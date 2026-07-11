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Kihalófélben lévő fajt találtak Károly király skót birtokán

PA Wire - Jane Barlow
balmoral Veszélyeztetett faj Károly király
Klusovszki Kíra
2026.07.11.
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Ritka felfedezést tett egy parkőr a királyi család balmorali kastélya körül. Károly király skót rezidenciáján egy olyan védett faj jelenlétére bukkant, ami még a természetvédelmi egységeket is megdöbbentette.

Károly király köztudottan a természet szerelmese, ezért amikor szabadideje engedi, gyakran látogat vidékre, hogy megfeledkezzen a mindennapi királyi teendőitől. Hőn szeretett skóciai birtoka azonban a királyi családon kívül számos vadon élő állatnak is otthont ad, köztük egy a napokban felfedezett, veszélyeztetett fajnak is. 

A balmorali kastély kertjébe Károly király egy labirintus állított édesanyja halála után, emlékére.
A balmorali kastély kertjében egy skót nemzeti virágot formázó labirintus is megtalálható, amit Károly király kifejezetten édesanyja, a néhai II. Erzsébet királynő emlékére terveztetett.
Forrás: Northfoto
  • Károly király rendszeresen tölti nyarait feleségével a balmorali kastélyban, ami kifejezetten közel áll a szívéhez. 
  • Az uralkodó szabadideje alatt legtöbbször skót szoknyát visel, és gyakran tölt időt a természetben. 
  • Kedvenc birtokán ráadásul most egy olyan ritka, kihalófélben lévő fajt fedeztek fel, ami a természetvédelmi egységeket is megdöbbentette. 

Számos emléket hordoz Károly király balmorali kastélya

Az uralkodó minden gyermekkori nyarát a balmorali kastélyban töltötte, így nem meglepő, hogy ez a skót birtok áll a legközelebb a szívéhez. Ráadásul édesanyja, a néhai II. Erzsébet királynő is ebben a palotában élte át utolsó napjait, így fia, Károly gyakran emlékszik vissza rá a kastély kertjében sétálva. Azóta az uralkodó a nyári időszakban, általában augusztustól október elejéig a feleségével, Kamilla királynéval együtt itt tölti a szabadidejét, ám ezeken az alkalmakon nem a főkastélyban, hanem a birtokon található, sokkal meghittebb Birkhall udvarházban szállnak meg. 

Az itt eltöltött kikapcsolódása alatt Károly szinte minden szabad percét a természetben tölti, ahol hagyományos skót szoknyát viselve órákon át túrázik a hegyekben, vagy horgászik a Dee folyóban. 

A ritka állatok és a vadvilág megóvása ugyanis kiemelt fontossággal bír az uralkodó számára, aki a birtok területén fekvő erdő védelmére is különös figyelmet fordít: „Számomra a Balmoral környéki vidék egyik legértékesebb, szinte szent része az ősi erdőterület, amely a nagy Kaledóniai-erdő kevés maradványának egyike, amely egykor a Felföld nagy részét borította. Az a tény, hogy ez a rész Balmoralban még mindig létezik, teljes mértékben üknagymamám, Viktória királynő közbenjárásának köszönhető”. 

A birtok területét ritka állatfajok is lakják

Bár köztudott, hogy a balmorali birtokot körülvevő erdő számos ritka állatfajnak, például a vörös mókusnak és a siketfajdnak is otthont ad, egy parkőr most egy olyan kihalás szélén álló fajt fedezett fel, amelynek a létezéséről már évek óta nem hallottak a környéken. Ez a rovarfaj azért is különleges, mert a jól álcázott, apró fészkei miatt eddig könnyedén észrevétlen maradhatott, ráadásul a világon csupán néhány olyan helyszín létezik, ahol képes volt mindmáig túlélni. Károly király magánbirtoka is ezen ritka menedékhelyek egyike, ahol a most újonnan felfedezett keskenyfejű erdei hangya kolóniára bukkantak.

A faj felfedezését a Mar Lodge természetvédelmi vezetője is megerősítette, aki további természeti kutatásokat indított a területre.

A természetvédelmi egység ráadásul újabb fészkek kihelyezését is fontolgatja, hogy a kolónia működését tovább támogathassa. Ez a veszélyeztetett hangyafaj ugyanis kulcsfontosságú az erdő számára, hiszen tevékenységével aktívan segíti a környezetet abban, hogy működőképes és egészséges élőhellyé alakuljon a többi állatfaj számára is.

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