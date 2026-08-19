„Körzetük az autópálya, tempójuk halálos" – Így néz ki ma Erdogan Atalay, a Cobra 11 sztárja

A Cobra 11 a látványos autós üldözések, robbanások és hajmeresztő balesetek mellett elsősorban visszatérő főhőseivel írta be magát a televíziózás történetébe. Közülük kétségtelenül Semir Gerkhan vált a sorozat arcává, akit Erdogan Atalay közel három évtizede formál meg.

Így nézett ki a Cobra 11 sztárja, Erdogan Atalay 20 éve.

Forrás: ROLF VENNENBERND / dpa Picture-Alliance via AFP

Erdogan Atalay 1996-ban csatlakozott a Cobra 11 szereplőgárdájához

A török származású német színész Hannoverben született, és már 18 évesen belekóstolt a színészet világába. 1987-ben a Hamburgi Zeneművészeti és Művészeti Főiskolán folytatta tanulmányait, később pedig a hamburgi színházi életben is kipróbálhatta magát.

Az igazi áttörést 1996 hozta meg számára, amikor megkapta Semir Gerkhan szerepét. A Cobra 11 első évadában még Frank Stolte – akinek Haás Vander Péter volt a magyar hangja – és Ingo Fischer alkotta a nyomozópárost, utóbbit Rainer Strecker alakította, aki már a második epizód után távozott. Helyére érkezett Erdogan Atalay, aki aztán elválaszthatatlanná vált a sorozattól, sőt később annak egyik fő forgatókönyvírójaként is dolgozott.

„Körzetük az autópálya, tempójuk halálos”

A magyar nézők számára különösen emlékezetessé vált a Cobra 11 szinkronos intrója: „Körzetük az autópálya, tempójuk halálos. Autótolvajok, zsarolók, gyilkosok ellenfelei, a Cobra 11 emberei éjjel-nappal bevetésre készek a biztonságunkért.” Aztán később ez a következőre módosult: „Körzetük az autópálya, tempójuk halálos, ellenfeleik gyorsak és veszélyesek, bűnözők határok nélkül, minden bevetés életveszélyes a Cobra 11 emberei számára."

Az évek alatt Semir Gerkhan oldalán számos társ megfordult, miközben Erdogan Atalay maradt a produkció egyik biztos pontja. A sorozat hagyományos formában a 26. évad után ért véget, majd 90 perces eseményfilmekkel folytatódott. Az első három film nézettsége azonban olyan jól alakult, hogy a készítők a folytatás mellett döntöttek.

Így néz ki ma a Cobra 11 sztárja, Erdogan Atalay.

Forrás: Randerathx/xFuturexImagex/Profimedia

A sorozat ráadásul Atalay családi életével is különleges módon összefonódott. Lánya, Amaria Paulette Melissande 2002-ben született, 2014-től pedig maga is feltűnt a Cobra 11-ben, méghozzá Semir Gerkhan lányaként.