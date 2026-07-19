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2026. júl. 19., vasárnap Emília

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Augusztusi időjárás-előrejelzés: 44 fokos hőkupolákat és özönvízszerű esőket, pusztító viharokat "jósolnak"

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A nemzetközi meteorológiai előrejelzések nem sok jóval kecsegtetnek bennünket. A szakemberek mindeközben arra figyelmeztetnek, hogy a hosszú távú időjárás-előrejelzések továbbra is bizonytalanok.

A legfrissebb nemzetközi modellek alapján a Európa időjárása augusztusban változékonyabb lesz, mint az elmúlt években. Hőhullámokra és és heves viharokra egyaránt számítani lehet. Az utóbbiak szinte pillanatokon belül érkeznek, nem lehet napokkal előre megjósolni azokat.

Akár 44 fok is lehet: hőhullámok és viharok alakítják az időjárást.
Akár 44 fok is lehet: hőhullámok és viharok alakítják az időjárást.
Forrás: Shutterstock

Az időjárás-előrejelzések egybehangzókak: újabb hőhullámok jönnek

Az Extreme Temperatures Around The World meteorológiai platform arra figyelmeztet, hogy a júniusi rekordmelegek után július végén és augusztusban újabb hőkupolák alakulhatnak ki a kontinens felett. Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal modelljei szerint az a légköri helyzet, amely júniusban Európa egy részén rendkívüli hőséget okozott, augusztusban ismét visszatérhet. Jeo Albant klimatológus műholdas megfigyelésekre alapozva arra figyelmeztetett, hogy a perzselő hőség ismét ugyanazokat a térségeket érintheti, mint júniusban − ismerteti a cseh Pocasi. A spanyol nemzeti meteorológiai szolgálat, az Aemet előrejelzése szerint a forró légtömeg Németországon keresztül Közép-Európa felé haladva helyenként akár 44 Celsius-fokos hőmérsékletet is eredményezhet.

 A Meteorológiai Világszervezet (WMO) szintén megerősítette, hogy augusztusban rettenetes forróság és szélsőséges, viharos időjárás lehet. 

A modellek szerint a 30 Celsius-fok feletti kánikulai napokat szinte a semmiből érkező hidegfrontok szakíthatják meg, amelyeket jégeső, felhőszakadás és erős szél kísérheti.

A kánikula a csendes gyilkos: könnyen kialakul a hőguta

A szélsőséges hőséget gyakran csendes gyilkosként emlegetik a szakemberek, mivel hatásai sok esetben rejtve maradnak, miközben jelentősen leterhelik a szervezetet. Becslések szerint világszerte évente mintegy 489 ezer haláleset hozható összefüggésbe a hőséggel a 2000 és 2019 közötti időszakban. 

A hőguta akkor alakul ki, amikor a szervezet több hőt vesz fel, mint amennyit képes leadni. Bár normál esetben az izzadás és a bőr fokozott vérellátása segíti a test lehűlését, a forró, párás levegő jelentősen rontja ezeknek a természetes hűtőmechanizmusoknak a hatékonyságát. 

A szakemberek szerint az idősek, a kisgyermekek, a várandós nők, a szabadtéren dolgozók, a hajléktalan emberek és a krónikus betegek a legveszélyeztetettebbek, ugyanakkor tartós extrém hőség esetén bárkinél kialakulhat hőguta. 

A hőség nem csak nappal veszélyes: az éjszakai meleg is komoly egészségügyi kockázatot jelent

A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy az egészségügyi kockázat szempontjából sokszor fontosabb az éjszakai minimumhőmérséklet, mint a nappali csúcsérték. 

Egy 36 Celsius-fokos nappali hőmérséklet, amelyet 25 fok feletti éjszaka követ, nagyobb megterhelést jelenthet a szervezetnek, mint egy 38 fokos nappal, amely után 18 fokra hűl le a levegő. Különösen veszélyesek a többnapos hőhullámok, ilyenkor a szervezet nem tud regenerálódni, így minden új napot fokozott terhelés alatt kezdünk.

 A nagyvárosokban az úgynevezett hőszigethatás tovább fokozza a problémát: a sűrűn beépített, kevés zöldfelülettel rendelkező területeken a ténylegesen érzékelt hőmérséklet több fokkal is meghaladhatja a hivatalosan mért értékeket.

Az éjszakai meleg is komoly egészségügyi kockázatot jelent.
Az éjszakai meleg is komoly egészségügyi kockázatot jelent.
Forrás: Shutterstock

A hónapfordulón övekszik a csapadék mennyisége is

A csapadékviszonyokban  jelentős változás várható. 

Míg a június száraz és forró volt, július végén és augusztusban fokozatosan növekedhet a csapadék mennyisége, és a hónapváltás ígérkezik a nyár legcsapadékosabb időszakának. 

A szakemberek ugyanakkor nem hosszan tartó, őszi jellegű esőzésekre számítanak, hanem intenzív, lokális zivatarokra, amelyek akár néhány tíz perc alatt is felboríthatják a szabadtéri programokat.

Veszélyes viharok is várhatóak.
Veszélyes viharok is várhatóak.
Forrás: Shutterstock

Az a biztos, ami már megtörtént

A meteorológusok hangsúlyozzák, hogy augusztusra továbbra sem adható teljes bizonyosságú előrejelzés, a jelenlegi modellek azonban egyértelműen arra utalnak, hogy a nyár hátralévő része változékony lesz, és helyenként veszélyes időjárási helyzetek is kialakulhatnak. Emiatt a természetbe vagy hegyvidéki területekre indulóknak érdemes naponta figyelemmel kísérniük a rövid távú meteorológiai figyelmeztetéseket és a valós idejű radar-előrejelzéseket.

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