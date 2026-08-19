Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 19., szerda Huba

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Megszólalt Hayden Panettiere édesanyja: durva dolgokat mondott a színésznő párjáról

gyász halál hayden Panettiere
Horváth Angéla
2026.08.19.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Hayden Panettiere édesanyja először szólalt meg lánya tragikus halála óta, és kemény szavakkal illette a színésznő párját, Brian Hickersont. Lesley Vogel azt állítja, a család már hosszú ideje szerette volna, ha a férfi eltűnik Hayden életéből.

„Az az ember, akit már jó ideje próbáltunk eltávolítani az életéből, ott volt vele, amikor meghalt. Brian Hickersonról van szó” – mondta Hayden Panettiere édesanyja.

Hayden Panettiere és édesanyja, Leslie Vogel
Hayden Panettiere és édesanyja, Leslie Vogel
Forrás: Profimedia

Hayden Panettiere édesanyja és Hickerson között régóta feszült volt a viszony. Hickerson májusban így beszélt Hayden édesanyjáról.

„Hayden anyja messze az egyik legrosszabb ember, akivel valaha találkoztam az életemben. Egyszerűen nem bírom őt. Borzalmas” – fogalmazott akkor.

A TMZ korábbi információi szerint Hickerson és testvére, Zach is jelen volt abban a dél-karolinai lakásban, ahol Hayden Panettiere vasárnap meghalt.

Lesley Vogel szerint lánya rendkívül tehetséges volt, ugyanakkor a szórakoztatóiparban felnövő fiatalok különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek.

„Szerintem Hayden elképesztően tehetséges ember volt, nagyon sok területen. A szórakoztatóiparban felnövő fiatalok számára küzdelmes az élet, nagyon nehéz közeg, és sajnos nem szokatlan, hogy rossz útra térnek” – mondta.

Vogel nem állította, hogy Hickerson felelős lenne lánya haláláért, szavaiból azonban egyértelműen kiderül, hogy szerinte rossz hatással volt rá.

Hayden Panettiere és Brian Hickerson kapcsolata viharos volt

Hayden Panettiere és Brian Hickerson 2018-ban kezdett járni, kapcsolatuk pedig az évek során többször megszakadt, majd újrakezdődött. Legutóbbi kibékülésüket egy ideig titokban tartották, még akkor sem álltak a nyilvánosság elé, amikor megjelent a színésznő memoárja. A környezetében ugyanis többen úgy gondolták, hogy Hickerson jelenléte árthat Hayden Panettiere megítélésének és karrierjének.

Brian Hickerson viselkedéséről a rendőrségi jelentés tartalmaz részleteket. Eszerint a férfi egészen addig nem mutatott érzelmeket, amíg Hayden Panettiere-t a helyszínen halottnak nem nyilvánították. Ezután megmutatott a rendőröknek egy gyógyszereket tartalmazó zacskót is, amelyben azok a készítmények voltak, amelyeket a színésznő a halála előtt szedett.

Hayden Panettiere élete képekben: 

Hayden Panettiere memoárja 2026 májusában jelent meg
Hayden Panettiere utolsó fotója az Instagramon, fotós barátjával bulizott
1 / 12
Hayden Panettiere és Kelly Lynch az Akárki Joe című vígjátékban 2001-ben
AFP

 

Ezeket olvastad már? 

Rá se lehet ismerni: szőke hajra váltott Penélope Cruz − Fotó

A színésznőt a Vogue Spain szőke hajjal fotózta. Az is kiderült, hogy Penélope Cruz miért változtatott.

Vlagyimir Klicsko megszólalt Hayden Panettiere halála után: szívszorító ígéretet tett a lányuknak

Hayden Panettiere férje ugyan sosem volt a korábbi nehézsúlyú világbajnok, de hosszú éveken át alkottak egy párt, és közös lányuk, Kaya örökre összeköti őket.

11 éves lánya gyászolja Hayden Panettiere-t: ezért mondott le a színésznő a felügyeleti jogról

A színésznő élete egyik legnehezebb időszakáról és 11 éves lányához fűződő kapcsolatáról őszintén beszélt a halála előtt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu