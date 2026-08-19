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Meghalt a ZZ Top legendás dobosa, Fran Beard: szíszorító, hogyan telt az élete vége

gyász halál dobos ZZ Top
Nagy Anna
2026.08.19.
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Gyászol a rockvilág: 77 éves korában elhunyt a legendás zenész, aki több mint öt évtizeden át volt a ZZ Top meghatározó tagja. A ZZ Top dobosa, Frank Beard családja körében töltötte utolsó napjait texasi otthonában.

Frank Beard nem sokkal a ZZ Top 1969-es megalakulása után csatlakozott az együtteshez, és jellegzetes játékával fontos szerepet játszott a banda összetéveszthetetlen hangzásának kialakításában. Az elmúlt időszakban azonban a ZZ Top dobosa egyre komolyabb egészségi problémákkal küzdött.

Az együttes tagjai: Dusty Hill, aki 2021-ben hunyt el, Billy Gibbons és a ZZ Top dobosa, Frank Beard.
Az együttes tagjai: Dusty Hill, aki 2021-ben hunyt el, Billy Gibbons és a ZZ Top dobosa, Frank Beard.
Forrás: Chris Delmas / AFP

A ZZ Top dobosa meghalt – Billy F. Gibbons, az együttes gitárosa és énekese megrendítően búcsúzott tőle

Frank Beard 77 évesen hunyt el. Élete végén hospice-ellátásban részesült a texasi Richmondban található birtokán, halálakor családtagjai is mellette voltak. Billy F. Gibbons a zenekar közleményében barátként és pótolhatatlan alkotótársként emlékezett rá.

„Ma Elwood és én elveszítettünk egy nagyszerű barátot és alkotótársat, a világ pedig elveszítette az egyik legösztönösebben innovatív dobost és Texas nagyszerű, igaz fiát. Jellegzetes ritmusa kulcsszerepet játszott abban, hogy a ZZ a csúcson maradjon.”

A zenekarnak nem ez az első fájdalmas vesztesége, 2021-ben meghalt Dusty Hill basszusgitáros, akit a zenész kérésére Elwood Francis váltott.

A tragédia miatt a zenekar lemondja Salt Lake City-i és Colorado Springs-i koncertjét, a turné azonban a tervek szerint Austinban folytatódik. Az Austin City Limits különösen közel állt Beard szívéhez.

Frank Beard egészsége miatt korábban is félbe kellett szakítani a turnét

A dobos állapota már korábban aggodalomra adott okot. A ZZ Top nemrég „előre nem látható személyi okokra” hivatkozva mondta le Hollywood Bowlba tervezett fellépését, később azonban kiderült, hogy Frank Beard egészségi problémái álltak a háttérben. Egy évvel korábban szintén átmenetileg visszavonult a turnézástól, hogy az egészségére koncentrálhasson. Helyét John Douglas dobos vette át, aki már 2002-ben is beugrott helyette, amikor Frank Beard sürgős vakbélműtéten esett át – írja a Daily Mail.

Több mint öt évtizedet töltött a ZZ Topban

Frank Beard egy 2019-es dokumentumfilmben arról beszélt, milyen különleges kapcsolat alakult ki közte, Billy F. Gibbons és a 2021-ben elhunyt Dusty Hill között. Élete során súlyos függőséggel is megküzdött, a hetvenes évek végén rehabilitációra ment, miközben a zenekar hároméves szünetet tartott. Később sikerült józanná válnia.

A ZZ Top a hetvenes években futott be, majd a következő évtizedben olyan dalokkal aratott hatalmas sikert, mint a Gimme All Your Lovin', a Sharp Dressed Man és a Legs. A zenekar 15 albumot adott ki, 2004-ben pedig bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be.

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