Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 4., szombat Ulrik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szabály

Hatalmas bírságot kaphatsz, ha így engeded le a medence vizét

szabály medence víz bírság
Life.hu
2026.07.04.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A feltöltés és a víz leengedése is problémás lehet. A medence a kertes házakban udvarán a kánikulában a legjobb menedék, de ha nem szakszerűen kezeled a vizet, megbüntethetnek.

Egyre melegebbek a nyarak, egyre többen építenek medencét a kertjükbe, de azt sokan nem tudják, hogy annak a vize szennyvíznek minősülhet, kezelése pedig szabályokhoz kötött. Ha nem tartod be a megfelelő előírásokat, hatalmas bírságot is kaphatsz. 

Hatalmas bírságot kaphatsz, ha így engeded le a medence vizét.
Hatalmas bírságot kaphatsz, ha nem szakszerűen engeded le a medence vizét.
Forrás: 123.rf.com

A medence vize szennyvíznek minősülhet

Sokan egyszerűen csak kiengedik a kerti medencéből a csatornába a szennyvizet, pedig nem a jogszabályok szerint nem lehet. A vegyszerrel kezelt víz ugyanis bizonyos feltételek mellett már szennyvíznek minősül, amelynek elvezetésére külön szabályok vonatkoznak. A szabálytalan vízkezelés környezetvédelmi problémát okoz és jelentős bírság szabható ki miatta.

Mikor kaphatsz többet között bírságot? 

Szabálytalan elvezetésnek és csatornahasználatnak minősül

  • csapadékvíz-elvezetőbe való ürítés: Szigorúan tilos a szennyvizet csapadékvíz-elvezető csatornába vezetni. Ha a tulajdonos a medence vizét a csapadékcsatornába engedi, vízvédelmi bírsággal sújtható. Ennek nincs fix összege, a mértékét a környezetkárosítás, a kibocsátott mennyiség és a szennyezőanyag alapján számítják ki.
  • illegális csatornabekötés: Ha a medence vizét engedély nélkül vezetik a közcsatornába, az szolgáltatótól függően akár 500 000 forint kötbért vagy pótdíjat is vonhat maga után. (Emellett 5 évre visszamenőleg kiszámlázható a csatornadíj és a vízterhelési díj is.)
  • határérték túllépése: Ha a leeresztett vízben a káros anyagok (például aktív klór) koncentrációja meghaladja a rendeletben meghatározott küszöbértéket (klór esetén ez 30 g/m³), csatornabírságot kell fizetni. A csatornabírság 2025 óta kétszeresére emelkedett, de ez sem fix összeg: a szennyezés alapján számítják, majd a megállípatott alapbírság összegét megkétszerezik.

Ezen kívül az 50 m³ feletti medencékre speciális szabályok vonatkoznak, és a szabálytalan vízvétel is büntetéssel járhat   − írja a Pénzcentrum

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Ana de Armas ledobta ruháját − Így fest a medence partján Tom Cruise exe

Bikinis fotót tett közzé és új tetoválását is megmutatta a színésznő. Ana de Armas azt is elárulta, mitől néz ki ennyire jól.

Medencébe fulladt az influenszer 2 éves kislánya: „Azt hitte, már nagy lány, és egyedül is tud úszni"

Szörnyű hírrel jelentkezett a TikTok népszerű influenszere. Tudatta követőivel, hogy kétéves kislánya medencébe fulladt.

Titkos és népszerű vízpartok: Budapest és környéke teljes strandtoplistája

A nyári hőségben sokan keresik a vízparti menedéket. A legjobb strandok Budapesten és környékén gyors felfrissülést kínálnak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu