A Dr. House 42 éves bombázója felismerhetetlenre fogyott − Sokkoló képek

Új filmje, a The Invite nyitotta meg a napokban a San Franciscó-i Nemzetközi Filmfesztivált, ahol a filmrendező egy rövid interjút is adott. Olivia Wilde videója alatti kommenteknél volt, aki megjegyezte: ha nem lett volna kiírva a neve, fel sem ismerte volna őt a beesett arca, szürkés árnyalatú bőre és karikás szemei miatt.
Olivia Wilde külseje megváltozott
- Olivia Wilde a Doktor House című sorozatban Dr. Remy Hadley karakterét alakította. A legtöbb néző számára azonban csak Tizenhármas néven maradt meg, mivel ez volt a sorszáma abban a versenyben, amit House indított az új csapattagok kiválasztására a 4. évad elején.
- A színésznő San Franciscóban ijesztő külsővel, beesett arccal jelent meg.
- A rajongók azonnal elkezdtek találgatni, mi állhat a beteges kinézet hátterében.
Korábban már cikkeztünk arról, hogy a hollywoodi hírességek nem tudnak ellenállni a gyors fogyás ígéretének. Mióta felfedezték a súlvesztés Szent Grálját, az Ozempicet, az Oscar 2026-os gálájának vörös szőnyegén is több olyan sztárt láthattunk, akinek szinte már zörögtek a csontja. Sokkolóan törékeyre fogyott többek között Demi Moore, Amy Schumer és Kelly Osbourne is.
Futótűzként terjedt, hogy beteg
Bár a Doktor House-ból ismert Olivia Wilde fehér, kerek nyakú felsőt és elegáns fekete, ejtett derekú szoknyát viselt visszafogott stílussal, ezek a részletek háttérbe szorultak, mivel a figyelem szinte teljesen külsejére és testsúlyára helyeződött. Míg egyes rajongók aggodalmukat fejezték ki, és fogyókúrás gyógyszerek használatát feltételezték, mások a rossz fényviszonyokkal magyarázták a sokkoló változást. A Redditen, a Twitteren és az Instagramon sokan azt kezdték találgatni, hogy Wilde megjelenése összefügghet-e az Ozempic vagy a Wegovy használatával, illetve arcformáló beavatkozásokkal vagy valamilyen szélsőséges diétával.
Voltak, akik védelmükbe vették Wilde-ot
Többen kiálltak Wilde mellett, mondván, mindig is vékony volt, és az idő múlása még rajta is nyomot hagyhat. Többen felháborodottságuknak adtak hangot, amiért a reflektorfényben lévő nőket súlyuk miatt folyamatos kritika éri. Szerintük inkább a tehetségükre kellene fókuszálni, nem pedig a kinézetükre.
Az Olivia Wilde-ról készült videó mostanra bejárta az internetet − Nézd meg te is, ha még nem láttad!
A színész-rendező humorral reagált a róla szóló pletykákra
Egyébként pont Wilde volt azon nők egyike, aki korábbi interjúiban felszólalt az esztétikai beavatkozások ellen, és az egészséges életmód fontosságát hangsúlyozta, ám jelenlegi megjelenése egyesekben felvetette, hogy vajon a filmipar elvárásai befolyásolhatták-e a döntéseit. A rosszindulatú megjegyzésekre nevetve csak így reagált május elején:
„Nem haltam meg" − és elismerte, hogy a felvétel valóban nem a legelőnyösebb formájában mutatta. Még arra is volt ereje, hogy megosszon egy montázst Instagram történetben, amelyen a Gyűrűk Ura Gollamjához hasonlítják, ezzel is jelezve, hogy nem veszi a szívére a trollkodást.
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