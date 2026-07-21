Sarah Michelle Gellar konyhája köröket ver stílusban az egykor szívtipró férjére − VIDEÓ

A sztárok lakásai mindig izgalmas bepillantást nyújtanak a reflektorfénytől távoli életükbe. Sarah Michelle Gellar konyhája pedig nemcsak időtállóbb, mint férje, Freddie Prinze Jr., de rendkívül praktikus is. Ráadásul egy látványos lakberendezési trend jelenik meg benne, amit akár te is bátran megvalósíthatsz a saját otthonodban.

Freddie Prinze Jr. és Sarah Michelle Gellar konyhája épp olyan időtálló, mint a szerelmük.

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Ezért különleges Freddie Prinze Jr. és Sarah Michelle Gellar konyhája A helyiség az úgynevezett láthatatlan konyha trendjére épül.

Végtelenül letisztult és kifinomult hatást kelt.

Minimalista kialakítása ellenére rengeteg tárolóhelyet rejt.

Hollywoodban ritka az olyan kapcsolat, amely több mint húsz éve stabilan tart, ráadásul a szakítási pletykákat is sikeresen elkerülte. Arról, hogy Freddie Prinze Jr. és Sarah Michelle Gellar házassága miért is működik, nemrég maga a feleség beszélt. A sztárpár két gyermeket nevel együtt, miközben igyekeznek a magánéletüket távol tartani a reflektorfénytől. Most azonban egy rövid videó erejéig mégis bepillanthatunk családi otthonuk egyik legfontosabb helyiségébe. A két színész a tavaly rebootot kapott Tudom, mit tettél tavaly nyáron forgatásán ismerkedett meg, és azóta is álomházaspárként gondolunk rájuk. Azonban nem igazán mehetünk el szó nélkül amellett, hogy míg a 49 éves Sarah Michelle Gellar ragyogóan fest, addig a 90-es évek szívtiprójával nem igazán bánt kegyesen az idő. Talán az ősz haj és szakáll teszi, de valahogy úgy érezzük, a most 50 éves Freddie Prinze Jr.-nál konyhájuk sokkal üdébben fest.

26 évvel ezelőtt kezdődött Freddie Prinze Jr. és Sarah Michelle Gellar szerelme - az idő azonban csak a színésznőhöz volt kegyes.

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Modern konyhadesign: Sarah Michelle Gellar és minimalista praktikum fellegvára

A hollywoodi házaspár konyhájában megjelenő dizájn lényege, hogy a felületek egységesek: a szekrényeken nincsenek fogantyúk, a beépített gépek pedig szinte teljesen beleolvadnak a bútorzatba. A legtöbb ilyen enteriőr a világos, elsősorban a fehér árnyalatokra épül, de Sarah Michelle Gellar csavart egyet ezen az ergonomikus lakberendezési trenden. A színvilág alapját a matt fekete szekrényfrontok adják, amelyeket a csokoládébarna pultok és a sötét krémszínű falak lágyítanak. Ez a kontraszt melegebb, barátságosabb hangulatot teremt, miközben megmarad a modern, minimalista karakter.

A konyhában egy vertikálisan hosszú ablak is helyet kapott, ami bőséges természetes fényt enged be. Ez különösen fontos egy sötétebb tónusokra épülő térben.