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Itt a jegeskávészezon: a Nespresso idén a ’86-os nyár laza, könnyed energiáját hozza el

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Life.hu
2026.07.01.
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Vonzó új ízek és kiegészítők érkeztek forró napokhoz és hűsítő jeges italokhoz.

Amikor a nappalok egyre hosszabbak, nő a gondtalan pillanatok száma, és egy frissítő kávéra szomjazol, az csak egyet jelenthet: újra itt a jegeskávészezon! A Nespresso idén a ’86-os nyár laza, könnyed energiáját hozza el, hogy a feledhetetlen új ízekkel és a stílusos kiegészítőkkel még a legegyszerűbb jegeskávé is igazi feledhetetlen nyári élmény legyen.

Visszatért a Nespresso Coconut Vanilla Over Ice kávékapszula.
Visszatért a Nespresso Coconut Vanilla Over Ice kávékapszula.
Forrás: Nespresso

Kávék a nyári lazuláshoz

Nespresso Yuzu Vanilla Over Ice kávékapszula: a japán yuzu élénk citrusos íze és a vanília édes aromája frissítő jegeskávét varázsol a világos pörkölésű Nespresso Arabica blendből. Készítsd el Yuzu Vanilla Double Espresso Tonic receptként, és élvezd a napfürdőt a medence partján ezzel a jéghideg különlegességgel!
Nespresso French Lavender and Vanilla Decaffeinato kávékapszula: A French Lavender and Vanilla Decaffeinato kávé azokhoz a nyugodt pillanatokhoz készült, amikor teljes kikapcsolódásra vágysz. Ezt a koffeinmentes Arabica blendet a francia levendula és a vanília teszi feledhetetlen élménnyé. Kóstold meg az Iced Ube Lavender Vanilla Coconut Latte receptet, amelyet a virágos jegyek és a kókusz krémessége tesz teljessé.

Visszatért a Nespresso Coconut Vanilla Over Ice kávékapszula A Coconut Vanilla Over Ice kávékapszulában a latin-amerikai Arabica-fajták lágy, karamellizált jegyei találkoznak az édes, kókuszos-vaníliás ízekkel. Fedezd fel a Matcha Coconut Vanilla Iced Coffee receptet, amit egy modern csavar tett még izgalmasabbá.

 Ha egy frissítő kávéra szomjazol, az csak egyet jelenthet: újra itt a jegeskávészezon!
Forrás: Nespresso

A szezonális újdonságok mellett persze ott van még a Nespresso visszatérő szezonális jegeskávékínálata is, amelyből számos különleges receptet készíthetsz. Original kávégéped segítségével egyetlen gombnyomással a poharadban vár a lágy Athens Freddo Intenso, Vertuo kávégépedhez pedig olyan kávék közül válogathatsz, mint az élénk ízvilágú Ice Leggero, a karakteres Ice Forte, vagy a pörkölt gabonás, karamellás Cold Brew Style Intense.

A japán yuzu élénk citrusos íze és a vanília édes aromája frissítő jegeskávét varázsol.
 Forrás: Nespresso

Kávés kiegészítők, amelyek nélkül elképzelhetetlen a nyár

Újra itt van a nyár elmaradhatatlan kedvence, a Nespresso Jegeskávé Tumbler, ami ugyanolyan tökéletes a reggeli kávépillanatokhoz, mint egy napfényes délutánhoz. Idén két vonzó színben, rózsaszín és levendula árnyalatban érkezik, amiken biztosan megakad majd az emberek tekintete – ráadásul ezek az utazópoharak nemcsak mesésen néznek ki, hanem kifejezetten praktikusak is. Pont olyan jók, mint amilyennek látszanak.

Idén nyáron a forrókávé-pillanatok is új szintre lépnek, hiszen az ikonikus Nespresso Travel Mug is nyárias rózsaszín és levendula színekben tündököl. A jól ismert forma változatlan: úgy tervezték, hogy mindig a megfelelő hőfokon tartsa a kávéd.

Az újdonságok mellett fedezd fel a Nespresso-kiegészítők teljes állandó kínálatát a jégkockatartótól kezdve egészen az üvegpoharakig, hogy minden egyes kávét a lehető legesztétikusabb formában fogyaszthass – akár otthon, akár utazás közben.

Lépj szintet a Vertuo Up kávégéppel!

Az új Vertuo Up kávégép dedikált Coffee Creation gombjával igazi hű társad lesz ezen a nyáron. Több mint 40 kiváló minőségű kávé és szinte végtelen receptlehetőség közül választhatsz, a kávékészítés pedig sosem volt egyszerűbb: három másodperces felmelegítési idő, egyetlen gombnyomás, és máris kész a tökéletes kávé – akár feketén, akár tejjel vagy növényi alapú itallal, akár forrón vagy jegesen szereted.

A kivételes minőségről a Nespresso saját Centrifusion™ technológiája és az automatikus kapszulafelismerés gondoskodik: a végeredmény mindig egy precízen elkészített, komplex és telt ízvilágú kávé, a Nespresso jellegzetes gazdag crema-rétegével és krémes textúrájával, természetesen újrahasznosítható kapszulákkal. Legyen a Vertuo Up kávégéppel készített kávéd az idei nyár védjegye!

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu