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Wembley Stadion

Kínos baki Harry Styles koncertjén: 90 ezer rajongó előtt maradt nyitva a slicce − Videó

Wembley Stadion one direction harry styles
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Az apró malőrre maga a zenész figyelt fel. Harry Styles szombati fellépését a londoni Wembley Stadion közönsége előtt kis híján közkinccsé tette a családi ékszert.

Egy apró malőrt érzelmes beszéd követte Harry Styles szombati fellépését a londoni Wembley Stadionban. Az énekes előbb észrevette, hogy nyitva maradt a nadrágja slicce, később pedig egykori One Direction-beli zenésztársainak mondott köszönetet.

Harry Styles kis híján villantott a színpadon.
Harry Styles kis híján villantott a színpadon.
Forrás: PA Wire

Harry Styles egy pillanat alatt kiszúrta a bakit

A Together, Together turné londoni állomásának utolsó estéjén Harry Styles kis híján villantott egyet. A Wembley Stadionban tartott koncerten történtekről, ahogy az lenni szokott, azonnal számos videó készült, és most azok a közösségi médiában hasítanak. 

Az X-en és TikTokon keringő felvételeken látható, amint Styles az As It Was előadása közben térdre ereszkedik, majd észreveszi, hogy nyitva maradt a nadrágja slicce. Styles, aki a minap bálnázás közben lett rosszul a hőségben a színpadon,  azonnal visszahúzta a cipzárt. 

A jelenetet azonnal felkapta az internet. Egy X-felhasználó a képernyőfotó mellé azt írta: „Amikor elöntenek az érzelmek, de aztán lenézel, és rájössz, hogy majdnem több mint 90 ezer embernek adtál ingyenes, exkluzív hozzáférést a csomagodhoz.” „Nem is Harry lenne, ha a slicce nem lenne nyitva valamikor a turné során” − idézi egy másikukat a Page Six. Egy harmadik pedig hozzátette: „Mondjuk, ez volt az utolsó dal. Ki tudja, meddig volt így.” 

@friskalill I’m crying he could’ve just left it 😭😭 // #harrystyles #wembleyn12 #concerts #harrystylesvids ♬ original sound - freya 🪩🍅

Megható köszönetet mondott a One Direction tagjainak

Styles ezen az estén zárta le a Wembley Stadionban rendezett 12 fellépésből álló koncertsorozatát, amelynek végén megható beszédben emlékezett meg korábbi One Direction-beli zenésztársairól.

„Nem állnék most ezen a színpadon, ha nem lett volna négy barátom, akik hatalmas részét képezték ennek az utazásnak. Szeretném mindezt megköszönni Niallnek, Louisnak, Zaynnek és drága barátomnak, Liamnek. Ezek az esték, és minden, amit ez idő alatt tanultam, a barátság, minden, nem lett volna lett volna lehetséges. Nélkületek nem lennék itt. Nagyon köszönöm” – mondta. 

Liam Payne 2024 októberében vesztette életét, miután kizuhant egy Buenos Aires-i szálloda harmadik emeleti erkélyéről. Az énekes 31 éves volt. 

Harry Styles a One Direction tagjaként vált világhírűvé, miután az együttes 2010-ben a harmadik helyen végzett az X-Faktorban. A zenekar 2016-ban szünetet tartott, majd valamennyi tag szólókarrierbe kezdett.

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