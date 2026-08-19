Fotókon Radics Gigi csodás esküvője: gyönyörű csipkeruhában mondta ki az igent

A pár augusztus 17-én, Radics Gigi 30. születésnapján házasodott össze. A templomi szertartást a váci székesegyházban tartották a család és a közeli barátok jelenlétében.

Radics Gigi és Mackó Miki titokban összeházasodhattak

Forrás: Instagram / Radics Gigi

Fotókon Radics Gigi esküvője

Radics Gigi a közösségi oldalán mutatott fotókat az esküvőről, posztjában pedig ezt írta:

„Hatalmas hála van a szívünkben, hiszen tegnap életünk egyik legszebb napját élhettük át a családunkkal és barátainkkal együtt. Köszönjük szeretteinknek, akik jelenlétükkel bearanyozták a napunkat, hiszen mit érne az élet ha nem ölelne körbe minket a család szeretete? Köszönjük mindenkinek, aki munkájával hozzájárult, hogy még tökéletesebb legyen ez a nap számunkra.

Köszönöm a férjemnek, aki fényt hozott az életembe. Köszönjük, Istenem, hogy erőben, egészségben, szeretetben és önfeledt boldogságban élhettük meg ezt a napot. Hálásak vagyunk minden pillanatáért, minden ölelésért, minden mosolyért és minden szeretettel teli percért."

Radics Gigi és Maczkó Miklós: barátságból lett szerelem

Radics Gigi és férje, Mackó Miklós már jóval azelőtt ismerték egymást, hogy egy pár lettek volna. Sokáig baráti kapcsolatban álltak, majd 2024-ben egymásba szerettek.

Mackó Miklós zenei producerként dolgozik, elismert szakembernek számít a hazai zenei életben. Több népszerű produkció háttérmunkáiban is részt vett, köztük a ValMar projektjeiben.

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