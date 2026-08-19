Rá se lehet ismerni: szőke hajra váltott Penélope Cruz − Fotó

Ikonikus sötétbarna tincseit szőkére változtatta Penélope Cruz. A spanyol Vogue-ban a színésznő egészen másképpen néz ki, mint ahogyan megszoktuk, ám tény, most is káprázatos.
Penélope Cruz egy filmszerepért lett szőke
Élete legrövidebb és legszőképp frizuráját viseli most Penélope Cruz.
A színésznő már a The Invite című filmben is szőke volt, ám a legvalószínűbb, hogy parókát visel − írja az InStyle.
A The Invite (A meghívás) film történetének középpontjában két pár áll: az egyik már régóta együtt van, és kapcsolatuk inkább hasonlít egy kissé megfáradt szövetségre, mint romantikus szerelemre. A másik pár viszont látszólag könnyed, szenvedélyes és szabadszellemű.
A parókát az is valószínűsíti, hogy Cruz a címlapon barna, melírozott frizurával látható.
Cruzt egyébként láttuk már szőkén, 2017-ben, bár akkor a tincsei hosszúak maradtak. Ryan Murphy American Crime Storyjában Penélope Cruz kapta az 1997-ben meggyilkolt Gianni Versace testvére, Donatella Versace szerepét.
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