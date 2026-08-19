Így néz ki ma a Született feleségek Tom Scavója − Alaposan megváltozott: FOTÓ

A Született feleségek 2004-ben indult, és gyorsan az egyik legsikeresebb sorozattá vált. A Lila akác köz lakóinak életét bemutató széria nyolc évadon keresztül követte a különleges kertvárosi közösség mindennapjait, miközben a nézők a négy főszereplő nő mellett férjeiket és családtagjaikat is alaposan megismerhették. Az egyik ilyen fontos karakter volt Tom Scavo, Lynette férje, akit Doug Savant alakított.

A Született feleségek Tom Scavója így nézett ki a sorozat kezdetén.

Forrás: Northfoto/Courtesy of ABC TV

A színész már a Született feleségek előtt is ismert volt.

Tom Scavo karaktere az egyik legvitatottabb férfiszereplő lett a sorozatban.

Doug Savant ma is aktív színész, és az elmúlt években több sorozatban is feltűnt.

A Született feleségek Tom Scavója így néz ki 62 évesen

Tom kezdetben sokat dolgozott és utazott, miközben felesége egyedül próbált helytállni a család és a négy gyermek mellett. Később a karakter története számos fordulatot vett, többek között saját pizzériát is nyitott, és a házassága is komoly próbatételeken ment keresztül. Egyszerre volt szerethető és megosztó. Tom és Lynette kapcsolata a sorozat egyik központi házassága volt, amelyben a családi problémák, karrierkérdések, félreértések és komoly konfliktusok egyaránt megjelentek. A Született feleségek első évada óta 22 év telt el, Doug Savant pedig 2026 júniusában ünnepelte 62. születésnapját.

Doug Savant 62 éves korára megváltozott, de most is sármos.

Forrás: Northfoto

Az idő múlása természetesen rajta is látható: a hajszíne megváltozott, arcvonásai karakteresebbé váltak, ezért első pillantásra könnyű lehet elmenni amellett, hogy valójában ugyanazt a színészt látjuk, akit egykor Tom Scavóként ismertünk. A színész az elmúlt években is dolgozott: többek között a Az újonc, a Gyilkos elmék című produkciókban is szerepelt

1983-ban feleségül vette Dawn Dunkint, akitől két gyermeke született, de 1997-ben szakítottak. Egy évvel később azonban Doug Savant újra megnősült, és elvette a Melrose Place-ből ismert egykori kolléganőjét, Laura Leightont

Karrierje jóval a Született feleségek előtt elkezdődött. A színész a kilencvenes években a Melrose Place című sorozatban Matt Fielding szerepében vált ismertté, majd 2004-ben csatlakozott a Született feleségek szereplőgárdájához. Tom Scavo szerepét a sorozat második évadától már állandó szereplőként alakította.