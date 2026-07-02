Egyik gyereke sem emlékezett meg Diana hercegnéről: se egy mondat, se egy fotó

Diana hercegné születésnapjáról az egész világ megemlékezett, kivéve a gyerekeit. A szívek királynője 65 éves lett volna július 1-jén, de sem Harry herceg, sem Vilmos herceg nem foglalkozott vele.

Diana hercegné születésnapjáról nem emlékezett meg a családja.

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Diana hercegné születésnapja: gyerekei nem emlékeztek meg róla

Diana hercegné 65 éves lett volna július 1-jén, születésnapjáról pedig az egész világ megemlékezett. A szívek királynője tiszteletére sokan felidézték jótékonysági tevékenységeit, életét, és természetesen tragikus halálát is. 1997. augusztus 31-én távozott egy autóbaleset következtében mindössze 36 évesen, nem volt esélye, hogy lássa felnőni a gyerekeit, de arra sem, hogy boldog és odaadó nagymamaként gondoskodjon unokáiról.

A világ várta, hogy Harry herceg vagy Vilmos herceg milyen formában emlékeznek meg édesanyjuk születésnapjáról, de egy félmondat nem sok, annyit se tettek közzé. Ugyanígy Meghan Markle is csendben maradt, a király és királyné szintén, habár tőlük senki nem várta, hogy bármilyen posztot közzétesznek Diana hercegné emlékére.

Sokan zúgolódnak is amiatt, hogy a gyerekek szó nélkül elmentek édesanyuk születésnapja mellett, véleményük szerint a sok-sok poszt között, amit egyébként megosztanak, elfért volna legalább egy kép édesanyjukról.

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