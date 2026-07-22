Egyetlen 2-es rejtőzik a képen - Csak a 140 feletti IQ-val rendelkezők szúrják ki időben

A fejtörők a megfigyelőképességet és a logikus gondolkodást teszik próbára. A trükkös feladványok, optikai illúziók vagy logikai játékok segítenek frissen tartani az agyat. Az alábbi képen szorosan egymás mellé rendezett, fejjel lefelé fordított Z betűk ismétlődnek. A sorok között azonban van egy fordított 2-es is, ezt kell megtalálnod 7 másodperc alatt. Készen állsz? Rajt!

IQ-teszt: találd meg a fordított 2-es 7 másodperc alatt

Forrás: jagranjosh.com

Csak az emberek egy százaléka veszi észre ilyen gyorsan az eltérést. Aki időben megtalálja, annak kiváló a látása, rendkívül éles a megfigyelőképessége, az IQ-ja pedig akár a 140-et is meghaladhatja.

Az IQ-teszt megoldása: itt rejtőzik a fordított 2-es

Felülről számolva a nyolcadik sor közepén található a fordított 2-es.

A hasonló fejtörők rendszeres megoldása fejlesztheti a koncentrációt, a megfigyelőképességet, a gondolkodást és a problémamegoldó készséget. Tedd próbára magad: