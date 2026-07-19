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4 frizura, ami felér egy szüzességi fogadalommal: a férfitaszító fazonok világa, ahová a romantika és a szenvedély csupán meghalni jár

vonzalom frizura párkapcsolat
Nagy Kata
2026.07.19.
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Ezekkel a hajviseletekkel az izzó szenvedélyt könnyedén csendes áhítatra cserélheted. Egyértelműen azt üzenik: ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!

Van az a frizura, ami valósággal csak úgy vonzza a férfiakat: dús, egészséges, fénylő és illatos, ami akaratlanul is arra készteti az embert, hogy beletúrjon és beletemesse az arcát. Nos, most nem ezekről a hajviseletekről fogunk beszélni, inkább azokról, amik láttán a férfiak instant nyúlcipőt húznak három, az orruk alatt eldörmögött Miatyánk kíséretében. 

Fiatal nő frizura vágás előtt
Jól fontold meg, melyik frizura illik hozzád!
Forrás: Shutterstock

4 frizura, ami sorompóként vágja el a romantikus lehetőségeket 

Elérkeztél arra a pontra, amikor azt érzed, hogy túl sok és túl minőségi entyempentyemet kapsz, ezért ideje tönkretenni az életed és vágatni egy olyan frizurát, ami mindenki számára egyértelművé teszi, hogy a te tested immáron az élvezetnél magasztosabb célok temploma?

Nos, akkor jó helyen jársz: engedd, hogy elkalauzoljunk a férfitaszító frizurák mellékutcájába, ahová a romantika és a szenvedély csupán meghalni jár. 

Karen-haj 

SANTA MONICA, CA - NOVEMBER 05: Sharon Osbourne arrives at City Of Hope's 2015 Spirit Of Life Gala at Santa Monica Civic Auditorium on November 5, 2015 in Santa Monica, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)
Alul rövid, felül rövid, útközben meg tupírozott: íme a klasszikus Karen-frizura. 
Forrás: FilmMagic

Szeretnél úgy kinézni, mint akinek a kedvenc időtöltése az ügyfélszolgálatos alkalmazottak zaklatása és akinek minden pillantása azt sugallja: beszélni szeretnék a menedzserével? Remek, akkor mindenképp próbáld ki ezt az indokolatlanul megtépett és feltupírozott hajkoronát, majd élvezd a félelemmel átitatott tekinteteket! 

Raszta haj

beautiful girl with dreadlocks.beauty young woman with African braids hairstyle. pink dress
Viszonylag kevés férfi rajong a raszta tincsekért. 
Forrás: Shutterstock

Oké, tudjuk, hogy a raszta nem is igazán haj, hanem életstílus, de ezzel együtt a férfiak által gyűlölt hajviseletek igazi mintapéldája. Elvégre ki akarna párkapcsolatban élni egy olyan emberrel, aki évekig nem mos hajat és akinek a fején egy kedves kis mókuscsalád is gond nélkül elrejtőzhetne? 

Pudli dauer

Portrait of young beautiful smiling woman with curly hair, false freckles and piercing
Szemérmes lányoknak kiváló ez a frizura. 
Forrás: Shutterstock

Jó pár évtizede már annak, hogy a dauerolt hajak igazán trendinek számítottak, de még mindig él köztünk néhány áhítatos rajongó, aki nem hajlandó megszabadulni bongyori fürtjeitől. Persze nem is kell – kiváltképp, ha nem szeretnél szerelmi kalandokba bonyolódni! 

A felnyírt haj

WEST HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 12: Kelly Osbourne arrives at Cosmopolitan Magazine's 50th Birthday Celebration at Ysabel on October 12, 2015 in West Hollywood, California. (Photo by Gregg DeGuire/WireImage)
Sajnáljuk, de a felnyírt sörény csak a pasiknak áll jól! 
Forrás: WireImage

Rule number 1: egyetlen férfi sem akarja látni a koponyádat. Miért? Mert nem szexi, nem hívogató és nem is túl nőies. Bármelyik barátnőd is próbál rábeszélni, hogy mennyire vagány lenne egy ilyen séró, hidd el, valójában csak szabotálni akar. Pont ez a célod? Akkor kiváló választás!  

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