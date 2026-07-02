Szeplős cukiságból főnixként újraéledő nehézbombázó: Lindsay Lohan 40 éves lett

Lindsay Lohan már gyerekként bebizonyította, hogy kivételes tehetség, később pedig Hollywood egyik legismertebb fiatal sztárjává nőtte ki magát, aki egy egész generáció nőtagjainak vált példaképévé.
40 éves lett Lindsay Lohan
- Lindsay Lohan a 2000-es évek egyik legünnepeltebb sztárja volt.
- Bár karrierjében volt egy nagyobb törés, ő azon kevés sztárok közé tartozik, akiknek sikerült megújulniuk.
- 2026-ban Lindsay népszerűbb, mint valaha.
Kevés gyereksztár futott be olyan látványos, ugyanakkor hullámvölgyekkel teli pályát, mint Lindsay Lohan: a ma 40 éves színésznő már egészen kicsi korában reflektorfénybe került, később pedig a 2000-es évek egyik legismertebb tinibálványa lett. Bár karrierjét hosszú időre háttérbe szorították a magánéletével kapcsolatos hírek, az utóbbi években ismét bebizonyította, hogy Hollywoodban még mindig számolnak vele.
Hollywood legfényesebb és legcukibb csillaga
Lindsay Lohan karrierje már háromévesen elkezdődött, amikor is modellkedni kezdett, reklámfilmekben szerepelt, és televíziós sorozatokban is feltűnt. Az igazi áttörést azonban az 1998-ban bemutatott Apád-anyád idejöjjön! hozta meg számára, amelyben két ikerlányt alakított.
Teljesítménye nemcsak a közönséget, hanem a kritikusokat is lenyűgözte, így a Disney-stúdió hosszabb távra is szerződtette, és egy csapásra Hollywood egyik legígéretesebb fiatal tehetségévé vált.
A következő években sorra érkeztek a népszerű családi filmek: a Nem férek a bőrödbe című vígjátékban Jamie Lee Curtis oldalán játszott, és a film hatalmas kasszasiker lett. Nem sokkal később a zseniális Bajos csajok főszereplőjeként végleg beírta magát a popkultúrába. A film máig kultikus státusznak örvend, idézeteit és karaktereit még ma is gyakran emlegetik az igazán művelt és jó fej csajok. Szintén ebben az időszakban mutatták be az Egy hisztérika feljegyzései és a Kicsi kocsi– Tele a tank című filmeket, amelyek tovább erősítették helyét az A-listás sztárok között és amelyeknek eredményeként a Lindsay Lohan-filmek fogalommá váltak.
Sokoldalú tehetség
De nemcsak színészként bizonyított: 2004-ben jelent meg első albuma, a Speak, amely meglepően jól szerepelt a slágerlistákon, és platinalemez lett az Egyesült Államokban. Bár később egy második albumot is kiadott, zenei karrierje végül háttérbe szorult a filmes munkák mellett.
A sikerszéria azonban nem tartott örökké: a 2000-es évek második felében Lindsay neve egyre gyakrabban szerepelt a bulvárhírekben, mint a filmpremiereken.
Nap mint nap jelentek meg róla olyan képek, amiken vállalhatatlan állapotban kapták be a lesifotósok és úgy tűnt, a világ összes buliján megfordult abban az időben a mértékletességet hírből sem ismerve. Ennek meg is lett az eredménye: bár ebben az időben is forgatott néhány közepesen felejthető filmet, a karrierje már nem tudta felvenni ugyanazt a lendületet, mint azelőtt. A következő években kisebb filmes és televíziós szerepeket vállalt, majd Londonban színházi színészként is bemutatkozott. Közben fokozatosan visszavonult a hollywoodi nyüzsgéstől, és saját bevallása szerint a belső békéje megtalálására koncentrált.
Újra a reflektorfényben
A nagy visszatérésre 2022-ben került sor, amikor szerződést kötött a Netflixszel.
A Karácsonyi románc kellemes meglepetést okozott a nézőknek: pont annyira volt limonádé és könnyed, mint amennyire kellett, Lindsay (és a plasztikai sebésze) pedig bebizonyította, hogy harminc felett is is pont annyira csodálatos, mint kislányként.
A visszatérés egyik legizgalmasabb állomása pedig az volt, hogy ismét együtt dolgozhatott a Disney-vel a Már megint nem férek a bőrödbe című filmben, amelyben újra eljátszotta Anna Coleman szerepét.
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