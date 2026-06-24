A kert gyönyörű gyilkosai: ezeket a növényeket ne ültesd el, ha van gyerek vagy háziállat

A nyári meleg beköszöntével sokan igyekeznek szebbé tenni kertjüket új virágokkal és dísznövényekkel. Sokan kertészetekből vagy akár szupermarketekből szerzik be a növényeket, anélkül hogy tisztában lennének azok esetleges veszélyeivel. Pedig néhány látványos fajta olyan méreganyagokat tartalmaz, amelyek emberekre és állatokra is kockázatosak. Ezekkel a mérgező növényekkel érdemes vigyázni.
- Több népszerű dísznövény mérgező lehet gyermekekre és háziállatokra.
- A gyűszűvirág, a leander és a sárga akác elfogyasztása akár végzetes következményekkel is járhat.
- A liliom különösen veszélyes a macskákra, már kis mennyiség is halálos lehet.
- Szakértők szerint a megelőzés kulcsa a megfelelő tájékozódás és a biztonságos kertészkedés.
Kertész figyelmeztet a mérgező növényekre
Ryan Dowsell kertész hét olyan növényt emelt ki, amelyek szépségük ellenére mérgezők lehetnek. Elmondása szerint
a csillagfürt (lupin) minden része veszélyes lehet, de a legtöbb méreganyag a magokban található.
A gyűszűvirág valamennyi része mérgező, és már kis mennyiség elfogyasztása is végzetes lehet emberekre és háziállatokra. Az azálea szintén rosszullétet okozhat, ha lenyelik.
Különösen veszélyes a macskákra
A liliomok kiemelt veszélyt jelentenek a macskák számára: a növény bármely részének elfogyasztása halálos lehet. A tiszafa mérgező hatású emberekre és állatokra egyaránt, míg a leander minden része mérget tartalmaz, fogyasztása gyakran végzetes kimenetelű.
A szakértő a sárga akácot (laburnum) is a legveszélyesebb növények közé sorolta, mivel a fa bármely részének elfogyasztása súlyos mérgezést okozhat.
Így lehet megelőzni a bajt
A Royal Horticultural Society azt javasolja a szülőknek, hogy tanítsák meg a gyerekeket arra, hogy ne egyenek meg ismeretlen növényeket, és tudják, mely részek fogyaszthatók az ehető növényekből.
A kertészek számára a kesztyű használatát, valamint a bőr megfelelő védelmét ajánlják a metszés és a gyomlálás közben. Emellett fontos, hogy a levágott növényi részek ne maradjanak gyermekek, háziállatok vagy vadon élő állatok számára elérhető helyen.
Arra is figyelmeztetnek, hogy a dísznövényeket ne ültessék ugyanabba az ágyásba vagy cserépbe, mint az ehető növényeket.
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