Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 7., kedd Apollónia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
focistafeleség

Neymar felesége a foci-vb legdögösebb nője: igazi bombázó a 32 éves Bruna Biancardi

Northfoto - Rich Graessle
focistafeleség foci vb 2026 Neymar
Váradi Melinda
2026.07.07.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A 32 éves Bruna Biancardit a foci vébé legszebbjei közé sorolják. Neymar felesége elképesztően csinos és gyönyörű.

Neymar párja csak úgy vonzza a tekinteteket. A focista 32 éves szerelme sikeres modell, influenszer és családanya. Bruna Biancardit mindenki a futballvilág legszebb női közé sorolja, és nemcsak szépségével, hanem stílusával és eleganciájával is meghódítja a rajongókat.

Neymar felesége Bruna Biancardi
Neymar felesége, Bruna Biancardi igazi szépség.
Forrás: Northfoto.
  • A 32 éves Bruna Biancardi modellként és influenszerként is komoly sikereket ért el. 
  • Letisztult, nőies stílusával sokak szerint a futballvilág egyik legszebb sztárpárja közé tartozik. 
  • Bár kapcsolatuk nem volt mindig felhőtlen, ma ismét egy boldog családot alkotnak, és közös gyermekeiket nevelik.

Ő Neymar felesége: Bruna Biancardi ilyen gyönyörű

A brazil válogatott támadója 2022-ben ismerkedett meg szerelmével és bár kétszer is szakítottak, ma újra boldogságban élnek férjként és feleségként két közös kislányukkal. A brazil szépség modellként és influenszerként építette fel karrierjét, közösségi oldalait pedig több millióan követik. Divattal, szépségápolással és utazással kapcsolatos tartalmai rendkívül népszerűek, így saját rajongótábort is kiépített.

Bruna divatmarketinget tanult, később pedig a közösségi médiában vált ismertté. Márkakampányok, divatfotózások és együttműködések sora fűződik a nevéhez, miközben követői elsősorban kifinomult öltözködési stílusáért és természetes kisugárzásáért rajonganak. Az utóbbi években a futballeseményeken is gyakran feltűnt, ahol elegáns megjelenésével rendszeresen felkeltette a divatlapok figyelmét. Nem véletlen, hogy sokan a foci-vb egyik legstílusosabb és legszebb sztárfeleségének tartják.

Neymar és párja nemcsak közös fotókat osztanak meg rendszeresen, hanem gyermekeikről is sokat posztolnak extra cuki képeket, amikért odavannak a követőik. A focistának összesen négy gyereke van, de Bruna Biancardival két közös lányuk van, Mavie és Mel, illetve most várják harmadik babájukat is.

 

Ezek is érdekelhetnek még:

A norvégok hőse, Erling Haaland félpucéran ölelgette a leendő királynőt – Neki most mindent szabad: videó

Legutóbbi győzelmük után királyi látogatásban volt része a norvég csapatnak. Ingrid Alexandra norvég hercegnő köszöntötte az öltözőben a válogatottat, Erling Haaland pedig félpucéran ölelte meg a leendő királynőt.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik megmutatták kislányukat - Cuki nyaralós fotókat posztoltak

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik nyaralásukról osztottak meg aranyos fotókat, amelyeken kislányukkal pózoltak.

Lionel Messi feleségéért rajong a világ − A gyönyörű Antonela Roccuzzo a lelátók sztárja: FOTÓ

Antonela Roccuzzo ha csak teheti, ott van férje vb-meccsein. Lionel Messi felesége gyakran három gyerekükkel együtt szurkol a focistának, mint a minap az Argentína–Ausztria csoportmeccsen is.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu