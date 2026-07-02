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Egyik gyereke sem emlékezett meg Diana hercegnéről: se egy mondat, se egy fotó

Getty Image - Princess Diana Archive
királyi család Diana hercegné család
Nagy Anna
2026.07.02.
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Július 1-jén 65 éves lett volna a szívek királynője. Diana hercegné születésnapja mellett azonban szó nélkül elmentek a gyerekei. Sem Harry herceg, sem Vilmos herceg nem rakott ki posztot a közösségi oldalaikra.

Diana hercegné születésnapjáról az egész világ megemlékezett, kivéve a gyerekeit. A szívek királynője 65 éves lett volna július 1-jén, de sem Harry herceg, sem Vilmos herceg nem foglalkozott vele.

Diana hercegné Károllyal, Vilmossal és Harryvel.
Diana hercegné születésnapjáról nem emlékezett meg a családja.
Forrás: WireImage

Diana hercegné születésnapja: gyerekei nem emlékeztek meg róla

Diana hercegné 65 éves lett volna július 1-jén, születésnapjáról pedig az egész világ megemlékezett. A szívek királynője tiszteletére sokan felidézték jótékonysági tevékenységeit, életét, és természetesen tragikus halálát is. 1997. augusztus 31-én távozott egy autóbaleset következtében mindössze 36 évesen, nem volt esélye, hogy lássa felnőni a gyerekeit, de arra sem, hogy boldog és odaadó nagymamaként gondoskodjon unokáiról. 

A világ várta, hogy Harry herceg vagy Vilmos herceg milyen formában emlékeznek meg édesanyjuk születésnapjáról, de egy félmondat nem sok, annyit se tettek közzé. Ugyanígy Meghan Markle is csendben maradt, a király és királyné szintén, habár tőlük senki nem várta, hogy bármilyen posztot közzétesznek Diana hercegné emlékére. 

Sokan zúgolódnak is amiatt, hogy a gyerekek szó nélkül elmentek édesanyuk születésnapja mellett, véleményük szerint a sok-sok poszt között, amit egyébként megosztanak, elfért volna legalább egy kép édesanyjukról.

Diana hercegné élete képekben: kattints a fotóra a galériért!

9 évesen egy sussex-i vakáción
Még menyasszonyként Károly herceggel és Erzsébet királynővel
1981. július 29-én házasodtak össze
A spanyol királyi családdal és gyerekeikkel 1986 nyarán
Jakarta-i látogatásakor egy helyi nemzetközi iskola tanulóival
A Taj Mahal előtt 1986-ban
Gyermekeivel, Vilmos és Harry herceggel -az anyain kívül is- nagyon szoros kötelékek fűzték össze
Gyermekként táncos szerettet volna lenni (a képen John Travoltával táncol)
Saint Tropez-ben a fiaival
Károly herceggel már a 80-as évek végére megromlott a kapcsolata
1996-ban mondták ki hivatalosan a válást
Sok energiát fektetett a világ szenvedőinek megsegítésére
Halála előtt pár nappal Sarajevo-ban
Saint Tropez-ban barátjával, Dodi Al Fayed-del
A végzetes baleset körülményei a mai napig sem tisztázódtak
Elton John az ő emlékére írta "Candle in the wind" c. számát
Milliók síratták a világ minden részén és emlékeznek rá a mai napig
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9 évesen egy sussex-i vakáción
Northfoto

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