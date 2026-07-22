Drámaiság kimaxolva: itt a Dark ’n’ Stormy koktél Robert Pattinson módra

Finomságokat mindig csodás megkóstolni. Főleg, ha az a finomság a kedvenc sztárunkhoz köthető. Robert Pattinson elkészítette a saját Dark ’n’ Stormy koktélját – ennek hoztuk most el a receptjét, hogy neked már csak el kelljen készítened.

Kóstoltad már Robbert Pattinson koktélját, a Dark ’n’ Stormyt?

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Robert Pattinson koktélja, a Dark ’n’ Stormy

Valljuk be, az Alkonyat sztárja már a 2010-es évek óta bitorolja a szívünket. És ez egyre csak fokozódik, hiszen Robert Pattinson nemcsak egy jóképű brit pasi, hanem egy elképesztően tehetséges színész is, aki eddig már ezer arcát mutatta meg filmjeiben. A Kész drámában (The Drama) Zendayával alkot egy házasság előtt álló párt. A film a sejtelmes trailere és furcsa promotálása miatt már régóta nagy reflektorfényt kap. Most viszont már a moziban is elérhető a produkció.

Robert Pattinson a Kész dráma című új filmjének reklámozása céljából készítette el sajátos Dark ’n’ Stormy koktélját.

Forrás: Getty Images

Robert Pattinson (bár pár évvel ezelőttig ez elképzelhetetlen volt) az új filmjeinek promotálásához egészen újszerű és vicces videókat és interjúkat vállal (melyekért egyébként élünk-halunk). Most egy koktél elkészítését vállalta magára. Ez a videó pedig olyan ikonikusra sikeredett, hogy ezután nem is Dark ’n’ Stormynak kellene hívni a frissítő italt, hanem egyenesen Robert Pattinson koktéljának.

A koktél, ami a kedvenc nyári italunk lesz, annyira drámai

Ha alkoholos koktélra vágysz és imádod Pattinsont, akkor ez a hívójeled – most muszáj lesz elkészítened a Dark ’n’ Stormyt. Pattinson nemrég egy frappánsra sikerült sörreklámban szerepelt, ahol 3 szerepet formált meg, ezen a vonalon haladva használhatod te is az 1664 márkát az ital elkészítéséhez. Ha viszont fel akarod dobni az ízvilágot, akkor elengedheted a gyömbérszirupot, és használhatsz helyette gyömbérsört vagy akár használhatsz a sör helyett szódavizet (ahogy a videóban Pattinson is teszi).

Hozzávalók

15 ml lime-lé

15 ml gyömbérszirup

60 ml rum

1–1,5 dl sör vagy szódavíz

lime-karika díszítéshez

jég

Elkészítés

Öntsd a lime-lét, a gyömbérszirupot és a rumot egy jéggel teli shakerbe (ne rontsd el ezt a lépést, mint Pattinson), és jól rázd fel. Öntsd ki a jeges italt egy pohárba, és öntsd fel annyi sörrel vagy szódavízzel, amennyi a pohárba fér. Kicsit kavard össze kanállal. Díszítsd lime-karikával, és kész is vagy.

Robert Pattinson koktélreceptje Ha kételkedtél abban, hogy készíts-e magadnak koktélt, akkor Robert Pattinson egész biztosan meggyőzött a cukin idétlen videójával, hogy a válasz az igen felé hajoljon. Hidd el, ettől nemcsak a drámai, hanem a nyári életérzés is megkörnyékez majd!

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