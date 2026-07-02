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Szeplős cukiságból főnixként újraéledő nehézbombázó: Lindsay Lohan 40 éves lett

Doug Peters - Northfoto
világsztárok Lindsay Lohan születésnap
Nagy Kata
2026.07.02.
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Egy időben nem volt olyan film, amiben ne szerepelt volna, majd úgy eltűnt a süllyesztőben, hogy azt hittük, sosem látjuk újra. Pedig visszatért, nem is akárhogy: a ma 40 éves Lindsay Lohan jobban néz ki, mint valaha!

Lindsay Lohan már gyerekként bebizonyította, hogy kivételes tehetség, később pedig Hollywood egyik legismertebb fiatal sztárjává nőtte ki magát, aki egy egész generáció nőtagjainak vált példaképévé.

Lindsay lohan
Lindsay Lohan 1998-ban az Apád-anyád idejöjjön! bemutatóján
Forrás: CHA

40 éves lett Lindsay Lohan 

  • Lindsay Lohan a 2000-es évek egyik legünnepeltebb sztárja volt. 
  • Bár karrierjében volt egy nagyobb törés, ő azon kevés sztárok közé tartozik, akiknek sikerült megújulniuk. 
  • 2026-ban Lindsay népszerűbb, mint valaha. 

Kevés gyereksztár futott be olyan látványos, ugyanakkor hullámvölgyekkel teli pályát, mint Lindsay Lohan: a ma 40 éves színésznő már egészen kicsi korában reflektorfénybe került, később pedig a 2000-es évek egyik legismertebb tinibálványa lett. Bár karrierjét hosszú időre háttérbe szorították a magánéletével kapcsolatos hírek, az utóbbi években ismét bebizonyította, hogy Hollywoodban még mindig számolnak vele.

Hollywood legfényesebb és legcukibb csillaga 

Lindsay Lohan karrierje már háromévesen elkezdődött, amikor is modellkedni kezdett, reklámfilmekben szerepelt, és televíziós sorozatokban is feltűnt. Az igazi áttörést azonban az 1998-ban bemutatott Apád-anyád idejöjjön! hozta meg számára, amelyben két ikerlányt alakított. 

LINDSAY LOHAN az Apád-anyád idejöjjön című filmben.
Lindsay Lohan már 1998-ban, gyerekként is ismert színész volt. 
Forrás: NORTHFOTO

Teljesítménye nemcsak a közönséget, hanem a kritikusokat is lenyűgözte, így a Disney-stúdió hosszabb távra is szerződtette, és egy csapásra Hollywood egyik legígéretesebb fiatal tehetségévé vált. 

A következő években sorra érkeztek a népszerű családi filmek: a Nem férek a bőrödbe című vígjátékban Jamie Lee Curtis oldalán játszott, és a film hatalmas kasszasiker lett. Nem sokkal később a zseniális Bajos csajok főszereplőjeként végleg beírta magát a popkultúrába. A film máig kultikus státusznak örvend, idézeteit és karaktereit még ma is gyakran emlegetik az igazán művelt és jó fej csajok. Szintén ebben az időszakban mutatták be az Egy hisztérika feljegyzései és a Kicsi kocsi– Tele a tank című filmeket, amelyek tovább erősítették helyét az A-listás sztárok között és amelyeknek eredményeként a Lindsay Lohan-filmek fogalommá váltak. 

Lindsay lohan
Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis a Nem férek a bőrödbe című filmben. 
Forrás: KPA

Sokoldalú tehetség

De nemcsak színészként bizonyított: 2004-ben jelent meg első albuma, a Speak, amely meglepően jól szerepelt a slágerlistákon, és platinalemez lett az Egyesült Államokban. Bár később egy második albumot is kiadott, zenei karrierje végül háttérbe szorult a filmes munkák mellett.

 A sikerszéria azonban nem tartott örökké: a 2000-es évek második felében Lindsay neve egyre gyakrabban szerepelt a bulvárhírekben, mint a filmpremiereken. 

Nap mint nap jelentek meg róla olyan képek, amiken vállalhatatlan állapotban kapták be a lesifotósok és úgy tűnt, a világ összes buliján megfordult abban az időben a mértékletességet hírből sem ismerve. Ennek meg is lett az eredménye: bár ebben az időben is forgatott néhány közepesen felejthető filmet, a karrierje már nem tudta felvenni ugyanazt a lendületet, mint azelőtt. A következő években kisebb filmes és televíziós szerepeket vállalt, majd Londonban színházi színészként is bemutatkozott. Közben fokozatosan visszavonult a hollywoodi nyüzsgéstől, és saját bevallása szerint a belső békéje megtalálására koncentrált. 

LOS ANGELES - MAY 02: This composite image compares the six booking photos of actress Lindsay Lohan. ***TOP LEFT PHOTO*** SANTA MONICA, CA - JULY 24: In this handout photo provided by the Santa Monica Police Department, Lindsay Lohan appears in a booking photo on July 24, 2007 in Santa Monica, California. (Photo by Santa Monica Police Department via Getty Images) ***TOP CENTER PHOTO*** LOS ANGELES - NOVEMBER 15: In this handout photo provided by the Los Angeles County Sheriff's Department, actress Lindsay Lohan poses for a booking photo after being arrested on DUI charges at Lynwood jail on November 15, 2007 in Los Angeles, California. (Photo by Los Angeles County Sheriff's Department via Getty Images) ***TOP RIGHT PHOTO*** LYNWOOD, CA - JULY 20: In this booking photo provided by the Los Angeles County Sheriff's Department, Lindsay Lohan is seen at the Lynwood Correctional Facility on July 20, 2010 in Lynwood, California. (Photo by Los Angeles County Sheriff's Department via Getty Images) ***BOTTOM LEFT PHOTO*** LYNWOOD, CA - SEPTEMBER 24: In this booking photo provided by the Los Angeles County Sheriff's Department, Lindsay Lohan is seen at the Lynwood Correctional Facility on September 24, 2010 in Lynwood, California. (Photo by Los Angeles County Sheriff's Department via Getty Images) ***BOTTOM CENTER PHOTO*** LOS ANGELES, CA - OCTOBER 19: In this booking photo provided by the Los Angeles County Sheriff's Department, Lindsay Lohan is seen in a mug shot October 19, 2011 in Los Angeles, California. (Photo by Los Angeles County Sheriff's Department via Getty Images) ***BOTTOM RIGHT PHOTO*** SANTA MONICA, CA - MARCH 19: In this booking photo provided by the Santa Monica Police Department, actress Lindsay Lohan is seen at the Santa Monica Police Station on March 19, 2013 in Santa Monica, California. (Photo by Santa Monica Police Department via Getty Images)
Volt idő, amikor Lindsay Lohanről több fotó készült a rendőrségen, mint a vörös szőnyegen..
Forrás: Getty Images North America

Újra a reflektorfényben

A nagy visszatérésre 2022-ben került sor, amikor szerződést kötött a Netflixszel. 

A Karácsonyi románc kellemes meglepetést okozott a nézőknek: pont annyira volt limonádé és könnyed, mint amennyire kellett, Lindsay (és a plasztikai sebésze) pedig bebizonyította, hogy harminc felett is is pont annyira csodálatos, mint kislányként. 

A visszatérés egyik legizgalmasabb állomása pedig az volt, hogy ismét együtt dolgozhatott a Disney-vel a Már megint nem férek a bőrödbe című filmben, amelyben újra eljátszotta Anna Coleman szerepét. 

Lindsay lohan
Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis a Már megint nem férek a bőrödbe címá filmben.
Forrás: 00699410

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