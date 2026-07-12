A Dr. House 42 éves bombázója felismerhetetlenre fogyott − Sokkoló képek

Új filmje, a The Invite nyitotta meg a napokban a San Franciscó-i Nemzetközi Filmfesztivált, ahol a filmrendező egy rövid interjút is adott. Olivia Wilde videója alatti kommenteknél volt, aki megjegyezte: ha nem lett volna kiírva a neve, fel sem ismerte volna őt a beesett arca, szürkés árnyalatú bőre és karikás szemei miatt.

Olivia Wilde

Forrás: Getty Images North America

Olivia Wilde külseje megváltozott Olivia Wilde a Doktor House című sorozatban Dr. Remy Hadley karakterét alakította. A legtöbb néző számára azonban csak Tizenhármas néven maradt meg, mivel ez volt a sorszáma abban a versenyben, amit House indított az új csapattagok kiválasztására a 4. évad elején.

A színésznő San Franciscóban ijesztő külsővel, beesett arccal jelent meg.

A rajongók azonnal elkezdtek találgatni, mi állhat a beteges kinézet hátterében.

Korábban már cikkeztünk arról, hogy a hollywoodi hírességek nem tudnak ellenállni a gyors fogyás ígéretének. Mióta felfedezték a súlvesztés Szent Grálját, az Ozempicet, az Oscar 2026-os gálájának vörös szőnyegén is több olyan sztárt láthattunk, akinek szinte már zörögtek a csontja. Sokkolóan törékeyre fogyott többek között Demi Moore, Amy Schumer és Kelly Osbourne is.

Futótűzként terjedt, hogy beteg

Bár a Doktor House-ból ismert Olivia Wilde fehér, kerek nyakú felsőt és elegáns fekete, ejtett derekú szoknyát viselt visszafogott stílussal, ezek a részletek háttérbe szorultak, mivel a figyelem szinte teljesen külsejére és testsúlyára helyeződött. Míg egyes rajongók aggodalmukat fejezték ki, és fogyókúrás gyógyszerek használatát feltételezték, mások a rossz fényviszonyokkal magyarázták a sokkoló változást. A Redditen, a Twitteren és az Instagramon sokan azt kezdték találgatni, hogy Wilde megjelenése összefügghet-e az Ozempic vagy a Wegovy használatával, illetve arcformáló beavatkozásokkal vagy valamilyen szélsőséges diétával.

A bal oldali fotón, 2025-ben a színésznő a megszokott formáját hozta. A jobb oldali kép Los Angelesben, a Fashion Trust U.S. Awards gálán készült. Olivia Wilde e megjelenése volt az első, amely áprilisban elindította a lavinát a közösségi médiában.

Forrás: GettyImages

Voltak, akik védelmükbe vették Wilde-ot

Többen kiálltak Wilde mellett, mondván, mindig is vékony volt, és az idő múlása még rajta is nyomot hagyhat. Többen felháborodottságuknak adtak hangot, amiért a reflektorfényben lévő nőket súlyuk miatt folyamatos kritika éri. Szerintük inkább a tehetségükre kellene fókuszálni, nem pedig a kinézetükre.