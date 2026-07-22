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Orvosi csodának számít: egypetéjű négyes ikreknek adot életet egy 34 éves édesanya

család ikrek Ausztrália
Horváth Angéla
2026.07.22.
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A kislányok természetes úton fogantak, és ugyanazon a méhlepényen osztoztak. Ez pedig az orvosuk szerint szinte példátlan négyes ikrek esetében.

Jenitar Sau Na’amoana július 14-én, császármetszéssel hozta világra négy lányát a queenslandi Royal Brisbane and Women’s Hospitalban. A kórház közlése szerint a négyes ikrek egypetéjűek, és egyetlen közös méhlepényen osztoztak. 

Egypetéjű négyes ikrek születtek Ausztráliában: a kislányok a terhesség 28. hetében születtek meg császármetszéssel
Egypetéjű négyes ikrek születtek Ausztráliában: a kislányok a terhesség 28. hetében születtek meg császármetszéssel
Forrás: Metro North Health

Dr. Alexa Bendall szülész, aki Na’amoana várandósságát gondozta, elmondta, hogy az intézményben korábban még nem találkoztak hasonló esettel.

„Soha nem láttunk még spontán fogant, ilyen típusú négyes ikerterhességet. Na’amoana valamilyen módon minden lehetséges komplikációt és kockázatot elkerült, így most itt lehet négy gyönyörű újszülött kislányával. Az egypetéjű négyes ikrek előfordulási esélyét 15 millió terhességből egyre becsülik, de az, hogy mindannyian ugyanazon a méhlepényen osztozzanak, szinte hallatlan"fogalmazott az orvos a kórház kedden közzétett videójában.

Az édesanyát a terhesség 25. hetében vették fel a kórházba, három héttel később, a 28. héten pedig világra hozta gyermekeit. A babákat jelenleg az intézmény újszülött-intenzív osztályán ápolják, és Bendall szerint nagyon jól vannak.

A négyes ikrek születésével 10 tagú lett a család

Na’amoanának és férjének már korábban is volt négy, egy és tíz év közötti gyermeke, így a négy kislány érkezésével egyik napról a másikra megduplázódott a családban nevelt gyerekek száma.

A szülők az Emily, Harriet, Alexa és Catherine nevet adták lányaiknak. Alexát arról az orvosról, Dr. Alexa Bendallról nevezték el, aki őt és testvéreit világra segítette.

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