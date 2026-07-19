Augusztusi időjárás-előrejelzés: 44 fokos hőkupolákat és özönvízszerű esőket, pusztító viharokat "jósolnak"

A legfrissebb nemzetközi modellek alapján a Európa időjárása augusztusban változékonyabb lesz, mint az elmúlt években. Hőhullámokra és és heves viharokra egyaránt számítani lehet. Az utóbbiak szinte pillanatokon belül érkeznek, nem lehet napokkal előre megjósolni azokat.

Akár 44 fok is lehet: hőhullámok és viharok alakítják az időjárást.

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Az időjárás-előrejelzések egybehangzókak: újabb hőhullámok jönnek

Az Extreme Temperatures Around The World meteorológiai platform arra figyelmeztet, hogy a júniusi rekordmelegek után július végén és augusztusban újabb hőkupolák alakulhatnak ki a kontinens felett. Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal modelljei szerint az a légköri helyzet, amely júniusban Európa egy részén rendkívüli hőséget okozott, augusztusban ismét visszatérhet. Jeo Albant klimatológus műholdas megfigyelésekre alapozva arra figyelmeztetett, hogy a perzselő hőség ismét ugyanazokat a térségeket érintheti, mint júniusban − ismerteti a cseh Pocasi. A spanyol nemzeti meteorológiai szolgálat, az Aemet előrejelzése szerint a forró légtömeg Németországon keresztül Közép-Európa felé haladva helyenként akár 44 Celsius-fokos hőmérsékletet is eredményezhet.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) szintén megerősítette, hogy augusztusban rettenetes forróság és szélsőséges, viharos időjárás lehet.

A modellek szerint a 30 Celsius-fok feletti kánikulai napokat szinte a semmiből érkező hidegfrontok szakíthatják meg, amelyeket jégeső, felhőszakadás és erős szél kísérheti.

A kánikula a csendes gyilkos: könnyen kialakul a hőguta

A szélsőséges hőséget gyakran csendes gyilkosként emlegetik a szakemberek, mivel hatásai sok esetben rejtve maradnak, miközben jelentősen leterhelik a szervezetet. Becslések szerint világszerte évente mintegy 489 ezer haláleset hozható összefüggésbe a hőséggel a 2000 és 2019 közötti időszakban.

A hőguta akkor alakul ki, amikor a szervezet több hőt vesz fel, mint amennyit képes leadni. Bár normál esetben az izzadás és a bőr fokozott vérellátása segíti a test lehűlését, a forró, párás levegő jelentősen rontja ezeknek a természetes hűtőmechanizmusoknak a hatékonyságát.

A szakemberek szerint az idősek, a kisgyermekek, a várandós nők, a szabadtéren dolgozók, a hajléktalan emberek és a krónikus betegek a legveszélyeztetettebbek, ugyanakkor tartós extrém hőség esetén bárkinél kialakulhat hőguta.