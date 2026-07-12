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A Dr. House 42 éves bombázója felismerhetetlenre fogyott − Sokkoló képek

Getty Images North America - Phillip Faraone/VF25
fogyás Ozempic Dr. House sokkoló Olivia Wilde
Jónás Ágnes
2026.07.12.
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Új filmje, a The Invite nyitotta meg a napokban a San Franciscó-i Nemzetközi Filmfesztivált, ahol a filmrendező interjút is adott. A Doktor House bombázója, Olivia Wilde azonban árnyéka volt egykori önmagának.

Új filmje, a The Invite nyitotta meg a napokban a San Franciscó-i Nemzetközi Filmfesztivált, ahol a filmrendező egy rövid interjút is adott. Olivia Wilde videója alatti kommenteknél volt, aki megjegyezte: ha nem lett volna kiírva a neve, fel sem ismerte volna őt a beesett arca, szürkés árnyalatú bőre és karikás szemei miatt.

SAN FRANCISCO, Olivia Wilde
Olivia Wilde
Forrás: Getty Images North America

Olivia Wilde külseje megváltozott

  • Olivia Wilde a Doktor House című sorozatban Dr. Remy Hadley karakterét alakította. A legtöbb néző számára azonban csak Tizenhármas néven maradt meg, mivel ez volt a sorszáma abban a versenyben, amit House indított az új csapattagok kiválasztására a 4. évad elején.
  • A színésznő San Franciscóban ijesztő külsővel, beesett arccal jelent meg.
  • A rajongók azonnal elkezdtek találgatni, mi állhat a beteges kinézet hátterében.

Korábban már cikkeztünk arról, hogy a hollywoodi hírességek nem tudnak ellenállni a gyors fogyás ígéretének. Mióta felfedezték a súlvesztés Szent Grálját, az Ozempicet, az Oscar 2026-os gálájának vörös szőnyegén is több olyan sztárt láthattunk, akinek szinte már zörögtek a csontja. Sokkolóan törékeyre fogyott többek között Demi Moore, Amy Schumer és Kelly Osbourne is. 

Futótűzként terjedt, hogy beteg

Bár a Doktor House-ból ismert Olivia Wilde fehér, kerek nyakú felsőt és elegáns fekete, ejtett derekú szoknyát viselt visszafogott stílussal, ezek a részletek háttérbe szorultak, mivel a figyelem szinte teljesen külsejére és testsúlyára helyeződött. Míg egyes rajongók aggodalmukat fejezték ki, és fogyókúrás gyógyszerek használatát feltételezték, mások a rossz fényviszonyokkal magyarázták a sokkoló változást. A Redditen, a Twitteren és az Instagramon sokan azt kezdték találgatni, hogy Wilde megjelenése összefügghet-e az Ozempic vagy a Wegovy használatával, illetve arcformáló beavatkozásokkal vagy valamilyen szélsőséges diétával.

Olivia Wilde: a jobb oldali fotó április 7-én készült Los Angelesben, a Fashion Trust U.S. Awards gálán. Ez volt az első, amely elindította a lavinát a közösségi médiában
A bal oldali fotón, 2025-ben a színésznő a megszokott formáját hozta. A jobb oldali kép Los Angelesben, a Fashion Trust U.S. Awards gálán készült. Olivia Wilde e megjelenése volt az első, amely áprilisban elindította a lavinát a közösségi médiában. 
Forrás: GettyImages

Voltak, akik védelmükbe vették Wilde-ot

Többen kiálltak Wilde mellett, mondván, mindig is vékony volt, és az idő múlása még rajta is nyomot hagyhat. Többen felháborodottságuknak adtak hangot, amiért a reflektorfényben lévő nőket súlyuk miatt folyamatos kritika éri. Szerintük inkább a tehetségükre kellene fókuszálni, nem pedig a kinézetükre. 

Az Olivia Wilde-ról készült videó mostanra bejárta az internetet − Nézd meg te is, ha még nem láttad!

A színész-rendező humorral reagált a róla szóló pletykákra

Egyébként pont Wilde volt azon nők egyike, aki korábbi interjúiban felszólalt az esztétikai beavatkozások ellen, és az egészséges életmód fontosságát hangsúlyozta, ám jelenlegi megjelenése egyesekben felvetette, hogy vajon a filmipar elvárásai befolyásolhatták-e a döntéseit. A rosszindulatú megjegyzésekre nevetve csak így reagált május elején:

Nem haltam meg" − és elismerte, hogy a felvétel valóban nem a legelőnyösebb formájában mutatta. Még arra is volt ereje, hogy megosszon egy montázst Instagram történetben, amelyen a Gyűrűk Ura Gollamjához hasonlítják, ezzel is jelezve, hogy nem veszi a szívére a trollkodást.

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