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optikai trükk

Ez a legelőnyösebb cipő alacsony nőknek: nyújtja a lábakat és még kényelmes is

123rf -
optikai trükk alacsony cipő
Váradi Melinda
2026.07.08.
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Ha alacsonyabb vagy, nem kell lemondanod a lapos talpúakról ahhoz, hogy optikailag nyújtsd az alakodat. Egy jól megválasztott cipő éppen olyan előnyös lehet, mint egy magassarkú.

Sokan úgy gondolják, hogy az alacsonyabb nőknek kizárólag a tűsarkú cipők jelenthetnek megoldást, ha szeretnének magasabbnak tűnni. Pedig létezik egy lapos talpú fazon, amely legalább ilyen látványos optikai trükkre képes.

cipő
Egy csinos lapos talpú cipő is képes hosszabbnak, vékonyabbnak mutatni a lábakat.
Forrás: 123rf
  • A hegyes orrú balerina optikailag hosszabbnak mutatja a lábakat, ezért különösen előnyös az alacsony nők számára. 
  • A megfelelő szín és kivágás tovább fokozhatja az alaknyújtó hatást. 
  • Mutatjuk, hogyan érdemes viselni.

Előnyös cipő alacsony nőknek

Létezik egy lapos talpú fazon, amely látványos optikai trükkre képes: a hegyes orrú balerina. Az elmúlt szezonok egyik legnagyobb visszatérője nemcsak elegáns és rendkívül kényelmes, hanem ügyesen megnyújtja a lábfej vonalát is. Ennek köszönhetően a lábak hosszabbnak, az egész alak pedig karcsúbbnak és nyúlánkabbnak hat. Az elmúlt szezonok egyik legnagyobb visszatérője nemcsak elegáns és rendkívül kényelmes, hanem ügyesen megnyújtja a lábfej vonalát is. Ennek köszönhetően a lábak hosszabbnak, az egész alak pedig karcsúbbnak és nyúlánkabbnak hat.

A kerek orrú balerinák aranyos, romantikus hatást keltenek, ugyanakkor optikailag kissé rövidíthetik a lábfejet. A hegyes orrú változat ezzel szemben meghosszabbítja annak vonalát, ami az egész sziluettet nyújtja. Különösen előnyös, ha a cipő bőrszínű vagy a bőr tónusához közeli árnyalatú, hiszen ilyenkor szinte egybefolyik a lábbal. Ez a trükk még hosszabbnak mutatja a lábakat, főleg szoknyával, ruhával vagy bokavillantó nadrággal viselve.

Ha a lehető legelőnyösebb hatást szeretnéd elérni, válassz mélyebben kivágott felsőrészű balerinát, amely több bőrt enged láttatni a lábfejből. Ez tovább fokozza a lábnyújtó optikai hatást. A V-kivágású modellek elegáns és nyúlánk összhatást keltenek.

Ha szeretnél néhány centit csalni anélkül, hogy egész nap magas sarkúban kellene járnod, ez a klasszikus cipő igazi jolly joker lehet a gardróbodban. Nemcsak időtálló darab, hanem az egyik leghatásosabb optikai alakformáló trükk is az alacsonyabb nők számára.

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