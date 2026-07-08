Szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki: ma sem nyugszik meg az időjárás

Észak felől napközben fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, így több órára kisüthet a nap szerdán. A délutáni órákban azonban főként a nyugati, délnyugati és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. A zivatarokat helyenként intenzív csapadék, valamint apró szemű, 1-2 centiméternél kisebb jég is kísérheti. A viharok környezetében hirtelen megerősödhet a légmozgás, a legerősebb széllökések elérhetik az 55-75 kilométer per órás sebességet. Estére várhatóan fokozatosan lecseng a zivatartevékenység, és nyugodtabbá válik az időjárás. A HungaroMet szerdára zivatarok miatt csaknem az egész országra figyelmeztetést adott ki.

Szerdai időjárás: két megye kivételével mindenhol figyelmeztetés van érvényben

Forrás: met.hu

Az ország északnyugati és középső részén napközben zivataroktól függetlenül is viharossá fokozódhat az északnyugati szél. Ezeken a területeken általában 55-70 kilométer per órás széllökésekre lehet számítani, ami a meleg ellenére is ronthatja a hőérzetet. Késő délutántól már határozottan mérséklődik a légmozgás.

Időjárás szerdán: a viharok ellenére marad a meleg

A hőmérsékletre ugyanakkor nem lehet panasz. A naposabb, szélvédettebb déli és keleti tájakon lesz a legmelegebb, ott mérhetik a magasabb értékeket. Az északnyugati, tartósabban felhős és szelesebb vidékeken inkább 25-26 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Az élénk, erős szélnek köszönhetően a levegőminőség az ország nagy részén kedvezően alakul.

A hidegfronti hatás viszont szerdán is sokak szervezetét megterhelheti. Az érzékenyeknél fejfájás, koncentrációs nehézség és vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a reflexidő megnyúlhat, ezért az utakon érdemes türelmesebben és óvatosabban közlekedni.

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