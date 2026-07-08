Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 8., szerda Ellák

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
agytorna

Zseninek tartod magad? Csak az emberek 10%-a szúrja ki a 3 különbséget ezen a képen

Shutterstock - Look Studio
agytorna IQ tesztek különbségkeresés
Klusovszki Kíra
2026.07.08.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Szuperfigyelmesnek tartod magad, aki a legapróbb részleteket is könnyen kiszúrja? Ezzel a különbségkereső IQ-teszttel most letesztelheted, milyen gyorsan dolgozza fel az agyad az eltéréseket. Találd meg a 3 külnbséget a képeken, és segíts a takarítónak, hogy még a kicsöngetés előtt végezzen!

Ó, ó, valaki kiöntött egy kis ragacsos üdítőt az iskola egyik legzsúfoltabb folyosójának a közepére! De semmi vész, a dolgos takarító már azonnal el is kezdte orvosolni a problémát. Ahhoz azonban, hogy a padló még a kicsöngetés előtt felszáradjon – és senki se lépkedje össze, vagy csússzon el rajta –, mindenképpen szüksége van a segítségedre. Fejtsd meg, hol lehetnek az IQ-teszt elrejtett különbségei, hogy a takarító mielőbb végezzen! Készen állsz a keresésre?

Segítsd a takarító munkáját, és tornázd az agyad az IQ–teszttel.
A különbségkeresős IQ–tesztekkel nem csak a logikádat, de a megfigyelőképességedet is erősítheted, ráadásul a takarító munkája sem megy kárba a segítségeddel. 
Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

Segítsd a takarító munkáját ebben az IQ–tesztben

Az iskolai takarító ott segít, ahol kell. Így történt ez most is, amikor az egyik diák figyelmetlenül kilöttyintette a földre a kezében lévő cukros üdítőt. Annak érdekében, hogy senki se hordja szét, vagy ne ragadjon be a padló, a takarító már serényen el is kezdte felmosni a területet. Az óráról viszont rövidesen kicsöngetnek, ezért a te segítségedre is szüksége lesz, hogy biztosan időben végezhessen. Nincs sok időd, mielőtt a diákok a folyosóra lépnek – csupán 30 másodperced van, hogy megtaláld a 3 különbséget a képeken!

Keresésre fel!

A képrejtvény feladványa: Fejtsd meg, melyik 3 hiba hátráltatja a takarító munkáját!
Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

A képrejtvény megfejtése 

Sikerült 30 másodperc alatt megtalálnod az eltéréseket? Engedd meg, hogy gratuláljak, hiszen a legmagasabb IQ-val rendelkező emberek csoportjába tartozol! Ráadásul a folyosóra érkező diákok sem lépkedték össze a frissen felmosott köveket, így az iskolai takarító munkája sem volt hiába. Amennyiben mégsem sikerült tartanod az időkeretet, akkor se keseregj, hiszen további IQ-tesztjeinkkel tovább gyakorolhatsz, hogy legközelebb még könnyebben menjen. Ha pedig egy kis segítségre lenne szükséged, adok egy tuti tippet: a gyors megoldáshoz figyelj a részletekre, hiszen olyan dolgokat kell keresned, amik között egészen apró az eltérés!

Mutatjuk, hol találod a különbségeket:

A képrejtvény megfejtése: Sikerült beazonosítanod az apró eltéréseket? 
Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

Mit tanultál? 

Ez az IQ-teszt megmutatta, hogy mennyire számít az idő az iskolai takarítóknak, és valójában mekkora munkát végeznek el azért, hogy a diákok tiszta és kényelmes környezetben tanulhassanak. Az eltérések megtalálásával pedig sikeresen erősíthetted a logikádat és a megfigyelőképességedet.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A legnagyobb zsenik között vagy? Találd meg a 2 hibát a sivatagi képen

Szinte mindent észreveszel? Bizonyítsd be a rátermettséged ezzel a trükkös, sivatagi képrejtvénnyel!

IQ–teszt: fejtsd meg 9 másodperc alatt, melyik torkos cica ragadta el a halat

Találd meg a képen elrejtett halat, amely veszélyezteti a macskakórus zavartalan próbáját!

A zseniális elmék közé tartozol? Segíts Géza gazdának, és találd meg a 3 különbséget a képeken

Találd meg a két kép közötti különbségeket, hogy Géza gazda még sötétedés előtt felszánthassa a kukoricást!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu