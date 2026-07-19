4 frizura, ami felér egy szüzességi fogadalommal: a férfitaszító fazonok világa, ahová a romantika és a szenvedély csupán meghalni jár

Van az a frizura, ami valósággal csak úgy vonzza a férfiakat: dús, egészséges, fénylő és illatos, ami akaratlanul is arra készteti az embert, hogy beletúrjon és beletemesse az arcát. Nos, most nem ezekről a hajviseletekről fogunk beszélni, inkább azokról, amik láttán a férfiak instant nyúlcipőt húznak három, az orruk alatt eldörmögött Miatyánk kíséretében.
4 frizura, ami sorompóként vágja el a romantikus lehetőségeket
Elérkeztél arra a pontra, amikor azt érzed, hogy túl sok és túl minőségi entyempentyemet kapsz, ezért ideje tönkretenni az életed és vágatni egy olyan frizurát, ami mindenki számára egyértelművé teszi, hogy a te tested immáron az élvezetnél magasztosabb célok temploma?
Nos, akkor jó helyen jársz: engedd, hogy elkalauzoljunk a férfitaszító frizurák mellékutcájába, ahová a romantika és a szenvedély csupán meghalni jár.
Karen-haj
Szeretnél úgy kinézni, mint akinek a kedvenc időtöltése az ügyfélszolgálatos alkalmazottak zaklatása és akinek minden pillantása azt sugallja: beszélni szeretnék a menedzserével? Remek, akkor mindenképp próbáld ki ezt az indokolatlanul megtépett és feltupírozott hajkoronát, majd élvezd a félelemmel átitatott tekinteteket!
Raszta haj
Oké, tudjuk, hogy a raszta nem is igazán haj, hanem életstílus, de ezzel együtt a férfiak által gyűlölt hajviseletek igazi mintapéldája. Elvégre ki akarna párkapcsolatban élni egy olyan emberrel, aki évekig nem mos hajat és akinek a fején egy kedves kis mókuscsalád is gond nélkül elrejtőzhetne?
Pudli dauer
Jó pár évtizede már annak, hogy a dauerolt hajak igazán trendinek számítottak, de még mindig él köztünk néhány áhítatos rajongó, aki nem hajlandó megszabadulni bongyori fürtjeitől. Persze nem is kell – kiváltképp, ha nem szeretnél szerelmi kalandokba bonyolódni!
A felnyírt haj
Rule number 1: egyetlen férfi sem akarja látni a koponyádat. Miért? Mert nem szexi, nem hívogató és nem is túl nőies. Bármelyik barátnőd is próbál rábeszélni, hogy mennyire vagány lenne egy ilyen séró, hidd el, valójában csak szabotálni akar. Pont ez a célod? Akkor kiváló választás!