Szinte mindenki elrontja ezt az egyszerűnek tűnő rejtvényt: te képes vagy megoldani? – KVÍZ

Ma nem egy sokadik IQ-tesztet, hanem egy csavaros rejtvényt hoztunk nektek. A golyós feladatok sokaknak ismerősek lehetnek az általános iskolából, ugyanis számtalan matektanár a színes golyók segítségével oktatja a kombinatorikát. Ha még nem lapoztad el azonnal ezt a cikket a kombinatorika szó hallatán, akkor tarts velünk, és oldd meg ezt az egyszerűnek tűnő matekpéldát, amit a legtöbb ember elront a kapkodás miatt.
Te képes vagy megoldani a golyós rejtvényt?
Egy ládában elrejtettünk húsz darab üveggolyót. A golyók kék, zöld, piros és sárga színűek. Mindegyik színből ugyanannyi golyó található a láda belsejében. A feladat során bekötjük a szemeteket, és úgy kell véletlenszerűen húznotok a dobozból. A kérdés egyszerű: hány golyót kell ahhoz kivennetek a ládából, hogy biztosan legyen köztük három különböző színű golyó? Egyszerű, nem igaz?
Hármat? Négyet? Esetleg tizenötöt? Sokan reflexből rávágják a saját megoldásukat, és nem gondolnak bele mélyebben a teszt részleteibe. Pedig ha lépésről-lépésre átgondolják a dolgot, akkor egészen más eredményre juthattok a végén.
Kezdjük az elején: ha mindegyik színből ugyanannyi van, az azt jelenti, hogy 5 sárga, 5 zöld, 5 piros, és 5 kék golyót rejtettünk el a ládában. Ezek után át kell gondolnunk, hogy legrosszabb esetben hány húzás kell ahhoz, hogy három különböző szín legyen a kezünkben. Tegyük fel, hogy kihúzol 5 piros golyót elsőre, utána akkora balszerencséd van, hogy 5 sárga golyót sikerül megfognod. Ekkor már 10 húzásnál jársz, de még mindig csak két szín van a kezedben. Ekkora jön a 11. húzás, ami már száz százalék, hogy egy harmadik színű golyó lesz, ugyanis már se piros, se sárga golyó nincs a doboz mélyén. A válasz tehát az, hogy tizenegy húzás kell ahhoz legalább, hogy biztosan sikeresen teljesítsd ezt a matekfeladatot.
Sikeresen teljesítetted a feladványt? Akkor gratulálunk, semmit nem kopott a tudásod az általános iskola óta!