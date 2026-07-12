Nem véletlen a sok hőhullám: Európa gyorsabban melegszik, mint a világ többi része

A mérések azt mutatják, hogy Európa gyorsabban melegszik, mint a világ bármely más kontinense, ami egyre látványosabban alakítja át az időjárási viszonyokat. A hőhullámok egyre gyakoribbak. De vajon miért épp Európa van a legnagyobb bajban? A szakemberek már tudják a választ.

Franciaországot hőhullám sújtja. Párizs lakosai a Canal Saint-Martin partján hűtik magukat.

Forrás: AFP

Miért van ennyi hőhullám, és miért éppen Európát sújtják a leginkább? Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense.

A felmelegedés miatt egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok.

Nő a szárazság, az erdőtüzek és a szélsőséges időjárási események kockázata.

A szakemberek szerint a változásokhoz alkalmazkodni is meg kell tanulnunk.

Miért melegszik Európa gyorsabban?

A kutatók szerint több tényező együttesen áll a háttérben. Európa nagy szárazföldi területei gyorsabban melegszenek, mint az óceánok, miközben az Északi-sarkvidék felmelegedése is hatással van a kontinens időjárására. Emellett a légköri és tengeri áramlások változásai is hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyarak egyre forróbbak legyenek.

Mindez nem jelenti azt, hogy minden év ugyanolyan lesz, de az általános tendencia egyértelmű: a szélsőséges meleg időszakok egyre gyakoribbá válnak.

A hőhullámok már nem számítanak ritkaságnak

Korábban egy-egy rendkívül meleg nyár kivételes eseménynek számított. Ma már sok országban szinte minden évben előfordulnak több napon vagy akár heteken át tartó hőhullámok.

A magas nappali hőmérsékletet ráadásul gyakran trópusi éjszakák követik, amikor a levegő 20 Celsius-fok alá sem hűl le. Ez különösen megterheli az emberi szervezetet, mert ilyenkor az éjszakai regenerálódás is nehezebbé válik.

Nem csak a hőség jelent problémát

A magasabb átlaghőmérséklet nem csupán a hőérzetünket befolyásolja. A szárazabb időjárás kedvez az erdőtüzek kialakulásának, miközben egy-egy hidegfront érkezésekor a melegebb levegő több nedvességet képes tárolni, ami helyenként heves zivatarokat és villámárvizeket is okozhat.

Ezért fordulhat elő, hogy ugyanazon a nyáron egyszerre tapasztalunk hosszú aszályos időszakokat és rövid idő alatt lehulló, rendkívül nagy mennyiségű csapadékot.