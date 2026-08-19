Beyoncé gyémántjaiban mondta ki az igent Georgina Rodríguez: 50 millió dollárnyi ékszert vett magára

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez éppen a megismerkedésük tizedik évfordulóján házasodott össze. A pár tíz évvel korábban egy madridi Gucci-üzletben találkozott először, ahol Rodríguez akkoriban dolgozott. A portugáliai otthonuk nappalijában tartott szertartáson öt gyermekük is velük volt, és mindannyian visszafogott Gucci-darabokat viseltek. A menyasszony ékszereinél azonban már nyoma sem volt a minimalizmusnak.
Georgina Rodríguez ékszerei között egy 50 karátos gyémánt is ragyogott
A menyasszony a Chopard különleges archívumából válogatott, és összesen több mint 250 karátnyi gyémánttal egészítette ki esküvői megjelenését. Georgina Rodríguez ékszerei közül kétségtelenül a Garden of Kalahari nyakék volt a leglátványosabb.
A darab központi eleme egy kivételes, D színosztályú, hibátlan tisztaságú, 50 karátos briliáns csiszolású gyémánt, amelyet további több mint 146 karátnyi kisebb drágakő vesz körül.
A nyakék ráadásul már korábban is reflektorfénybe került: Beyoncé a 2026-os Met-gálán viselte, akkor azonban a három, sziromként kialakított függő nélkül.
Rodríguez egészen másképp kombinálta a különleges ékszert. A másik két függőt fülbevalóként viselte: az egyikben egy 25 karátos, körte alakú, a másikban pedig egy 26 karátos, szív alakú gyémánt kapott helyet. A nyakék és a három függő együttes értékét mintegy 50 millió dollárra becsülik.
A Georgina Rodríguez esküvő ékszerei valóságos vagyont értek
A menyasszony természetesen a hatalmas eljegyzési gyűrűjét sem hagyta a fiókban. Szakértői becslések szerint az ékszer értéke akár 5 millió dollár is lehet, a benne lévő gyémánt pedig a 30 karátot is meghaladhatja.
Az esküvőhöz kapcsolódó Vogue-fotózáson további lenyűgöző darabokat is viselt. A csuklóján olyan karkötő ragyogott, amelyet egy 21 és egy 14,7 karátos, smaragdcsiszolású gyémánt díszített, mellettük pedig további 13,1 karátnyi drágakő kapott helyet.
Ehhez egy 20 karátos, párna csiszolású gyémánttal és további 6,9 karátnyi kővel kirakott gyűrűt választott. Egy másik, a Haute Joaillerie kollekcióból származó gyűrűjén összesen 5,7 karátnyi körte- és marquise-csiszolású gyémánt ragyogott.
Egyetlen legendás gyémántból születtek a különleges darabok
A Georgina által viselt nyakéknek, fülbevalóknak és karkötőnek nemcsak az értéke figyelemre méltó, hanem a történetük is. Mindegyik a Chopard Garden of Kalahari kollekciójához tartozik, amelynek darabjai egyetlen rendkívüli drágakőből születtek.
A Queen of Kalahari egy 342 karátos gyémánt volt, amelyet a valaha felszínre került egyik legtisztább ilyen drágakőként tartanak számon. Feldolgozása rendkívüli precizitást igényelt: egy év alatt összesen 23 különálló gyémántot alakítottak ki belőle.
A több tízmillió dollárt érő gyémántok mellett éppen ezért különösen feltűnő, milyen egyszerű ékszer mellett döntött a pár egy fontos részletnél: Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez egyszerű arany karikagyűrűt választott egymásnak.
Georgina Rodríguez esküvője azért lett különleges, mert otthon mondták ki az igent
Miközben a menyasszony ékszerei egy vörös szőnyeges eseményen is minden tekintetet magukra vontak volna, maga a ceremónia tudatosan intim maradt. A pár nem kastélyban, luxusszigeten vagy fényűző rendezvényhelyszínen házasodott össze, hanem saját portugáliai otthonában.
„Úgy döntöttünk, hogy itt, az otthonunk nappalijában tartjuk, ahol reggelizünk, ebédelünk és vacsorázunk, és ahol a valódi életünket éljük” – mondta Rodríguez a Vogue-nak. Hozzátette, azt szeretné, ha harminc év múlva a gyerekeik úgy gondolnának vissza erre a helyre: „Valami csodálatos történt ennél az asztalnál – a szüleink itt mondták ki az esküvői fogadalmukat.”
A menyasszony azt is elárulta, miért volt fontos számukra az otthoni esküvő:
Valami meghittet szeretnék, a párommal és a gyerekeinkkel, otthon. Mert kastélyok, házak, szigetek, lovak, autók: mindez minden nap elérhető számunkra. De valami intim – az sokkal szokatlanabb nekünk.
A mostani meghitt ceremónia ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy a pár teljesen lemondott a nagyszabású ünneplésről. Georgina Rodríguez ugyanis azt ígérte, később egy nagy esküvőt is rendeznek.
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