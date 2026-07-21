Sarah Michelle Gellar konyhája köröket ver stílusban az egykor szívtipró férjére − VIDEÓ

A sztárok lakásai mindig izgalmas bepillantást nyújtanak a reflektorfénytől távoli életükbe. Sarah Michelle Gellar konyhája pedig nemcsak időtállóbb, mint férje, Freddie Prinze Jr., de rendkívül praktikus is. Ráadásul egy látványos lakberendezési trend jelenik meg benne, amit akár te is bátran megvalósíthatsz a saját otthonodban.
Ezért különleges Freddie Prinze Jr. és Sarah Michelle Gellar konyhája
- A helyiség az úgynevezett láthatatlan konyha trendjére épül.
- Végtelenül letisztult és kifinomult hatást kelt.
- Minimalista kialakítása ellenére rengeteg tárolóhelyet rejt.
Hollywoodban ritka az olyan kapcsolat, amely több mint húsz éve stabilan tart, ráadásul a szakítási pletykákat is sikeresen elkerülte. Arról, hogy Freddie Prinze Jr. és Sarah Michelle Gellar házassága miért is működik, nemrég maga a feleség beszélt. A sztárpár két gyermeket nevel együtt, miközben igyekeznek a magánéletüket távol tartani a reflektorfénytől. Most azonban egy rövid videó erejéig mégis bepillanthatunk családi otthonuk egyik legfontosabb helyiségébe. A két színész a tavaly rebootot kapott Tudom, mit tettél tavaly nyáron forgatásán ismerkedett meg, és azóta is álomházaspárként gondolunk rájuk. Azonban nem igazán mehetünk el szó nélkül amellett, hogy míg a 49 éves Sarah Michelle Gellar ragyogóan fest, addig a 90-es évek szívtiprójával nem igazán bánt kegyesen az idő. Talán az ősz haj és szakáll teszi, de valahogy úgy érezzük, a most 50 éves Freddie Prinze Jr.-nál konyhájuk sokkal üdébben fest.
Modern konyhadesign: Sarah Michelle Gellar és minimalista praktikum fellegvára
A hollywoodi házaspár konyhájában megjelenő dizájn lényege, hogy a felületek egységesek: a szekrényeken nincsenek fogantyúk, a beépített gépek pedig szinte teljesen beleolvadnak a bútorzatba. A legtöbb ilyen enteriőr a világos, elsősorban a fehér árnyalatokra épül, de Sarah Michelle Gellar csavart egyet ezen az ergonomikus lakberendezési trenden. A színvilág alapját a matt fekete szekrényfrontok adják, amelyeket a csokoládébarna pultok és a sötét krémszínű falak lágyítanak. Ez a kontraszt melegebb, barátságosabb hangulatot teremt, miközben megmarad a modern, minimalista karakter.
A konyhában egy vertikálisan hosszú ablak is helyet kapott, ami bőséges természetes fényt enged be. Ez különösen fontos egy sötétebb tónusokra épülő térben.
Sztárok konyhája: csináld Freddie Prinze Jr. és Sarah Michelle Gellar után
A fogantyú nélküli bútorok és a rejtett tárolórendszerek nemcsak esztétikusak, de praktikusak és időtállóak is. Könnyebb rendet tartani, a tér sokkal letisztultabbnak hat, ráadásul egy falszínváltoztatással akár évente fel is lehet frissíteni a modern konyha designt. Ez a stílus különösen a nyitott teres alaprajz esetén lesz nagy kedvenced. Az ilyen konyhák ugyanis szinte észrevétlenül illeszkednek a nappali terébe, így a sztárok lakásaihoz hasonlóan a te otthonod is egységesebb és elegánsabb összképet kaphat. Fontos azonban, hogy a szekrényfrontok színének semleges árnyalatot válassz, ami jól variálható más árnyalatokkal, hiszen csak így szolgálhat ki téged hosszú éveken át.
Freddie Prinze Jr. és Sarah Michelle Gellar otthona jó példa arra, hogy a trendkövetés nem jeleneti azt, hogy minden betűjét szó szerint kell venni. Egy kis színválasztási bátorsággal és okos tervezéssel a minimalizmus is lehet meleg, karakteres és kifejezetten otthonos.
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