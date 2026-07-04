Hatalmas bírságot kaphatsz, ha így engeded le a medence vizét.

Egyre melegebbek a nyarak, egyre többen építenek medencét a kertjükbe, de azt sokan nem tudják, hogy annak a vize szennyvíznek minősülhet, kezelése pedig szabályokhoz kötött. Ha nem tartod be a megfelelő előírásokat, hatalmas bírságot is kaphatsz.

Hatalmas bírságot kaphatsz, ha nem szakszerűen engeded le a medence vizét.

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A medence vize szennyvíznek minősülhet

Sokan egyszerűen csak kiengedik a kerti medencéből a csatornába a szennyvizet, pedig nem a jogszabályok szerint nem lehet. A vegyszerrel kezelt víz ugyanis bizonyos feltételek mellett már szennyvíznek minősül, amelynek elvezetésére külön szabályok vonatkoznak. A szabálytalan vízkezelés környezetvédelmi problémát okoz és jelentős bírság szabható ki miatta.

Mikor kaphatsz többet között bírságot?

Szabálytalan elvezetésnek és csatornahasználatnak minősül

csapadékvíz-elvezetőbe való ürítés: Szigorúan tilos a szennyvizet csapadékvíz-elvezető csatornába vezetni. Ha a tulajdonos a medence vizét a csapadékcsatornába engedi, vízvédelmi bírsággal sújtható. Ennek nincs fix összege, a mértékét a környezetkárosítás, a kibocsátott mennyiség és a szennyezőanyag alapján számítják ki.

illegális csatornabekötés: Ha a medence vizét engedély nélkül vezetik a közcsatornába, az szolgáltatótól függően akár 500 000 forint kötbért vagy pótdíjat is vonhat maga után. (Emellett 5 évre visszamenőleg kiszámlázható a csatornadíj és a vízterhelési díj is.)

határérték túllépése: Ha a leeresztett vízben a káros anyagok (például aktív klór) koncentrációja meghaladja a rendeletben meghatározott küszöbértéket (klór esetén ez 30 g/m³), csatornabírságot kell fizetni. A csatornabírság 2025 óta kétszeresére emelkedett, de ez sem fix összeg: a szennyezés alapján számítják, majd a megállípatott alapbírság összegét megkétszerezik.

Ezen kívül az 50 m³ feletti medencékre speciális szabályok vonatkoznak, és a szabálytalan vízvétel is büntetéssel járhat − írja a Pénzcentrum.

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