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A kert gyönyörű gyilkosai: ezeket a növényeket ne ültesd el, ha van gyerek vagy háziállat

virág kert mérgező növény
Nagy Anna
2026.06.24.
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Nem mindegy, mivel szépítjük a kertünket. Ezekkel a mérgező növényekkel vigyáznunk kell, mert már kis mennyiség is végzetes lehet.

A nyári meleg beköszöntével sokan igyekeznek szebbé tenni kertjüket új virágokkal és dísznövényekkel. Sokan kertészetekből vagy akár szupermarketekből szerzik be a növényeket, anélkül hogy tisztában lennének azok esetleges veszélyeivel. Pedig néhány látványos fajta olyan méreganyagokat tartalmaz, amelyek emberekre és állatokra is kockázatosak. Ezekkel a mérgező növényekkel érdemes vigyázni.

A csillagfürt is a mérgező növények közé tartozik.
A mérgező növények között van a csillagfürt is, aminek a magja a legveszélyesebb. 
Forrás: Shutterstock
  • Több népszerű dísznövény mérgező lehet gyermekekre és háziállatokra.
  • A gyűszűvirág, a leander és a sárga akác elfogyasztása akár végzetes következményekkel is járhat.
  • A liliom különösen veszélyes a macskákra, már kis mennyiség is halálos lehet.
  • Szakértők szerint a megelőzés kulcsa a megfelelő tájékozódás és a biztonságos kertészkedés.

Kertész figyelmeztet a mérgező növényekre

Ryan Dowsell kertész hét olyan növényt emelt ki, amelyek szépségük ellenére mérgezők lehetnek. Elmondása szerint 

a csillagfürt (lupin) minden része veszélyes lehet, de a legtöbb méreganyag a magokban található. 

A gyűszűvirág valamennyi része mérgező, és már kis mennyiség elfogyasztása is végzetes lehet emberekre és háziállatokra. Az azálea szintén rosszullétet okozhat, ha lenyelik.

Különösen veszélyes a macskákra

A liliomok kiemelt veszélyt jelentenek a macskák számára: a növény bármely részének elfogyasztása halálos lehet. A tiszafa mérgező hatású emberekre és állatokra egyaránt, míg a leander minden része mérget tartalmaz, fogyasztása gyakran végzetes kimenetelű.

A leander öntözése okozza a legtöbb kertkedvelőnél a kihívást.
A leanderek gyönyörűek, de a veszélyes növények közé tartoznak. 
Forrás: Shutterstock

A szakértő a sárga akácot (laburnum) is a legveszélyesebb növények közé sorolta, mivel a fa bármely részének elfogyasztása súlyos mérgezést okozhat.

Így lehet megelőzni a bajt

A Royal Horticultural Society azt javasolja a szülőknek, hogy tanítsák meg a gyerekeket arra, hogy ne egyenek meg ismeretlen növényeket, és tudják, mely részek fogyaszthatók az ehető növényekből.

A kertészek számára a kesztyű használatát, valamint a bőr megfelelő védelmét ajánlják a metszés és a gyomlálás közben. Emellett fontos, hogy a levágott növényi részek ne maradjanak gyermekek, háziállatok vagy vadon élő állatok számára elérhető helyen.

Arra is figyelmeztetnek, hogy a dísznövényeket ne ültessék ugyanabba az ágyásba vagy cserépbe, mint az ehető növényeket.

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