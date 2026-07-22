Felismerhetetlen az egykor dögös James Bond-lány: így néz ki most a 61 éves sztár

Famke Janssen holland színésznő egyik legfontosabb szerepét játszotta Pierce Brosnan oldalán. Az egykori James Bond-lány már 60 éves, és alig ismerni fel legújabb fotóin, hiszen a legtöbben még mindig az 1995-ös Goldeneye dívájaként emlékeznek rá.
Így néz ki ma az egykor James Bond-lány, Famke Janssen
Az 1995-ös Goldeneye, vagyis Aranyszem című James Bond-filmben nyújtotta Famke Janssen az egyik leghíresebb alakítását Pierce Brosnan oldalán. A 61 éves holland színésznő, Xenia Zaragevna Onatop karakterét alakítja, aki az orosz Janus-szindikátus tagja és azon munkálkodik, hogy szövetségeseivel beindítsa az Aranyszem elnevezésű szovjet űrfegyvert, amit James Bond természetesen próbál megakadályozni.
31 év telt el azóta, hogy James Bond-lány volt, és habár nem ez volt a holland színésznő egyetlen munkája, mégis ez maradt a legemlékezetesebb, és sokak fejében mégm indig az a kép él a színésznőről, ahogy a 95-ös Aranyszemben látták, ezért is lepődtek meg a nemrég történt nyilvános megjelenésén. Famke Janssen New Yorkban tette tiszteletét egy vörös szőnyeges eseményen, és természetesen sokat változott, bár meg kell hagyni, remek formában van.
Íme, az 1995-ös Goldeneye, vagyis Aranyszem előzetese:
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