4 frizura, ami felér egy szüzességi fogadalommal: a férfitaszító fazonok világa, ahová a romantika és a szenvedély csupán meghalni jár

Van az a frizura, ami valósággal csak úgy vonzza a férfiakat: dús, egészséges, fénylő és illatos, ami akaratlanul is arra készteti az embert, hogy beletúrjon és beletemesse az arcát. Nos, most nem ezekről a hajviseletekről fogunk beszélni, inkább azokról, amik láttán a férfiak instant nyúlcipőt húznak három, az orruk alatt eldörmögött Miatyánk kíséretében.

Jól fontold meg, melyik frizura illik hozzád!

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4 frizura, ami sorompóként vágja el a romantikus lehetőségeket

Elérkeztél arra a pontra, amikor azt érzed, hogy túl sok és túl minőségi entyempentyemet kapsz, ezért ideje tönkretenni az életed és vágatni egy olyan frizurát, ami mindenki számára egyértelművé teszi, hogy a te tested immáron az élvezetnél magasztosabb célok temploma?

Nos, akkor jó helyen jársz: engedd, hogy elkalauzoljunk a férfitaszító frizurák mellékutcájába, ahová a romantika és a szenvedély csupán meghalni jár.

Karen-haj

Alul rövid, felül rövid, útközben meg tupírozott: íme a klasszikus Karen-frizura.

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Szeretnél úgy kinézni, mint akinek a kedvenc időtöltése az ügyfélszolgálatos alkalmazottak zaklatása és akinek minden pillantása azt sugallja: beszélni szeretnék a menedzserével? Remek, akkor mindenképp próbáld ki ezt az indokolatlanul megtépett és feltupírozott hajkoronát, majd élvezd a félelemmel átitatott tekinteteket!

Raszta haj

Viszonylag kevés férfi rajong a raszta tincsekért.

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Oké, tudjuk, hogy a raszta nem is igazán haj, hanem életstílus, de ezzel együtt a férfiak által gyűlölt hajviseletek igazi mintapéldája. Elvégre ki akarna párkapcsolatban élni egy olyan emberrel, aki évekig nem mos hajat és akinek a fején egy kedves kis mókuscsalád is gond nélkül elrejtőzhetne?

Pudli dauer

Szemérmes lányoknak kiváló ez a frizura.

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Jó pár évtizede már annak, hogy a dauerolt hajak igazán trendinek számítottak, de még mindig él köztünk néhány áhítatos rajongó, aki nem hajlandó megszabadulni bongyori fürtjeitől. Persze nem is kell – kiváltképp, ha nem szeretnél szerelmi kalandokba bonyolódni!

A felnyírt haj

Sajnáljuk, de a felnyírt sörény csak a pasiknak áll jól!

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Rule number 1: egyetlen férfi sem akarja látni a koponyádat. Miért? Mert nem szexi, nem hívogató és nem is túl nőies. Bármelyik barátnőd is próbál rábeszélni, hogy mennyire vagány lenne egy ilyen séró, hidd el, valójában csak szabotálni akar. Pont ez a célod? Akkor kiváló választás!