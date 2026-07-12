Nem véletlen a sok hőhullám: Európa gyorsabban melegszik, mint a világ többi része

A mérések azt mutatják, hogy Európa gyorsabban melegszik, mint a világ bármely más kontinense, ami egyre látványosabban alakítja át az időjárási viszonyokat. A hőhullámok egyre gyakoribbak. De vajon miért épp Európa van a legnagyobb bajban? A szakemberek már tudják a választ.
Miért van ennyi hőhullám, és miért éppen Európát sújtják a leginkább?
- Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense.
- A felmelegedés miatt egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok.
- Nő a szárazság, az erdőtüzek és a szélsőséges időjárási események kockázata.
- A szakemberek szerint a változásokhoz alkalmazkodni is meg kell tanulnunk.
Miért melegszik Európa gyorsabban?
A kutatók szerint több tényező együttesen áll a háttérben. Európa nagy szárazföldi területei gyorsabban melegszenek, mint az óceánok, miközben az Északi-sarkvidék felmelegedése is hatással van a kontinens időjárására. Emellett a légköri és tengeri áramlások változásai is hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyarak egyre forróbbak legyenek.
Mindez nem jelenti azt, hogy minden év ugyanolyan lesz, de az általános tendencia egyértelmű: a szélsőséges meleg időszakok egyre gyakoribbá válnak.
A hőhullámok már nem számítanak ritkaságnak
Korábban egy-egy rendkívül meleg nyár kivételes eseménynek számított. Ma már sok országban szinte minden évben előfordulnak több napon vagy akár heteken át tartó hőhullámok.
A magas nappali hőmérsékletet ráadásul gyakran trópusi éjszakák követik, amikor a levegő 20 Celsius-fok alá sem hűl le. Ez különösen megterheli az emberi szervezetet, mert ilyenkor az éjszakai regenerálódás is nehezebbé válik.
Nem csak a hőség jelent problémát
A magasabb átlaghőmérséklet nem csupán a hőérzetünket befolyásolja. A szárazabb időjárás kedvez az erdőtüzek kialakulásának, miközben egy-egy hidegfront érkezésekor a melegebb levegő több nedvességet képes tárolni, ami helyenként heves zivatarokat és villámárvizeket is okozhat.
Ezért fordulhat elő, hogy ugyanazon a nyáron egyszerre tapasztalunk hosszú aszályos időszakokat és rövid idő alatt lehulló, rendkívül nagy mennyiségű csapadékot.
Mit jelent ez Magyarország számára?
Hazánkban is egyre gyakoribbak a hosszan tartó hőségperiódusok, és az elmúlt években több alkalommal is megdőltek a hőmérsékleti rekordok. A szakemberek szerint a jövőben várhatóan nemcsak a forró nappalok száma nőhet, hanem a trópusi éjszakáké is, ami a városokban – a hősziget-hatás miatt – különösen érezhető lehet.
Ezért egyre nagyobb jelentősége lesz az árnyékolásnak, a zöldfelületek növelésének és azoknak a megoldásoknak, amelyek segítenek mérsékelni a hőség hatásait.
Az alkalmazkodás is egyre fontosabb
A meteorológusok szerint a szélsőséges időjárási jelenségekhez való alkalmazkodás legalább olyan fontos feladat, mint a felmelegedés okainak kezelése. A hőhullámok idején a megfelelő folyadékbevitel, az árnyékos helyek keresése és a lakások tudatos hűtése nemcsak kényelmi kérdés, hanem az egészség megőrzésében is fontos szerepet játszik.
Mit nevezünk hőhullámnak?
A hőhullám olyan időszak, amikor több egymást követő napon az adott térségre jellemző átlagosnál jóval magasabb a hőmérséklet. Magyarországon a tartós kánikula miatt az országos tisztifőorvos akár hőségriasztást is elrendelhet, ha a várható napi középhőmérséklet több napon át meghalad egy meghatározott küszöbértéket.
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