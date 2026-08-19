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Így néz ki ma a Született feleségek Tom Scavója − Alaposan megváltozott: FOTÓ

Profimedia - Rights Managed
akkor és most Született feleségek sorozat
Váradi Melinda
2026.08.19.
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A Született feleségek egykori kedvence hosszú éveken át a sármos apuka, Tom Scavo szerepében volt a sorozat egyik meghatározó férfi karaktere. Doug Savant azóta betöltötte a 62. életévét, és az elmúlt két évtized természetesen rajta is nyomot hagyott.

A Született feleségek 2004-ben indult, és gyorsan az egyik legsikeresebb sorozattá vált. A Lila akác köz lakóinak életét bemutató széria nyolc évadon keresztül követte a különleges kertvárosi közösség mindennapjait, miközben a nézők a négy főszereplő nő mellett férjeiket és családtagjaikat is alaposan megismerhették. Az egyik ilyen fontos karakter volt Tom Scavo, Lynette férje, akit Doug Savant alakított. 

A Született feleségek Tom Scavo
A Született feleségek Tom Scavója így nézett ki a sorozat kezdetén.
Forrás: Northfoto/Courtesy of ABC TV
  • A színész már a Született feleségek előtt is ismert volt. 
  • Tom Scavo karaktere az egyik legvitatottabb férfiszereplő lett a sorozatban. 
  • Doug Savant ma is aktív színész, és az elmúlt években több sorozatban is feltűnt.

A Született feleségek Tom Scavója így néz ki 62 évesen

Tom kezdetben sokat dolgozott és utazott, miközben felesége egyedül próbált helytállni a család és a négy gyermek mellett. Később a karakter története számos fordulatot vett, többek között saját pizzériát is nyitott, és a házassága is komoly próbatételeken ment keresztül. Egyszerre volt szerethető és megosztó. Tom és Lynette kapcsolata a sorozat egyik központi házassága volt, amelyben a családi problémák, karrierkérdések, félreértések és komoly konfliktusok egyaránt megjelentek. A Született feleségek első évada óta 22 év telt el, Doug Savant pedig 2026 júniusában ünnepelte 62. születésnapját.

Doug Savant 62 éves
Doug Savant 62 éves korára megváltozott, de most is sármos.
Forrás: Northfoto

 

Az idő múlása természetesen rajta is látható: a hajszíne megváltozott, arcvonásai karakteresebbé váltak, ezért első pillantásra könnyű lehet elmenni amellett, hogy valójában ugyanazt a színészt látjuk, akit egykor Tom Scavóként ismertünk. A színész az elmúlt években is dolgozott: többek között a Az újonc, a Gyilkos elmék című produkciókban is szerepelt

1983-ban feleségül vette Dawn Dunkint, akitől két gyermeke született, de 1997-ben szakítottak. Egy évvel később azonban Doug Savant újra megnősült, és elvette a Melrose Place-ből ismert egykori kolléganőjét, Laura Leightont

Karrierje jóval a Született feleségek előtt elkezdődött. A színész a kilencvenes években a Melrose Place című sorozatban Matt Fielding szerepében vált ismertté, majd 2004-ben csatlakozott a Született feleségek szereplőgárdájához. Tom Scavo szerepét a sorozat második évadától már állandó szereplőként alakította.

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