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Cindy Crawford kiköpött másává vált Kaia Gerber: együtt kápráztatták el a vendégeket Taylor Swift esküvőjén − Anya-lánya fotó

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Taylor Swift és Travis Kelce pénteki esküvőjén igazi sztárparádé volt. A New York-i Madison Square Gardenben megrendezett ceremónián mintegy ezer A-listás vendég vett részt, köztük Cindy Crawford és lánya, Kaia Gerber is, akik az este legelegánsabb anya–lánya párosa voltak.

Sok más A-listás hírességgel együtt Cindy Crawford és lánya, Kaia Gerber is ott volt Taylor Swift és Travis Kelce július 3-i esküvőjén. Anya és lánya csak úgy ragyogott a nagy szabású partin. 

Cindy Crawford és Kaia Gerber Taylor Swift esküvőjén.
Cindy Crawford és Kaia Gerber Taylor Swift esküvőjén.
Forrás: Cindy Crawford/Instagram

Cindy Crawford és lánya, Kaia Gerber összeöltöztek  

A 61 éves Cindy Crawford és lánya, Kaia Gerber a black tie dress code-nak megfelelően érkeztek az év esküvőjére. A 60 éves Cindy Crawford és 24 éves lánya egyaránt kis fekete ruhát választott a róluk készült fotón, amit az Instagramon is megosztottak, minden eddiginél jobban hasonlítottak egymásra. Crawford egy félvállas fekete ruhát viselt, Kaia Gerber pedig egy mélyen dekoltált pántos bársonyruhát választott. 

Cindy Crawfordot régi kapcsolat fűzi Taylor Swifthez

Cindy Crawford és Taylor Swift kapcsolata több mint egy évtizedre nyúlik vissza. A szupermodell ugyanis szerepelt az énekesnő 2015-ben megjelent Bad Blood című videoklipjében. 

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