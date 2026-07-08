Fergie 51 évesen is igazi bombázó – A rajongók egyetlen dolgért könyörögnek neki

Bár az elmúlt években ritkán mutatkozott a nyilvánosság előtt, Fergie most ismét reflektorfénybe került, amikor megjelent Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. Az egykori Black Eyed Peas-sztár egy Dior ruhát vett fel a nagy eseményre.

Fergie 2011-ben, amikor még a Black Eyed Peas tagja volt.

Forrás: Christopher Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Fergie 51 évesen is bombaformában van

Az énekesnő egy vintage Dior ruhát választott az alkalomra, amelyet prémstólával, feltűnő fülbevalókkal és divatos napszemüveggel egészített ki. A megjelenése egyszerre volt klasszikus és modern, sokak szerint pedig alig látszik rajta az idő múlása. Fergie Travis Kelce és Taylor Swift esküvője után után több képet is megosztott az Instagram-oldalán, ahol közel ötmillió követője csodálhatta meg az összeállítását, záporoztak is a dicséretek.

A rajongók nemcsak a külsejét dicsérik

A bókok mellett egy másik téma is uralta a kommentmezőt: a visszatérés kérdése. Az énekesnő követői szinte könyörögnek neki, hogy vonuljon újra stúdióba. Sokan azt írják, hiányzik nekik a hangja, mások szerint ideje lenne új dalokkal jelentkeznie. Nem véletlenül: Fergie egy egész korszak egyik meghatározó popikonja volt, aki olyan slágerekkel vált világhírűvé, mint a Glamorous, a Big Girls Don't Cry, a Clumsy vagy éppen a Black Eyed Peas sikerdalai.

Fergie 2017-ben hagyta el hivatalosan a Black Eyed Peast, miután közel másfél évtizeden át meghatározó tagja volt a csapatnak. A szakítás békés volt, zenésztársai többször hangsúlyozták, hogy továbbra is családtagként tekintenek rá. A döntés mögött elsősorban személyes okok álltak. Az énekesnő több időt szeretett volna tölteni fiával, Axl Jackkel, miközben saját vállalkozásaira és szólóprojektjeire is koncentrált. Utolsó szólóalbuma, a Double Dutchess 2017-ben jelent meg, és azóta nem adott ki újat.

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