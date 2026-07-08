A földrengést július 8-án, reggel 5 óra 50 perckor észlelték. Az obszervatórium tájékoztatása szerint az epicentrum közelében, a Örkény környékén élők akár érezhették is a földmozgást, de egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés.

Július 8-án, hajnalban földrengést lehetett érezni Magyarországon

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Júniusban is több földrengést mértek

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium éppen kedden tette közzé térképes összegzését a júniusi szeizmikus eseményekről. Eszerint a Kárpát-Pannon régióban 33 földrengést és 123 antropogén, vagyis emberi tevékenységhez köthető szeizmikus eseményt regisztráltak. Ezeket a lakosság feltehetően nem érzékelte.

Venezuelában súlyos következményei voltak a kettős földrengésnek

Venezuelában több ezer halálos áldozatot követelt a június 24-i kettős földrengés, és több mint 15 ezren megsérültek. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengések után a hatóságok 942 utórengést regisztráltak. A helyreállítás a beszámoló szerint várhatóan még hosszú hónapokig eltart.

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