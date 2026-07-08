Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 8., szerda Ellák

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szeizmikus aktivitás földrengés epicentrum
Life.hu
2026.07.08.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Kisebb földrengést észleletek szerda hajnalban Magyarországon. A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma szerint a földmozgás 2,1-es magnitúdójú volt.

A földrengést július 8-án, reggel 5 óra 50 perckor észlelték. Az obszervatórium tájékoztatása szerint az epicentrum közelében, a Örkény környékén élők akár érezhették is a földmozgást, de egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés.

Július 8-án, hajnalban földrengést lehetett érezni Magyarországon
Július 8-án, hajnalban földrengést lehetett érezni Magyarországon
Forrás:  Getty Images

Júniusban is több földrengést mértek

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium éppen kedden tette közzé térképes összegzését a júniusi szeizmikus eseményekről. Eszerint a Kárpát-Pannon régióban 33 földrengést és 123 antropogén, vagyis emberi tevékenységhez köthető szeizmikus eseményt regisztráltak. Ezeket a lakosság feltehetően nem érzékelte.

Venezuelában súlyos következményei voltak a kettős földrengésnek

Venezuelában több ezer halálos áldozatot követelt a június 24-i kettős földrengés, és több mint 15 ezren megsérültek. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengések után a hatóságok 942 utórengést regisztráltak. A helyreállítás a beszámoló szerint várhatóan még hosszú hónapokig eltart.

Ezeket olvastad már? 

Neymar felesége a foci-vb legdögösebb nője: igazi bombázó a 32 éves Bruna Biancardi

A 32 éves Bruna Biancardit a foci vébé legszebbjei közé sorolják. Neymar felesége elképesztően csinos és gyönyörű.

Cindy Crawford kiköpött másává vált Kaia Gerber: együtt kápráztatták el a vendégeket Taylor Swift esküvőjén − Anya-lánya fotó

Taylor Swift és Travis Kelce pénteki esküvőjén igazi sztárparádé volt. A New York-i Madison Square Gardenben megrendezett ceremónián mintegy ezer A-listás vendég vett részt, köztük Cindy Crawford és lánya, Kaia Gerber is, akik az este legelegánsabb anya–lánya párosa voltak.

Fergie 51 évesen is igazi bombázó – A rajongók egyetlen dolgért könyörögnek neki

Évek óta visszavonultan él, mégis elég volt néhány friss fotó ahhoz, hogy ismét mindenki róla beszéljen. Fergie 51 évesen is elképesztő formában van, rajongói pedig egyre hangosabban követelik, hogy térjen vissza a zene világába.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu