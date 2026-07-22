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Egyetlen 2-es rejtőzik a képen - Csak a 140 feletti IQ-val rendelkezők szúrják ki időben

fejtörő IQ-teszt rejtvény
Life.hu
2026.07.22.
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A fejjel lefelé fordított Z betűk között kell megtalálni az egyetlen fordított 2-est, és erre mindössze hét másodperc áll rendelkezésre. Meg tudod oldani a feladányt?

A fejtörők a megfigyelőképességet és a logikus gondolkodást teszik próbára. A trükkös feladványok, optikai illúziók vagy logikai játékok segítenek frissen tartani az agyat. Az alábbi képen szorosan egymás mellé rendezett, fejjel lefelé fordított Z betűk ismétlődnek. A sorok között azonban van egy fordított 2-es is, ezt kell megtalálnod 7 másodperc alatt. Készen állsz? Rajt!

IQ-teszt: találd meg a fordított 2-es 7 másodperc alatt
IQ-teszt: találd meg a fordított 2-es 7 másodperc alatt
Forrás: jagranjosh.com

Csak az emberek egy százaléka veszi észre ilyen gyorsan az eltérést. Aki időben megtalálja, annak kiváló a látása, rendkívül éles a megfigyelőképessége, az IQ-ja pedig akár a 140-et is meghaladhatja.

Az IQ-teszt megoldása: itt rejtőzik a fordított 2-es

Felülről számolva a nyolcadik sor közepén található a fordított 2-es. 

 

A hasonló fejtörők rendszeres megoldása fejlesztheti a koncentrációt, a megfigyelőképességet, a gondolkodást és a problémamegoldó készséget. Tedd próbára magad: 

IQ-teszt – Ha 7 másodperc alatt megtalálod a hibát a képen, a legokosabb 5 százalékhoz tartozol

Első pillantásra teljesen hétköznapinak tűnik a jelenet: lányok készülődnek a vacsorához az étkezőben. A képen azonban van egy apró hiba, és ezt mindössze 7 másodperc alatt kell megtalálnod, ha a legokosabb 5 százalékba akarsz tartozni.

Ketyeg az óra! Képes vagy 25 másodperc alatt megtalálni a 3 különbséget a két képen?

Találd meg az összes rejtett eltérést a képeken, és segíts a gördeszkás srácnak, hogy hiba nélkül mutathassa be a trükkjét!

Zseninek tartod magad? Csak az emberek 10%-a szúrja ki a 3 különbséget ezen a képen

Találd meg a 3 külnbséget a képeken, és segíts a takarítónak, hogy még a kicsöngetés előtt végezzen!

 

 

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