A hőguta tünetei: ez az a pont, amikor orvosi segítséget kell kérni

Nemcsak a nappali hőség, a fülledt, meleg éjszakák is megterhelhetik a szervezetet. Ilyenkor különösen fontos odafigyelni magunkra, hogy felismerjük a hőkimerülés és a hőguta elős jeleit. A két állapot között nagy különbség van: míg a hőkimerülés sok esetben gyors hűtéssel és folyadékpótlással rendezhető, a hőguta már sürgősségi állapotnak számít.

Nagy melegben figyelni kell a testünk jelzéseit, hőguta esetében segítséget kell kérni

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Hazánkban már jó egy hete kánikula van, és az előrejelzések szerint ezen a héten sem lesz hűvösebb: vasárnapra 36 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. A hőségnek sajnos egészségkárosító hatásai is lehetnek, különösen akkor, ha éjszaka sem hűl le eléggé a levegő, emiatt pedig nem tudunk pihenni.

A hőkimerülés és a hőguta tünetei

A hőkimerülés általában nem számít súlyos állapotnak, ha az érintett 30 percen belül le tud hűlni, pihen és folyadékhoz is jut. Ha azonban az állapot hőgutává súlyosbodik, az már azonnali orvosi ellátást igényel - írja az Express.

Hőgutára utalhat a magas testhőmérséklet, a forró, száraz bőr, ami nem izzad, a gyors légzés és a szapora szívverés, a zavartság, a nyugtalanság, a görcsroham, valamint az eszméletvesztés. Ha valakinél ezek a tünetek jelentkeznek, és 30 perc hűvös helyen töltött pihenés és folyadékpótlás után sem javul az állapota, tárcsázni kell a segélyhívót. Amíg a segítség megérkezik, az érintettet nedves lepedőbe kell csavarni, és ventilátorral hűteni kell.

A hőkimerülés ennél enyhébb állapot, és otthon is kezelhető. A tünetek közé tartozhat a fáradtság, a szédülés, a fejfájás, a hányinger vagy hányás, az erős izzadás, valamint a sápadt, hideg, nyirkos bőr. Jelentkezhet izomgörcs a karokban, a lábakban vagy a hasban, felszökhet a testhőmérséklet, erős szomjúságérzet jelentkezhet.