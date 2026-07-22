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Megszólalt a Ryanair utasa, aki beszorult a repülőgép kitört ablakába

baleset Ryanair utas
Life.hu
2026.07.22.
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A 61 éves Ljubiša Karovićot felesége és két másik utas húzta vissza a Ryanair egyik járatának utasterébe, miután a mellette lévő ablak kirobbant, a légnyomás pedig félig kirántotta a gépből. A férfi súlyos testi sérüléseket szenvedett, és óriási lelki megrázkódtatás érte: már a repülőgépek hangjától is rosszul van.

Ljubiša Karović a Ryanair leányvállalata, a Malta Air Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járatán utazott. A repülés közben elszundított, majd egy robbanáshoz hasonló, hatalmas csattanásra riadt fel.

Ljubiša Karović (balra) az az utas, akit beszippantott a Ryanair egyik járatának kitört ablaka
Ljubiša Karović (balra) az az utas, akit beszippantott a Ryanair egyik járatának kitört ablaka
Forrás: Facebook

Felesége, Svetlana a következő pillanatban azt látta, hogy a férje fél testével kilóg a gépből.

„Azonnal megragadtam a lábát. Arra gondoltam: ha meghalunk, együtt halunk meg. Borzalmas volt” – idézte fel a történteket az asszony.

Két másik embernek is segítenie kellett, hogy visszahúzzák Ljubišát az utastérbe. Svetlana szerint férje ezután többször elvesztette az eszméletét. A feltételezések szerint a repülőgép hajtóművének egyik darabja csapódott az ablaknak, amely ezért kiszakadt a helyéről.

Mindent vér borított a Ryanair járatán

A baleset után Ljubiša a német a Bildnek mesélte el, mit élt át. Elmondása szerint hat hétig nyakmerevítőt kell viselnie, testének jobb oldala pedig átmenetileg lebénult. Megsérült a jobb füle és a jobb szeme, emellett égési sérüléseket szenvedett a hátán és a jobb kezén.

A férfi a hatalmas csattanás után elvesztette eszméletét, ami az után történt, arra nem emlékszik.

„Mindent vér borított, az arcomból és a kezemből is csöpögött” – mondta. A baleset lelkileg is súlyosan megviselte. „Arra sem tudok gondolni, hogy valaha újra repülőre üljek. Minden alkalommal, amikor meghallok egy repülőgépet, bestresszelek és belázasodom” – fogalmazott. A feje és a nyaka még mindig fáj, de hálás azért, hogy életben maradt. Úgy véli, szerencséje volt, hogy a biztonsági öve még be volt kapcsolva.

„Talán a sors rendezte így. Hiszek Istenben, és mindennap hálát adok neki” – tette hozzá.

Vizsgálják, mi szakíthatta ki az ablakot

Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója július 20-án, a társaság eredményeiről tartott telefonos tájékoztatón beszélt a vizsgálatról. Elmondta, az első jelek arra utalnak, hogy a hajtóművet egy idegen tárgy rongálhatta meg a szaloniki felszállás során, ennek a darabja okozta a balesetet.

 

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