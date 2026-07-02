Szeplős cukiságból főnixként újraéledő nehézbombázó: Lindsay Lohan 40 éves lett

Lindsay Lohan már gyerekként bebizonyította, hogy kivételes tehetség, később pedig Hollywood egyik legismertebb fiatal sztárjává nőtte ki magát, aki egy egész generáció nőtagjainak vált példaképévé.

Lindsay Lohan 1998-ban az Apád-anyád idejöjjön! bemutatóján

Forrás: CHA

40 éves lett Lindsay Lohan Lindsay Lohan a 2000-es évek egyik legünnepeltebb sztárja volt.

Bár karrierjében volt egy nagyobb törés, ő azon kevés sztárok közé tartozik, akiknek sikerült megújulniuk.

2026-ban Lindsay népszerűbb, mint valaha.

Kevés gyereksztár futott be olyan látványos, ugyanakkor hullámvölgyekkel teli pályát, mint Lindsay Lohan: a ma 40 éves színésznő már egészen kicsi korában reflektorfénybe került, később pedig a 2000-es évek egyik legismertebb tinibálványa lett. Bár karrierjét hosszú időre háttérbe szorították a magánéletével kapcsolatos hírek, az utóbbi években ismét bebizonyította, hogy Hollywoodban még mindig számolnak vele.

Hollywood legfényesebb és legcukibb csillaga

Lindsay Lohan karrierje már háromévesen elkezdődött, amikor is modellkedni kezdett, reklámfilmekben szerepelt, és televíziós sorozatokban is feltűnt. Az igazi áttörést azonban az 1998-ban bemutatott Apád-anyád idejöjjön! hozta meg számára, amelyben két ikerlányt alakított.

Lindsay Lohan már 1998-ban, gyerekként is ismert színész volt.

Forrás: NORTHFOTO

Teljesítménye nemcsak a közönséget, hanem a kritikusokat is lenyűgözte, így a Disney-stúdió hosszabb távra is szerződtette, és egy csapásra Hollywood egyik legígéretesebb fiatal tehetségévé vált.

A következő években sorra érkeztek a népszerű családi filmek: a Nem férek a bőrödbe című vígjátékban Jamie Lee Curtis oldalán játszott, és a film hatalmas kasszasiker lett. Nem sokkal később a zseniális Bajos csajok főszereplőjeként végleg beírta magát a popkultúrába. A film máig kultikus státusznak örvend, idézeteit és karaktereit még ma is gyakran emlegetik az igazán művelt és jó fej csajok. Szintén ebben az időszakban mutatták be az Egy hisztérika feljegyzései és a Kicsi kocsi– Tele a tank című filmeket, amelyek tovább erősítették helyét az A-listás sztárok között és amelyeknek eredményeként a Lindsay Lohan-filmek fogalommá váltak.