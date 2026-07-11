Kihalófélben lévő fajt találtak Károly király skót birtokán

Károly király köztudottan a természet szerelmese, ezért amikor szabadideje engedi, gyakran látogat vidékre, hogy megfeledkezzen a mindennapi királyi teendőitől. Hőn szeretett skóciai birtoka azonban a királyi családon kívül számos vadon élő állatnak is otthont ad, köztük egy a napokban felfedezett, veszélyeztetett fajnak is.

A balmorali kastély kertjében egy skót nemzeti virágot formázó labirintus is megtalálható, amit Károly király kifejezetten édesanyja, a néhai II. Erzsébet királynő emlékére terveztetett.

Forrás: Northfoto

Károly király rendszeresen tölti nyarait feleségével a balmorali kastélyban, ami kifejezetten közel áll a szívéhez.

Az uralkodó szabadideje alatt legtöbbször skót szoknyát visel, és gyakran tölt időt a természetben.

Kedvenc birtokán ráadásul most egy olyan ritka, kihalófélben lévő fajt fedeztek fel, ami a természetvédelmi egységeket is megdöbbentette.

Számos emléket hordoz Károly király balmorali kastélya

Az uralkodó minden gyermekkori nyarát a balmorali kastélyban töltötte, így nem meglepő, hogy ez a skót birtok áll a legközelebb a szívéhez. Ráadásul édesanyja, a néhai II. Erzsébet királynő is ebben a palotában élte át utolsó napjait, így fia, Károly gyakran emlékszik vissza rá a kastély kertjében sétálva. Azóta az uralkodó a nyári időszakban, általában augusztustól október elejéig a feleségével, Kamilla királynéval együtt itt tölti a szabadidejét, ám ezeken az alkalmakon nem a főkastélyban, hanem a birtokon található, sokkal meghittebb Birkhall udvarházban szállnak meg.

Az itt eltöltött kikapcsolódása alatt Károly szinte minden szabad percét a természetben tölti, ahol hagyományos skót szoknyát viselve órákon át túrázik a hegyekben, vagy horgászik a Dee folyóban.

A ritka állatok és a vadvilág megóvása ugyanis kiemelt fontossággal bír az uralkodó számára, aki a birtok területén fekvő erdő védelmére is különös figyelmet fordít: „Számomra a Balmoral környéki vidék egyik legértékesebb, szinte szent része az ősi erdőterület, amely a nagy Kaledóniai-erdő kevés maradványának egyike, amely egykor a Felföld nagy részét borította. Az a tény, hogy ez a rész Balmoralban még mindig létezik, teljes mértékben üknagymamám, Viktória királynő közbenjárásának köszönhető”.