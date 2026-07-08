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Fergie 51 évesen is igazi bombázó – A rajongók egyetlen dolgért könyörögnek neki

Christopher Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - CHRISTOPHER POLK
énekesnő esküvő Fergie
Nagy Anna
2026.07.08.
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Évek óta visszavonultan él, mégis elég volt néhány friss fotó ahhoz, hogy ismét mindenki róla beszéljen. Fergie 51 évesen is elképesztő formában van, rajongói pedig egyre hangosabban követelik, hogy térjen vissza a zene világába.

Bár az elmúlt években ritkán mutatkozott a nyilvánosság előtt, Fergie most ismét reflektorfénybe került, amikor megjelent Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. Az egykori Black Eyed Peas-sztár egy Dior ruhát vett fel a nagy eseményre.

Fergie 2011-ben, amikor még a Black Eyed Peas tagja volt.
Fergie 2011-ben, amikor még a Black Eyed Peas tagja volt.
Forrás: Christopher Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Fergie 51 évesen is bombaformában van

Az énekesnő egy vintage Dior ruhát választott az alkalomra, amelyet prémstólával, feltűnő fülbevalókkal és divatos napszemüveggel egészített ki. A megjelenése egyszerre volt klasszikus és modern, sokak szerint pedig alig látszik rajta az idő múlása. Fergie Travis Kelce és Taylor Swift esküvője után után több képet is megosztott az Instagram-oldalán, ahol közel ötmillió követője csodálhatta meg az összeállítását, záporoztak is a dicséretek. 

A rajongók nemcsak a külsejét dicsérik

A bókok mellett egy másik téma is uralta a kommentmezőt: a visszatérés kérdése. Az énekesnő követői szinte könyörögnek neki, hogy vonuljon újra stúdióba. Sokan azt írják, hiányzik nekik a hangja, mások szerint ideje lenne új dalokkal jelentkeznie. Nem véletlenül: Fergie egy egész korszak egyik meghatározó popikonja volt, aki olyan slágerekkel vált világhírűvé, mint a Glamorous, a Big Girls Don't Cry, a Clumsy vagy éppen a Black Eyed Peas sikerdalai.

Fergie 2017-ben hagyta el hivatalosan a Black Eyed Peast, miután közel másfél évtizeden át meghatározó tagja volt a csapatnak. A szakítás békés volt, zenésztársai többször hangsúlyozták, hogy továbbra is családtagként tekintenek rá. A döntés mögött elsősorban személyes okok álltak. Az énekesnő több időt szeretett volna tölteni fiával, Axl Jackkel, miközben saját vállalkozásaira és szólóprojektjeire is koncentrált. Utolsó szólóalbuma, a Double Dutchess 2017-ben jelent meg, és azóta nem adott ki újat.

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