Hihetetlen, mi történt a rollerest megtámadó nyúllal - A rendőrség posztolt róla

Mindenki ismeri már a rollerest megtámadó nyúl esetét és videóját. A Budapesti Rendőr-főkapitányság bejegyzése szerint ők alkalmazták vad és veszélyes állatot. A posztban leírták, hogy az új kolléga kiképzése még folyamatban van, ahogyan az intézkedési kultúrájának fejlesztése is. A harci nyúl a közterületek rendjének fenntartásában és a szabálytalan közlekedők kiszűrésében fog segédkezni.

Előzménye egy nem mindennapi baleset volt Százhalombatta egyik mellékútján, ahol egy elektromos rolleres mintegy 35 km/órás sebességnél összeütközött egy mezei nyúllal.

Az esetről készült videón látható, hogy az elektromos rolleres körülbelül 35 km/órás sebességgel haladt, amikor a a mezei nyúl majd hirtelen irányváltással végrehajtotta a manővert, és gyakorlatilag az arcába ugrott. Bár a férfi hatalmasat esett, a szürreális ütközést mindkét fél komolyabb sérülés nélkül megúszta. A battai rémként emlegetett tapsifüles a helyszínt segítségnyújtás nélkül elhagyta. Vadászati szakértők szerint a nyulak rendkívül ijedős állatok, jellemző rájuk, hogy cikk-cakkban futva menekülnek, és akár öt méteres ugrásokra is képesek. Sebességük futás közben elérheti a 75 km/órát. A környékbeliek azóta fokozott óvatossággal közlekednek autóval, gyalog és elektromos rollerrel egyaránt, és attól tartanak, hogy a suhogó fülű elkövető bármikor újra lecsaphat.

A BRFK posztja letarolta a netet, bár természetesen csak egy kis humorról van szó, nem érkezik új nyúl kolléga a rendőrséghez.

