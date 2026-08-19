Beyoncé gyémántjaiban mondta ki az igent Georgina Rodríguez: 50 millió dollárnyi ékszert vett magára

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez éppen a megismerkedésük tizedik évfordulóján házasodott össze. A pár tíz évvel korábban egy madridi Gucci-üzletben találkozott először, ahol Rodríguez akkoriban dolgozott. A portugáliai otthonuk nappalijában tartott szertartáson öt gyermekük is velük volt, és mindannyian visszafogott Gucci-darabokat viseltek. A menyasszony ékszereinél azonban már nyoma sem volt a minimalizmusnak.

Georgina Rodríguez különleges ékszerekben mondta ki az igent.

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Georgina Rodríguez ékszerei között egy 50 karátos gyémánt is ragyogott

A menyasszony a Chopard különleges archívumából válogatott, és összesen több mint 250 karátnyi gyémánttal egészítette ki esküvői megjelenését. Georgina Rodríguez ékszerei közül kétségtelenül a Garden of Kalahari nyakék volt a leglátványosabb.

A darab központi eleme egy kivételes, D színosztályú, hibátlan tisztaságú, 50 karátos briliáns csiszolású gyémánt, amelyet további több mint 146 karátnyi kisebb drágakő vesz körül.

A nyakék ráadásul már korábban is reflektorfénybe került: Beyoncé a 2026-os Met-gálán viselte, akkor azonban a három, sziromként kialakított függő nélkül.

Beyoncé 2026-ben viselte azt a nyakláncot, amiben Georgina Rodríguez kimondta az igent..

Forrás: WireImage

Rodríguez egészen másképp kombinálta a különleges ékszert. A másik két függőt fülbevalóként viselte: az egyikben egy 25 karátos, körte alakú, a másikban pedig egy 26 karátos, szív alakú gyémánt kapott helyet. A nyakék és a három függő együttes értékét mintegy 50 millió dollárra becsülik.

A Georgina Rodríguez esküvő ékszerei valóságos vagyont értek

A menyasszony természetesen a hatalmas eljegyzési gyűrűjét sem hagyta a fiókban. Szakértői becslések szerint az ékszer értéke akár 5 millió dollár is lehet, a benne lévő gyémánt pedig a 30 karátot is meghaladhatja.

Georgina Rodríguez eljegyzési gyűrűje.

Forrás: Instagram/Georgina Rodríguez

Az esküvőhöz kapcsolódó Vogue-fotózáson további lenyűgöző darabokat is viselt. A csuklóján olyan karkötő ragyogott, amelyet egy 21 és egy 14,7 karátos, smaragdcsiszolású gyémánt díszített, mellettük pedig további 13,1 karátnyi drágakő kapott helyet.

Ehhez egy 20 karátos, párna csiszolású gyémánttal és további 6,9 karátnyi kővel kirakott gyűrűt választott. Egy másik, a Haute Joaillerie kollekcióból származó gyűrűjén összesen 5,7 karátnyi körte- és marquise-csiszolású gyémánt ragyogott.