Szinte mindenki elrontja ezt az egyszerűnek tűnő rejtvényt: te képes vagy megoldani? – KVÍZ

Ma nem egy sokadik IQ-tesztet, hanem egy csavaros rejtvényt hoztunk nektek. A golyós feladatok sokaknak ismerősek lehetnek az általános iskolából, ugyanis számtalan matektanár a színes golyók segítségével oktatja a kombinatorikát. Ha még nem lapoztad el azonnal ezt a cikket a kombinatorika szó hallatán, akkor tarts velünk, és oldd meg ezt az egyszerűnek tűnő matekpéldát, amit a legtöbb ember elront a kapkodás miatt.

A rejtvények bajnoka vagy? A tesztünkből kiderül

Forrás: E+

Te képes vagy megoldani a golyós rejtvényt?

Egy ládában elrejtettünk húsz darab üveggolyót. A golyók kék, zöld, piros és sárga színűek. Mindegyik színből ugyanannyi golyó található a láda belsejében. A feladat során bekötjük a szemeteket, és úgy kell véletlenszerűen húznotok a dobozból. A kérdés egyszerű: hány golyót kell ahhoz kivennetek a ládából, hogy biztosan legyen köztük három különböző színű golyó? Egyszerű, nem igaz?

Hármat? Négyet? Esetleg tizenötöt? Sokan reflexből rávágják a saját megoldásukat, és nem gondolnak bele mélyebben a teszt részleteibe. Pedig ha lépésről-lépésre átgondolják a dolgot, akkor egészen más eredményre juthattok a végén.