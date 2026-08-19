Augusztus 20-i boltzár: mutatjuk, mikor lehet bevásárolni a négynapos hétvégén

Idén csütörtökre esik augusztus 20., augusztus 21. pedig áthelyezett pihenőnap, így a legtöbb dolgozónak négy szabadnapja lesz egymás után. A kereskedelemben azonban csak augusztus 20. számít munkaszüneti napnak, ezért a boltok péntektől ismét a megszokott rend szerint működhetnek.

Augusztus 20-i hosszú hétvége: a boltok nyitvatartása is változik

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Aki nagyobb bevásárlást tervez, annak érdemes azt még augusztus 19-én, szerdán elintéznie. Pénteken, szombaton és vasárnap már nem kell általános korlátozásra számítani.

Augusztus 20-án bezárnak a nagy áruházláncok

Az Aldi, a Lidl, a Penny, a Tesco, az Auchan, a Spar és az Interspar hagyományos üzletei nem nyitnak ki augusztus 20-án. Ugyanez vonatkozik a Metro áruházaira, valamint a CBA és a Príma üzleteinek többségére is. Pénteken azonban ezek az üzletek a megszokott módon kinyitnak.

Ezek az üzletek augusztus 20-án is nyitva lehetnek

Az ünnepnapon sem áll le teljesen a kereskedelem. Nyitva tarthatnak a benzinkutakon működő üzletek, az ügyeletes gyógyszertárak, egyes pályaudvari és repülőtéri boltok, valamint az önálló virág- és édességüzletek. A vendéglátó- és szórakozóhelyek többsége szintén nyitva lesz, és azok a kisebb boltok is kinyithatnak, amelyekben a tulajdonos vagy valamelyik családtagja végzi a kiszolgálást.

A benzinkutakon működő Spar express üzletek és más élelmiszerboltok közül több is nyitva lehet, ám a nyitvatartás helyszínenként változhat. Ugyanez igaz a Tesco benzinkutas üzleteire, valamint a franchise-rendszerben működő CBA- és Príma-boltokra, amelyek szintén lehetnek kivételek.

A legtöbb gyógyszertár is bezár

Augusztus 20-án a gyógyszertárak többsége sem nyit ki. Akinek sürgősen gyógyszerre van szüksége, az ügyeletes vagy készenléti patikákat keresheti fel, ezek működési rendje azonban településenként eltérő. Ügyeleti időben előfordulhat, hogy csengővel kell jelezni az érkezést, és egyes gyógyszertárak külön ügyeleti díjat is felszámíthatnak. Indulás előtt ezért célszerű ellenőrizni az adott patika pontos nyitvatartását és az ügyeleti kiszolgálás módját.

Így alakul a boltok nyitvatartása a négynapos hétvégén



Augusztus 20., csütörtök: A nagy üzletláncok zárva tartanak

Augusztus 21., péntek: A szokásos pénteki nyitvatartás a legtöbb helyen

Augusztus 22., szombat: Normál szombati nyitvatartás

Augusztus 23., vasárnap: Megszokott vasárnapi nyitvatartás