vagy gyengeség. Ilyenkor nemcsak a víz pótlása fontos, hanem az elveszített elektrolitoké is. Egy házilag elkészíthető izotóniás ital segít visszaállítani a szervezet folyadékháztartását – de fontos tudni, hogy a fejfájásnak számos oka lehet, így ez nem minden esetben jelent megoldást.

izotóniás ital
Izotóniás italt házilag is könnyen készíthetsz.
Forrás: Shutterstock
  • A házi izotóniás ital néhány perc alatt elkészíthető. 
  • A megfelelő folyadék- és elektrolitpótlás enyhítheti a kiszáradás okozta fejfájást. 
  • Mutatjuk, mikor elég az otthoni megoldás, és mikor érdemes orvoshoz fordulni.

Izotóniás ital házilag fejfájás ellen

Az izotóniás ital olyan sportital, amelynek ozmolaritása megegyezik a vérplazmáéval, így a benne lévő folyadék és a tápanyagok hatékonyan szívódhatnak fel edzés közben. A recepthez mindössze néhány, szinte minden háztartásban megtalálható alapanyagra lesz szükséged:

  • 9 dl víz vagy hideg tea, 
  • 1 dl 100%-os narancslé, 
  • 1 egész citrom leve, 
  • 1 csapott kávéskanál só.

Opcionálisan 1-2 evőkanál mézet is tehetsz bele, hogy édesebb és energiadúsabb legyen. Keverd össze alaposan az összetevőket, amíg minden szépen fel nem oldódik, majd fogyaszd jól behűtve. A narancslé és a citrom természetes cukrokat, valamint C-vitamint tartalmaz, a méz gyors energiát biztosít, míg a só segít pótolni az izzadással elveszített nátriumot. 

Ha a fejfájást a kiszáradás vagy az elektrolitvesztés okozza, a folyadék és az ásványi anyagok pótlása sokat javíthat a közérzeten. Ez különösen igaz nagy melegben, hosszabb sportolás után vagy olyan helyzetekben, amikor a szervezet sok folyadékot veszít.

A házi izotóniás ital hasznos lehet a folyadék- és elektrolitpótlásban, különösen meleg időben vagy sportolás után, de nem helyettesíti az orvosi kivizsgálást, ha a fejfájás tartós, súlyos vagy egyéb tünetek is kísérik.

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