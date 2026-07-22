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Kiderült, mennyit kaszáltak az Odüsszeia színészei a szerepükkel: Christopher Nolan nem volt szűkmarkú

pénz Odüsszeia Christopher Nolan
Nagy Anna
2026.07.22.
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Christopher Nolan állítólag 250 millió dollárból készítette el monumentális művét. Az Odüsszeia 2026-os változata már most óriási sikert aratott, és az is kiderült, mennyit kaszáltak a szereplők ezzel.

Christopher Nolan készítette el az Odüsszeia 2026-os változatát, de természetesen nem ő az első, aki feldolgozta Homérosz eposzát. A monumentális mű egyelőre hatalmas siker, a bevétel is szépen gyarapszik, de vajon mennyit kerestek a színészek ezzel az alkotással? Most kiderült!

Az Odüsszeia 2026-os változata Christopher Nolan rendezésében, Matt Damon főszereplésével.
Az Odüsszeia 2026-os változata Christopher Nolan rendezésében, Matt Damon főszereplésével.
Forrás: Universal Pictures - Syncopy / Collection ChristopheL via AFP

Az Odüsszeai 2026-os feldolgozásának fizetései

Christopher Nolan vállalkozott arra, hogy filmre vigye Homérosz eposzát. Az Odüsszeia 2026-os feldolgozása monumentálisra sikerült, ugyan sokat is költött rá a rendező. A hírek szerint 250 millió dollárból készült, de mindössze néhány nap alatt már 264 millió dollárt hozott a mozipénztáraknál. Az A-listát szereplők azonban sokba kerültek, most ki is szivárgott, mennyit kaptak a főbb szerepeket játszó színészek. 

Az Odüsszeia 2026 szereposztása

  • Matt Damon – Odüsszeusz
  • Anne Hathaway – Pénelopé
  • Tom Holland – Télemakhosz
  • Robert Pattinson – Antinoosz
  • Jon Bernthal – Menelaosz
  • Benny Safdie – Agamemnón
  • Mia Goth – Melanthó
  • Travis Scott – Bárd
  • Corey Hawkins – Polübosz
  • Elyes Gabel – Elatosz
  • Zendaya – Athéné
  • Charlize Theron – Kalüpszó
  • Lupita Nyong'o – Szép Heléna és Klütaimnésztra

Az Odüsszeia szereplőinek fizetései

Matt Damon, mint a film főszereplője a legnagyobb fizetést kapta, a hírek szerint 15 millió dollárral lett gazdagabb azzal, hogy eljátszotta Ithaka királyát, Odüsszeuszt. 

Pictures must credit: Universal The new trailer for the eagerly awaited Christopher Nolan movie The Odyssey has dropped — and fans get a first look at the one-eyed man eating cyclops. The film is based on the ancient Greek myths of the Trojan War and hero Odysseus played by Matt Damon and his years-long journey back to his island home of Ithaca. There is also a close up of the giant, iconic wooden horse Odysseus fashioned so the Greek army could conceal soldiers and gain access to the city of Troy. Other highlights include Spider-Man actor Tom Holland as Odysseus’s son Telemachus and Anne Hathaway asOdysseus’s loyal wife, fending off suitors. Robert Pattinson is seen playing Antinous, a suitor pursuing Penelope and power in Ithaca while Odysseus journeys home. Charlize Theron as nymph Calypso who holds Odysseus captive. Zendaya is the goddess Athena aiding the Odysseus family but is not featured in the trailer. The long journey home features stormy seas, shipwrecks, rocky shores, and Odysseus ,bearded and weathered, struggling against the elements and fate. There are glimpses of other mythic creatures such as giant armoured figures, In Ithaca with Odysseus’s wife Penelope is under pressure from suitors and there is a scene of her holding the giant bow she uses to get them to contest a shooting competition to win her hand. The movie is due out on July 17. Picturebsupplied by JLPPA
Matt Damon az Odüsszeia című film főszerepében Odüsszeuszként.
Forrás: JLPPA / Bestimage / Universal /Northfoto

Őt Tom Holland követi, aki Odüsszeusz fiát, Télemakhoszt alakította Christopher Nolan remekművében. Ő 10 millió dollárt kapott alakításáért.

Pictures must credit: Universal The new trailer for the eagerly awaited Christopher Nolan movie The Odyssey has dropped — and fans get a first look at the one-eyed man eating cyclops. The film is based on the ancient Greek myths of the Trojan War and hero Odysseus played by Matt Damon and his years-long journey back to his island home of Ithaca. There is also a close up of the giant, iconic wooden horse Odysseus fashioned so the Greek army could conceal soldiers and gain access to the city of Troy. Other highlights include Spider-Man actor Tom Holland as Odysseus’s son Telemachus and Anne Hathaway asOdysseus’s loyal wife, fending off suitors. Robert Pattinson is seen playing Antinous, a suitor pursuing Penelope and power in Ithaca while Odysseus journeys home. Charlize Theron as nymph Calypso who holds Odysseus captive. Zendaya is the goddess Athena aiding the Odysseus family but is not featured in the trailer. The long journey home features stormy seas, shipwrecks, rocky shores, and Odysseus ,bearded and weathered, struggling against the elements and fate. There are glimpses of other mythic creatures such as giant armoured figures, In Ithaca with Odysseus’s wife Penelope is under pressure from suitors and there is a scene of her holding the giant bow she uses to get them to contest a shooting competition to win her hand. The movie is due out on July 17. Picturebsupplied by JLPPA
Tom Holland az Odüsszeia című filmben Odüsszeusz fiát alakította.
Forrás: JLPPA / Bestimage /Universal / Northfoto

Anne Hathaway, aki a filmben Odüsszeusz feleségét, Pénelopét játszotta 4-5 millió dollár közötti gázsit kapott.

Pictures must credit: Universal The new trailer for the eagerly awaited Christopher Nolan movie The Odyssey has dropped — and fans get a first look at the one-eyed man eating cyclops. The film is based on the ancient Greek myths of the Trojan War and hero Odysseus played by Matt Damon and his years-long journey back to his island home of Ithaca. There is also a close up of the giant, iconic wooden horse Odysseus fashioned so the Greek army could conceal soldiers and gain access to the city of Troy. Other highlights include Spider-Man actor Tom Holland as Odysseus’s son Telemachus and Anne Hathaway asOdysseus’s loyal wife, fending off suitors. Robert Pattinson is seen playing Antinous, a suitor pursuing Penelope and power in Ithaca while Odysseus journeys home. Charlize Theron as nymph Calypso who holds Odysseus captive. Zendaya is the goddess Athena aiding the Odysseus family but is not featured in the trailer. The long journey home features stormy seas, shipwrecks, rocky shores, and Odysseus ,bearded and weathered, struggling against the elements and fate. There are glimpses of other mythic creatures such as giant armoured figures, In Ithaca with Odysseus’s wife Penelope is under pressure from suitors and there is a scene of her holding the giant bow she uses to get them to contest a shooting competition to win her hand. The movie is due out on July 17. Picturebsupplied by JLPPA
Anne Hathaway Pénelopéként, Odusszeusz feleségeként az Odüsszeia címá filmben.
Forrás: JLPPA / Bestimage / Universal / Northfoto

Charlize Theron pedig, aki Kalüpszót alakította a filmben a hírek szerint 5 és 6 millió dollár között kaszált alakításával. 

Pictures must credit: Universal The new trailer for the eagerly awaited Christopher Nolan movie The Odyssey has dropped — and fans get a first look at the one-eyed man eating cyclops. The film is based on the ancient Greek myths of the Trojan War and hero Odysseus played by Matt Damon and his years-long journey back to his island home of Ithaca. There is also a close up of the giant, iconic wooden horse Odysseus fashioned so the Greek army could conceal soldiers and gain access to the city of Troy. Other highlights include Spider-Man actor Tom Holland as Odysseus’s son Telemachus and Anne Hathaway asOdysseus’s loyal wife, fending off suitors. Robert Pattinson is seen playing Antinous, a suitor pursuing Penelope and power in Ithaca while Odysseus journeys home. Charlize Theron as nymph Calypso who holds Odysseus captive. Zendaya is the goddess Athena aiding the Odysseus family but is not featured in the trailer. The long journey home features stormy seas, shipwrecks, rocky shores, and Odysseus ,bearded and weathered, struggling against the elements and fate. There are glimpses of other mythic creatures such as giant armoured figures, In Ithaca with Odysseus’s wife Penelope is under pressure from suitors and there is a scene of her holding the giant bow she uses to get them to contest a shooting competition to win her hand. The movie is due out on July 17. Picturebsupplied by JLPPA
Charlize Theron Kalüpszóként az Odüsszeia című filmben.
Forrás: JLPPA / Bestimage /Universal / Northfoto

Zendayaaki nemrég házasodott össze Tom Hollanddal – a hírek szerint körülbelül 5 millió dollárt kapot Athéné istennő megformálásáért. 

NEW YORK, NY - JULY 14: Zendaya at the Premiere of The Odyssey on July 14, 2026 at AMC Lincoln Square in New York City.
Zendaya Athéné istennőt játszotta az Odüsszeia című filmben.
Forrás: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Robert Pattinson pedig 6 millió dollárt keresett az Odüsszeiában játszott szerepéért. A filmben Antinooszt alakítja, aki Pénelopé kérői közül az egyik legerőszakosabb. 

ROBERT PATTINSON in THE ODYSSEY (2026), directed by CHRISTOPHER NOLAN. Copyright Syncopy Production / Universal Pictures.,Image: 1115279622, License: Rights-managed, Restrictions: Editorial use only. No merchandising or book covers. This is a publicly distributed handout. Access rights only, no license of copyright provided., Model Release: no
Robert Pattinson Antinoosz szerepében az Odüsszeiában.
Forrás: Syncopy Production / Universal Pictures / Profimedia

Lupita Nyong'o, aki Szép Heléna és annak testvére, Klütaimnésztra szerepét játszotta a filmben a hírek szerint 1,5-2 millió dollárral lett gazdagabb az Odüsszeia forgatása után. 

Lupita Nyong'o, Szép Heléna és annak testvére, Klütaimnésztra karaktereit játszotta az Odüsszeiában.
Lupita Nyong'o, Szép Heléna és annak testvére, Klütaimnésztra karaktereit játszotta az Odüsszeiában.
Forrás: GoffPhotos.com / KGC-158 / Northfoto

Íme, az Odüsszeia előzetese:

Az Odüsszeia mikor játszódik?

Az Odüsszeia története a trójai háború után játszódik, a Kr. e. 12. vagy 13. században. Odüsszeusz hazajutásának viszontakságos történetét mutatja be. 

 

Az Odüsszeia hány énekből áll?

A történet 24 énekre tagolt. 

1–4. ének: Odüsszeusz fiáról, Télemakhoszról szól.

5–12. ének: Odüsszeusz szabadulása Kalüpszótól, szabadulását és múltbéli kalandjait mutatja be. 

13–24. ének: Odüsszeusz hazatérését, az ithakai eseményeket és a bosszút mutatja be.

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