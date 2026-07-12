Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 12., vasárnap Dalma, Izabella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
magyarország

Nem véletlen a sok hőhullám: Európa gyorsabban melegszik, mint a világ többi része

magyarország európa hőhullámok
Life.hu
2026.07.12.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az elmúlt évek nyarai egyre több rekordot döntöttek meg. Hosszabb hőhullámok, gyakoribb aszályok és pusztító erdőtüzek jellemezték Európa számos térségét. A meteorológusok szerint ez nem véletlen.

A mérések azt mutatják, hogy Európa gyorsabban melegszik, mint a világ bármely más kontinense, ami egyre látványosabban alakítja át az időjárási viszonyokat. A hőhullámok egyre gyakoribbak. De vajon miért épp Európa van a legnagyobb bajban? A szakemberek már tudják a választ. 

hőhullámok miatt a franciák a folyókba lógatott lábbal hűtik magukat
Franciaországot hőhullám sújtja. Párizs lakosai a Canal Saint-Martin partján hűtik magukat.
Forrás: AFP

Miért van ennyi hőhullám, és miért éppen Európát sújtják a leginkább? 

  • Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense.
  • A felmelegedés miatt egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok.
  • Nő a szárazság, az erdőtüzek és a szélsőséges időjárási események kockázata.
  • A szakemberek szerint a változásokhoz alkalmazkodni is meg kell tanulnunk.

Miért melegszik Európa gyorsabban?

A kutatók szerint több tényező együttesen áll a háttérben. Európa nagy szárazföldi területei gyorsabban melegszenek, mint az óceánok, miközben az Északi-sarkvidék felmelegedése is hatással van a kontinens időjárására. Emellett a légköri és tengeri áramlások változásai is hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyarak egyre forróbbak legyenek.

Mindez nem jelenti azt, hogy minden év ugyanolyan lesz, de az általános tendencia egyértelmű: a szélsőséges meleg időszakok egyre gyakoribbá válnak.

A hőhullámok már nem számítanak ritkaságnak

Korábban egy-egy rendkívül meleg nyár kivételes eseménynek számított. Ma már sok országban szinte minden évben előfordulnak több napon vagy akár heteken át tartó hőhullámok.

A magas nappali hőmérsékletet ráadásul gyakran trópusi éjszakák követik, amikor a levegő 20 Celsius-fok alá sem hűl le. Ez különösen megterheli az emberi szervezetet, mert ilyenkor az éjszakai regenerálódás is nehezebbé válik.

Nem csak a hőség jelent problémát

A magasabb átlaghőmérséklet nem csupán a hőérzetünket befolyásolja. A szárazabb időjárás kedvez az erdőtüzek kialakulásának, miközben egy-egy hidegfront érkezésekor a melegebb levegő több nedvességet képes tárolni, ami helyenként heves zivatarokat és villámárvizeket is okozhat.

Ezért fordulhat elő, hogy ugyanazon a nyáron egyszerre tapasztalunk hosszú aszályos időszakokat és rövid idő alatt lehulló, rendkívül nagy mennyiségű csapadékot.

Mit jelent ez Magyarország számára?

Hazánkban is egyre gyakoribbak a hosszan tartó hőségperiódusok, és az elmúlt években több alkalommal is megdőltek a hőmérsékleti rekordok. A szakemberek szerint a jövőben várhatóan nemcsak a forró nappalok száma nőhet, hanem a trópusi éjszakáké is, ami a városokban – a hősziget-hatás miatt – különösen érezhető lehet.

Ezért egyre nagyobb jelentősége lesz az árnyékolásnak, a zöldfelületek növelésének és azoknak a megoldásoknak, amelyek segítenek mérsékelni a hőség hatásait.

Az alkalmazkodás is egyre fontosabb

A meteorológusok szerint a szélsőséges időjárási jelenségekhez való alkalmazkodás legalább olyan fontos feladat, mint a felmelegedés okainak kezelése. A hőhullámok idején a megfelelő folyadékbevitel, az árnyékos helyek keresése és a lakások tudatos hűtése nemcsak kényelmi kérdés, hanem az egészség megőrzésében is fontos szerepet játszik.

Mit nevezünk hőhullámnak?

A hőhullám olyan időszak, amikor több egymást követő napon az adott térségre jellemző átlagosnál jóval magasabb a hőmérséklet. Magyarországon a tartós kánikula miatt az országos tisztifőorvos akár hőségriasztást is elrendelhet, ha a várható napi középhőmérséklet több napon át meghalad egy meghatározott küszöbértéket.

Az alábbi témába vágó cikkeinket is ajánljuk: 

5 hiba, amelyet szinte mindenki elkövet hőség idején – pedig könnyen elkerülhetők

A nyári hőségben sokan akaratlanul is olyan hibákat követnek el, amelyek tovább növelik a szervezet terhelését. Mutatjuk az öt leggyakoribb tévedést, és azt is, mit érdemes helyettük tenni.

Halálos időszak jön a WHO szerint: újabb veszélyes hőhullám érkezik

A WHO komoly veszélyre figyelmeztetett. Az eddiginél is több halálesetet okozó hőhullám közelít.

Tanuljunk az oszágoktól, amelyek már régen hőséggel küzdenek! Ezt csinálják másképp

Vannak országok, amelyeknek lakosai már réges régen extrém hőségben töltik a nyarakat. Vajon mit tanulhatunk tőlük?

 

 

 

 

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu