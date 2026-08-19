Megszólalt Hayden Panettiere édesanyja: durva dolgokat mondott a színésznő párjáról

„Az az ember, akit már jó ideje próbáltunk eltávolítani az életéből, ott volt vele, amikor meghalt. Brian Hickersonról van szó” – mondta Hayden Panettiere édesanyja.

Hayden Panettiere és édesanyja, Leslie Vogel

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Hayden Panettiere édesanyja és Hickerson között régóta feszült volt a viszony. Hickerson májusban így beszélt Hayden édesanyjáról.

„Hayden anyja messze az egyik legrosszabb ember, akivel valaha találkoztam az életemben. Egyszerűen nem bírom őt. Borzalmas” – fogalmazott akkor.

A TMZ korábbi információi szerint Hickerson és testvére, Zach is jelen volt abban a dél-karolinai lakásban, ahol Hayden Panettiere vasárnap meghalt.

Lesley Vogel szerint lánya rendkívül tehetséges volt, ugyanakkor a szórakoztatóiparban felnövő fiatalok különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek.

„Szerintem Hayden elképesztően tehetséges ember volt, nagyon sok területen. A szórakoztatóiparban felnövő fiatalok számára küzdelmes az élet, nagyon nehéz közeg, és sajnos nem szokatlan, hogy rossz útra térnek” – mondta.

Vogel nem állította, hogy Hickerson felelős lenne lánya haláláért, szavaiból azonban egyértelműen kiderül, hogy szerinte rossz hatással volt rá.

Hayden Panettiere és Brian Hickerson kapcsolata viharos volt

Hayden Panettiere és Brian Hickerson 2018-ban kezdett járni, kapcsolatuk pedig az évek során többször megszakadt, majd újrakezdődött. Legutóbbi kibékülésüket egy ideig titokban tartották, még akkor sem álltak a nyilvánosság elé, amikor megjelent a színésznő memoárja. A környezetében ugyanis többen úgy gondolták, hogy Hickerson jelenléte árthat Hayden Panettiere megítélésének és karrierjének.

Brian Hickerson viselkedéséről a rendőrségi jelentés tartalmaz részleteket. Eszerint a férfi egészen addig nem mutatott érzelmeket, amíg Hayden Panettiere-t a helyszínen halottnak nem nyilvánították. Ezután megmutatott a rendőröknek egy gyógyszereket tartalmazó zacskót is, amelyben azok a készítmények voltak, amelyeket a színésznő a halála előtt szedett.

Hayden Panettiere élete képekben: