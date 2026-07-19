Idegesítő emberek a köbön: szintet lépve mennek az agyadra akár a barátaid is − Az is lehet, hogy te vagy ilyen

Bizony, a baráti kapcsolatok világában is vannak olyan idegesítő emberek, akik már a legapróbb kérdésükkel is képesek felnyomni a vérnyomásunkat. Ha a vezetői attitűd és a baráti dinamika szempontjából nézzük, az egyik legújabb red flag a finger princess jelensége – ami ne tévesszen meg, nem egy Disney-karakterről szól.

Ismerd fel a finger princesst a baráti körödből. Ők az idegesítő emberek közé tartoznak.

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A finger princess jelenség: barát, aki mindig kérdez, de semmit sem próbál meg maga kideríteni.

Ez a viselkedés apró, de állandó érzelmi munkát ró rád, akár a vezetői attitűd is tükröződhet rajta.

Tippek, hogyan kezeld a finger princesst.

Idegesítő emberek a baráti körben: így ismerd fel a finger princesst

A finger princess kifejezés Koreából ered (ping-peu), és szó szerint azt jelenti: a barát, aki sosem emeli fel a kisujját sem. Magyarul: ő az a személy, aki inkább kérdez százszor, mintsem egy gyors Google-keresést elvégezne. Például: „Mikor lesz a buli? Hol van?” vagy „Hány percig kell a pattogatott kukoricát mikrózni?” – miközben a választ két perc alatt kideríthetné.

Christie Ferrari klinikai pszichológus szerint ez a viselkedés apróságnak tűnhet, de valójában „finoman, egy embert az érzelmi munka elvégzőjének szerepébe helyez” – ő az, aki mindig utánajár, emlékeztet, elmagyaráz mindent. A jelenség hátterében nem feltétlenül lustaság vagy rosszindulat áll, csupán egy rossz szokás.

„Ez egy tanult szokás, amikor könnyebb megkérdezni, mint magad utánanézni”

– mondja Dr. Ferrari.

Ahhoz, hogy felismerjük a finger princesst, érdemes néhány kérdést feltenni magunknak:

Ez az állandó kérdezés rendszeres, vagy csak alkalmanként történik?

A választ könnyen kideríthette volna maga?

Tesz-e bármilyen próbálkozást, mielőtt kérdez?

Ha a válaszok azt mutatják, hogy a minta állandó, akkor igen, nagy eséllyel van egy finger princess a baráti körödben. Míg ez a viselkedés sok esetben azért egy szintig elnézhető, hosszú távon akár hasonló szorongást is okozhat ahhoz, mint amikor egy nárcisztikus személy társaságában vagy.

„Az emberek gyakran nem merik kimondani, ami zavarja őket, inkább visszahúzódnak vagy érzelmileg elzárkóznak”

– teszi hozzá Dr. Ferrari.