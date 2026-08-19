Ezt írta utolsó üzenetében Hayden Panettiere: egy közeli barát hozta nyilvánosságra

Hayden Panettiere augusztus 16-án, vasárnap halt meg, mindössze 36 évesen. Halála után édesapja közleményben emlékezett meg lánya csodás személyiségéről, egy nappal később pedig közeli barátja, a Nashville-ben élő, szintén 36 éves zenész, Clayton Johnson búcsúzott el tőle az Instagramon. A férfi egy videót is megosztott, amelyen gitározik, Panettiere-rel pedig egymás mellett énekelnek.

Hayden Panettiere

Forrás: Hayden Panettiere/Instagram

„Drága Hayden! Az egész tegnap estét azzal töltöttem, hogy megpróbáltam felfogni, mi történt, és kerestem a megfelelő szavakat, de egyszerűen nincsenek” – írta. A zenész abban bízik, hogy barátja most megtalálta azt a békét, amelyre vágyott, és újra együtt lehet öccsével, Jansennel.

Jansen Panettiere 2023 februárjában, mindössze 28 évesen halt meg. Halálát szívizombetegség és az ahhoz társuló aortabillentyű-problémák okozták.

Hayden Panettiere világbékére vágyott

Johnson nilvánosságra hozta annak az üzenetnek a tartalmát, amit utoljára kapott Hayden Panettiere-től. Azt írta, ezeket a sorokat őrizni fogja.

„»Őszintén szólva az emberek viccnek tartják, ha valaki világbékét kíván, de én tényleg ezt kívánnám.«” - írta barátjának Panettiere.

Johnson szerint ez a mondat tökéletesen megmutja, milyen ember volt a színésznő.

„Ez annyira jellemző volt rád. Hálás vagyok, hogy megismerhettelek, és mindig hálás leszek az emlékekért. Repülj magasra, Hayden” – búcsúzott.

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