Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 19., szerda Huba

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
állami ünnep

Augusztus 20-i boltzár: mutatjuk, mikor lehet bevásárolni a négynapos hétvégén

állami ünnep nyitvatartás augusztus 20
Life.hu
2026.08.19.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Négynapos hosszú hétvége kezdődik augusztus 20-án, ez azonban nem jelenti azt, hogy négy napon át zárva lesznek az üzletek. A nagy áruházláncoknál csak csütörtökön, az államalapítás ünnepén lesz általános boltzár, pénteken ismét nyitnak.

Idén csütörtökre esik augusztus 20., augusztus 21. pedig áthelyezett pihenőnap, így a legtöbb dolgozónak négy szabadnapja lesz egymás után. A kereskedelemben azonban csak augusztus 20. számít munkaszüneti napnak, ezért a boltok péntektől ismét a megszokott rend szerint működhetnek.

Augusztus 20-i hosszú hétvége: a boltok nyitvatartása is változik
Augusztus 20-i hosszú hétvége: a boltok nyitvatartása is változik
Forrás: 123rf.com

Aki nagyobb bevásárlást tervez, annak érdemes azt még augusztus 19-én, szerdán elintéznie. Pénteken, szombaton és vasárnap már nem kell általános korlátozásra számítani.

Augusztus 20-án bezárnak a nagy áruházláncok

Az Aldi, a Lidl, a Penny, a Tesco, az Auchan, a Spar és az Interspar hagyományos üzletei nem nyitnak ki augusztus 20-án. Ugyanez vonatkozik a Metro áruházaira, valamint a CBA és a Príma üzleteinek többségére is. Pénteken azonban ezek az üzletek a megszokott módon kinyitnak.

Ezek az üzletek augusztus 20-án is nyitva lehetnek

Az ünnepnapon sem áll le teljesen a kereskedelem. Nyitva tarthatnak a benzinkutakon működő üzletek, az ügyeletes gyógyszertárak, egyes pályaudvari és repülőtéri boltok, valamint az önálló virág- és édességüzletek. A vendéglátó- és szórakozóhelyek többsége szintén nyitva lesz, és azok a kisebb boltok is kinyithatnak, amelyekben a tulajdonos vagy valamelyik családtagja végzi a kiszolgálást.

A benzinkutakon működő Spar express üzletek és más élelmiszerboltok közül több is nyitva lehet, ám a nyitvatartás helyszínenként változhat. Ugyanez igaz a Tesco benzinkutas üzleteire, valamint a franchise-rendszerben működő CBA- és Príma-boltokra, amelyek szintén lehetnek kivételek.

A legtöbb gyógyszertár is bezár

Augusztus 20-án a gyógyszertárak többsége sem nyit ki. Akinek sürgősen gyógyszerre van szüksége, az ügyeletes vagy készenléti patikákat keresheti fel, ezek működési rendje azonban településenként eltérő. Ügyeleti időben előfordulhat, hogy csengővel kell jelezni az érkezést, és egyes gyógyszertárak külön ügyeleti díjat is felszámíthatnak. Indulás előtt ezért célszerű ellenőrizni az adott patika pontos nyitvatartását és az ügyeleti kiszolgálás módját.

Így alakul a boltok nyitvatartása a négynapos hétvégén


Augusztus 20., csütörtök: A nagy üzletláncok zárva tartanak
Augusztus 21., péntek: A szokásos pénteki nyitvatartás a legtöbb helyen
Augusztus 22., szombat: Normál szombati nyitvatartás
Augusztus 23., vasárnap: Megszokott vasárnapi nyitvatartás

Ezeket olvastad már? 

Rá se lehet ismerni: szőke hajra váltott Penélope Cruz − Fotó

A színésznőt a Vogue Spain szőke hajjal fotózta. Az is kiderült, hogy Penélope Cruz miért változtatott.

Vlagyimir Klicsko megszólalt Hayden Panettiere halála után: szívszorító ígéretet tett a lányuknak

Hayden Panettiere férje ugyan sosem volt a korábbi nehézsúlyú világbajnok, de hosszú éveken át alkottak egy párt, és közös lányuk, Kaya örökre összeköti őket.

Elképesztő összeg ütheti Cristiano Ronaldo feleségének markát, ha elválnak: kiszivárgott a házassági szerződés

Máris napvilágot láttak a frigyük pénzügyi részletei.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu