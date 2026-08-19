Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 19., szerda Huba

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sorozat

„Körzetük az autópálya, tempójuk halálos" – Így néz ki ma Erdogan Atalay, a Cobra 11 sztárja

sorozat Cobra 11 főszereplő
Nagy Anna
2026.08.19.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
„Körzetük az autópálya, tempójuk halálos. Autótolvajok, zsarolók, gyilkosok ellenfelei” – egy egész generáció számára elég ennyi, hogy felidézze a legendás német akciósorozatot. A Cobra 11 egyik legnagyobb állócsillaga Erdogan Atalay, aki 1996 óta alakítja Semir Gerkhant. Az évtizedek persze rajta is nyomot hagytak.

A Cobra 11 a látványos autós üldözések, robbanások és hajmeresztő balesetek mellett elsősorban visszatérő főhőseivel írta be magát a televíziózás történetébe. Közülük kétségtelenül Semir Gerkhan vált a sorozat arcává, akit Erdogan Atalay közel három évtizede formál meg.

Így nézett ki a Cobra 11 sztárja, Erdogan Atalay 20 éve.
Így nézett ki a Cobra 11 sztárja, Erdogan Atalay 20 éve.
Forrás: ROLF VENNENBERND / dpa Picture-Alliance via AFP

Erdogan Atalay 1996-ban csatlakozott a Cobra 11 szereplőgárdájához

A török származású német színész Hannoverben született, és már 18 évesen belekóstolt a színészet világába. 1987-ben a Hamburgi Zeneművészeti és Művészeti Főiskolán folytatta tanulmányait, később pedig a hamburgi színházi életben is kipróbálhatta magát.

Az igazi áttörést 1996 hozta meg számára, amikor megkapta Semir Gerkhan szerepét. A Cobra 11 első évadában még Frank Stolte – akinek Haás Vander Péter volt a magyar hangja – és Ingo Fischer alkotta a nyomozópárost, utóbbit Rainer Strecker alakította, aki már a második epizód után távozott. Helyére érkezett Erdogan Atalay, aki aztán elválaszthatatlanná vált a sorozattól, sőt később annak egyik fő forgatókönyvírójaként is dolgozott.

„Körzetük az autópálya, tempójuk halálos”

A magyar nézők számára különösen emlékezetessé vált a Cobra 11 szinkronos intrója: „Körzetük az autópálya, tempójuk halálos. Autótolvajok, zsarolók, gyilkosok ellenfelei, a Cobra 11 emberei éjjel-nappal bevetésre készek a biztonságunkért.” Aztán később ez a következőre módosult: „Körzetük az autópálya, tempójuk halálos, ellenfeleik gyorsak és veszélyesek, bűnözők határok nélkül, minden bevetés életveszélyes a Cobra 11 emberei számára."

Az évek alatt Semir Gerkhan oldalán számos társ megfordult, miközben Erdogan Atalay maradt a produkció egyik biztos pontja. A sorozat hagyományos formában a 26. évad után ért véget, majd 90 perces eseményfilmekkel folytatódott. Az első három film nézettsége azonban olyan jól alakult, hogy a készítők a folytatás mellett döntöttek.

Erdogan Atalay bei der Aufzeichnung der WDR-Talkshow Kölner Treff im WDR Studio BS 3. Köln, 13.05.2026 *** Erdogan Atalay at the recording of the WDR talk show Kölner Treff in WDR Studio BS 3 Cologne, 13 05 2026 Foto:xW.xRanderathx/xFuturexImagex koelner_treff1305_6522,Image: 1098962557, License: Rights-managed, Restrictions: imago is entitled to issue a simple usage license at the time of provision. Personality and trademark rights as well as copyright laws regarding art-works shown must be observed. Commercial use at your own risk., Model Release: no
Így néz ki ma a Cobra 11 sztárja, Erdogan Atalay.
Forrás: Randerathx/xFuturexImagex/Profimedia

A sorozat ráadásul Atalay családi életével is különleges módon összefonódott. Lánya, Amaria Paulette Melissande 2002-ben született, 2014-től pedig maga is feltűnt a Cobra 11-ben, méghozzá Semir Gerkhan lányaként.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Pókember 2016-ban és most: Tom Holland és Zendaya megható fotómontázsa hatalmasat megy a közösségi médiában

A színésznő újraosztotta a Sony Pictures akkor és most fotóját. A film bemutatóján pedig ellopta a show-t, Zendaya Kleopátraként vonult a vörös szőnyegre.

A Szívek szállodája szerelmespárja tényleg gyűlölte egymást? Ez az igazság Luke és Lorelai kapcsolatáról

Ikonikus pár voltak, de azt pletykálták róluk, hogy a való életben gyűlölik egymást. A Lorelait alakító Lauren Graham és a Luke-ot alakító Scott Patterson viszonyáról most lehullt a lepel.

Fel sem ismernéd! Ismét plasztikáztatott Amerika leghíresebb topmodellje, és az eredmény sokkoló

Sokkoló fotók láttak napvilágot: a 71 éves szupermodell, Janice Dickinson teljesen új arcot kapott. Mutatjuk a plasztikai beavatkozások előtti és utáni képeit, amelyek sokkolták az Instagramot!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu