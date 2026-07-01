Amikor a nappalok egyre hosszabbak, nő a gondtalan pillanatok száma, és egy frissítő kávéra szomjazol, az csak egyet jelenthet: újra itt a jegeskávészezon! A Nespresso idén a ’86-os nyár laza, könnyed energiáját hozza el, hogy a feledhetetlen új ízekkel és a stílusos kiegészítőkkel még a legegyszerűbb jegeskávé is igazi feledhetetlen nyári élmény legyen.

Visszatért a Nespresso Coconut Vanilla Over Ice kávékapszula.

Forrás: Nespresso

Kávék a nyári lazuláshoz

Nespresso Yuzu Vanilla Over Ice kávékapszula: a japán yuzu élénk citrusos íze és a vanília édes aromája frissítő jegeskávét varázsol a világos pörkölésű Nespresso Arabica blendből. Készítsd el Yuzu Vanilla Double Espresso Tonic receptként, és élvezd a napfürdőt a medence partján ezzel a jéghideg különlegességgel!

Nespresso French Lavender and Vanilla Decaffeinato kávékapszula: A French Lavender and Vanilla Decaffeinato kávé azokhoz a nyugodt pillanatokhoz készült, amikor teljes kikapcsolódásra vágysz. Ezt a koffeinmentes Arabica blendet a francia levendula és a vanília teszi feledhetetlen élménnyé. Kóstold meg az Iced Ube Lavender Vanilla Coconut Latte receptet, amelyet a virágos jegyek és a kókusz krémessége tesz teljessé.

Visszatért a Nespresso Coconut Vanilla Over Ice kávékapszula A Coconut Vanilla Over Ice kávékapszulában a latin-amerikai Arabica-fajták lágy, karamellizált jegyei találkoznak az édes, kókuszos-vaníliás ízekkel. Fedezd fel a Matcha Coconut Vanilla Iced Coffee receptet, amit egy modern csavar tett még izgalmasabbá.

Ha egy frissítő kávéra szomjazol, az csak egyet jelenthet: újra itt a jegeskávészezon!

Forrás: Nespresso

A szezonális újdonságok mellett persze ott van még a Nespresso visszatérő szezonális jegeskávékínálata is, amelyből számos különleges receptet készíthetsz. Original kávégéped segítségével egyetlen gombnyomással a poharadban vár a lágy Athens Freddo Intenso, Vertuo kávégépedhez pedig olyan kávék közül válogathatsz, mint az élénk ízvilágú Ice Leggero, a karakteres Ice Forte, vagy a pörkölt gabonás, karamellás Cold Brew Style Intense.

A japán yuzu élénk citrusos íze és a vanília édes aromája frissítő jegeskávét varázsol.

Forrás: Nespresso

Kávés kiegészítők, amelyek nélkül elképzelhetetlen a nyár

Újra itt van a nyár elmaradhatatlan kedvence, a Nespresso Jegeskávé Tumbler, ami ugyanolyan tökéletes a reggeli kávépillanatokhoz, mint egy napfényes délutánhoz. Idén két vonzó színben, rózsaszín és levendula árnyalatban érkezik, amiken biztosan megakad majd az emberek tekintete – ráadásul ezek az utazópoharak nemcsak mesésen néznek ki, hanem kifejezetten praktikusak is. Pont olyan jók, mint amilyennek látszanak.