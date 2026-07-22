Kiderült, mennyit kaszáltak az Odüsszeia színészei a szerepükkel: Christopher Nolan nem volt szűkmarkú

Christopher Nolan készítette el az Odüsszeia 2026-os változatát, de természetesen nem ő az első, aki feldolgozta Homérosz eposzát. A monumentális mű egyelőre hatalmas siker, a bevétel is szépen gyarapszik, de vajon mennyit kerestek a színészek ezzel az alkotással? Most kiderült!

Az Odüsszeia 2026-os változata Christopher Nolan rendezésében, Matt Damon főszereplésével.

Forrás: Universal Pictures - Syncopy / Collection ChristopheL via AFP

Az Odüsszeai 2026-os feldolgozásának fizetései

Christopher Nolan vállalkozott arra, hogy filmre vigye Homérosz eposzát. Az Odüsszeia 2026-os feldolgozása monumentálisra sikerült, ugyan sokat is költött rá a rendező. A hírek szerint 250 millió dollárból készült, de mindössze néhány nap alatt már 264 millió dollárt hozott a mozipénztáraknál. Az A-listát szereplők azonban sokba kerültek, most ki is szivárgott, mennyit kaptak a főbb szerepeket játszó színészek.

Az Odüsszeia 2026 szereposztása

Matt Damon – Odüsszeusz

– Odüsszeusz Anne Hathaway – Pénelopé

– Pénelopé Tom Holland – Télemakhosz

– Télemakhosz Robert Pattinson – Antinoosz

– Antinoosz Jon Bernthal – Menelaosz

– Menelaosz Benny Safdie – Agamemnón

– Agamemnón Mia Goth – Melanthó

– Melanthó Travis Scott – Bárd

– Bárd Corey Hawkins – Polübosz

– Polübosz Elyes Gabel – Elatosz

– Elatosz Zendaya – Athéné

– Athéné Charlize Theron – Kalüpszó

– Kalüpszó Lupita Nyong'o – Szép Heléna és Klütaimnésztra

Az Odüsszeia szereplőinek fizetései

Matt Damon, mint a film főszereplője a legnagyobb fizetést kapta, a hírek szerint 15 millió dollárral lett gazdagabb azzal, hogy eljátszotta Ithaka királyát, Odüsszeuszt.

Matt Damon az Odüsszeia című film főszerepében Odüsszeuszként.

Forrás: JLPPA / Bestimage / Universal /Northfoto

Őt Tom Holland követi, aki Odüsszeusz fiát, Télemakhoszt alakította Christopher Nolan remekművében. Ő 10 millió dollárt kapott alakításáért.

Tom Holland az Odüsszeia című filmben Odüsszeusz fiát alakította.

Forrás: JLPPA / Bestimage /Universal / Northfoto

Anne Hathaway, aki a filmben Odüsszeusz feleségét, Pénelopét játszotta 4-5 millió dollár közötti gázsit kapott.

Anne Hathaway Pénelopéként, Odusszeusz feleségeként az Odüsszeia címá filmben.

Forrás: JLPPA / Bestimage / Universal / Northfoto

Charlize Theron pedig, aki Kalüpszót alakította a filmben a hírek szerint 5 és 6 millió dollár között kaszált alakításával.

Charlize Theron Kalüpszóként az Odüsszeia című filmben.

Forrás: JLPPA / Bestimage /Universal / Northfoto

Zendaya – aki nemrég házasodott össze Tom Hollanddal – a hírek szerint körülbelül 5 millió dollárt kapot Athéné istennő megformálásáért.

Zendaya Athéné istennőt játszotta az Odüsszeia című filmben.

Forrás: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Robert Pattinson pedig 6 millió dollárt keresett az Odüsszeiában játszott szerepéért. A filmben Antinooszt alakítja, aki Pénelopé kérői közül az egyik legerőszakosabb.

Robert Pattinson Antinoosz szerepében az Odüsszeiában.

Forrás: Syncopy Production / Universal Pictures / Profimedia

Lupita Nyong'o, aki Szép Heléna és annak testvére, Klütaimnésztra szerepét játszotta a filmben a hírek szerint 1,5-2 millió dollárral lett gazdagabb az Odüsszeia forgatása után.