Kiderült, mennyit kaszáltak az Odüsszeia színészei a szerepükkel: Christopher Nolan nem volt szűkmarkú

Christopher Nolan készítette el az Odüsszeia 2026-os változatát, de természetesen nem ő az első, aki feldolgozta Homérosz eposzát. A monumentális mű egyelőre hatalmas siker, a bevétel is szépen gyarapszik, de vajon mennyit kerestek a színészek ezzel az alkotással? Most kiderült!
Az Odüsszeai 2026-os feldolgozásának fizetései
Christopher Nolan vállalkozott arra, hogy filmre vigye Homérosz eposzát. Az Odüsszeia 2026-os feldolgozása monumentálisra sikerült, ugyan sokat is költött rá a rendező. A hírek szerint 250 millió dollárból készült, de mindössze néhány nap alatt már 264 millió dollárt hozott a mozipénztáraknál. Az A-listát szereplők azonban sokba kerültek, most ki is szivárgott, mennyit kaptak a főbb szerepeket játszó színészek.
Az Odüsszeia 2026 szereposztása
- Matt Damon – Odüsszeusz
- Anne Hathaway – Pénelopé
- Tom Holland – Télemakhosz
- Robert Pattinson – Antinoosz
- Jon Bernthal – Menelaosz
- Benny Safdie – Agamemnón
- Mia Goth – Melanthó
- Travis Scott – Bárd
- Corey Hawkins – Polübosz
- Elyes Gabel – Elatosz
- Zendaya – Athéné
- Charlize Theron – Kalüpszó
- Lupita Nyong'o – Szép Heléna és Klütaimnésztra
Az Odüsszeia szereplőinek fizetései
Matt Damon, mint a film főszereplője a legnagyobb fizetést kapta, a hírek szerint 15 millió dollárral lett gazdagabb azzal, hogy eljátszotta Ithaka királyát, Odüsszeuszt.
Őt Tom Holland követi, aki Odüsszeusz fiát, Télemakhoszt alakította Christopher Nolan remekművében. Ő 10 millió dollárt kapott alakításáért.
Anne Hathaway, aki a filmben Odüsszeusz feleségét, Pénelopét játszotta 4-5 millió dollár közötti gázsit kapott.
Charlize Theron pedig, aki Kalüpszót alakította a filmben a hírek szerint 5 és 6 millió dollár között kaszált alakításával.
Zendaya – aki nemrég házasodott össze Tom Hollanddal – a hírek szerint körülbelül 5 millió dollárt kapot Athéné istennő megformálásáért.
Robert Pattinson pedig 6 millió dollárt keresett az Odüsszeiában játszott szerepéért. A filmben Antinooszt alakítja, aki Pénelopé kérői közül az egyik legerőszakosabb.
Lupita Nyong'o, aki Szép Heléna és annak testvére, Klütaimnésztra szerepét játszotta a filmben a hírek szerint 1,5-2 millió dollárral lett gazdagabb az Odüsszeia forgatása után.
Íme, az Odüsszeia előzetese:
Az Odüsszeia mikor játszódik?
Az Odüsszeia története a trójai háború után játszódik, a Kr. e. 12. vagy 13. században. Odüsszeusz hazajutásának viszontakságos történetét mutatja be.
Az Odüsszeia hány énekből áll?
A történet 24 énekre tagolt.
1–4. ének: Odüsszeusz fiáról, Télemakhoszról szól.
5–12. ének: Odüsszeusz szabadulása Kalüpszótól, szabadulását és múltbéli kalandjait mutatja be.
13–24. ének: Odüsszeusz hazatérését, az ithakai eseményeket és a bosszút mutatja be.
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