Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 30., csütörtök Katalin, Kitti

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Anne Hathaway

Valóságos divatorgia Az ördög Pradát visel 2. - Képeken a ruhák, amik ellopják a show-t

Getty Images Europe - Gareth Cattermole
Anne Hathaway Az Ördög Pradát visel film Meryl Streep
Jónás Ágnes
2026.04.30.
Erre a filmre gyakorlatilag már azóta várunk, hogy 2006-ban debütált az első rész. Az ördög Pradát visel folytatásában Anne Hathawayt, Meryl Streepet, Emily Bluntot és Stanley Tuccit ismét szuperelegáns szettekben láthatjuk. Összegyűjtöttük a legjobbakat.

Meryl Streep, Anne Hathaway és Emily Blunt számára ez a forgatás igazi jutalomjáték lehetett, hiszen karaktereik fejlődését a világ legexkluzívabb divatházainak, például a Dior, a Gaultier vagy a Dries Van Noten legfrissebb kreációin keresztül mutathatták be. Az ördög Pradát visel 2. középpontjában a nyomtatott sajtó hanyatlása és a digitális média térnyerése áll: Miranda Priestlynek egy megváltozott médiakörnyezetben kell megmentenie magazinját, miközben egy magabiztosabb Andyt kap maga mellé segítségül. Szerencsénk volt premier előtt megnézni a filmet, és most összegyűjtöttük a kedvenc szetteinket belőle!

Az ördög Pradát visel 2 főszereplői
Az ördög Pradát visel 2. főszereplői: Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci és Anne Hathaway
Forrás: Getty Images North America
  • A filmben szereplő ruhák a csendes luxus irányába mutatnak, de természetesen nem maradnak el a partiképes, villantós szettek sem
  • Ismét ikonikus divatházak darabjai: Dior, Gaultier és Dries Van Noten kreációi határozzák meg a film vizuális világát.
  • Mutatjuk azokat a ruhákat a filmből, amelyeket imádtunk. 

Az ördög Pradát visel 2. − Irányváltás a harsánytól a csendes luxus felé

Míg az első részben a 2000-es évek elejére jellemző harsányabb trendek domináltak, addig a 2. részben a szettek a letisztultabb, csendes luxust árasztó stílus felé változott. 

Miranda ruhatára például a korábbi prémek és adrámai gallérok felől a kifinomultabb, selyem- és bőrkombinációk felé mozdult el.

Andy Sachs a korábbi naiv, Chanel-csizmás lányból magabiztos, kifinomult ízlésű hölgy lett, aki már nem Miranda Priestly jóváhagyására vár, hanem saját, kiforrott stílussal rendelkezik. 

Hathaway és Streep Az ördög Pradát visel 2-ben
Hathaway és Streep mint Andy Sachs és Miranda Priestly.
Forrás: GC Images

Ördögi elegancia 

A ruhákért ezúttal Molly Rogers felelt, aki az első rész ikonikus tervezője, Patricia Field munkatársa volt. Nem lehetett könnyű dolga, hiszen vegyítenie kellett a 20 évvel ezelőtti klasszikus eleganciát a jelenlegi trendekkel, méghozzá úgy, hogy a karakterek között megváltozott dinamikát is érzékeltesse: Emily felemelkedését és Miranda változó médiavilággal vívott küzdelmét is tükröznie kellett a textúrák és szabásvonalak nyelvén.  

Miranda szettjeit különösen nagy kihívás lehetett megtervezni: úgy kellett megválasztania az elegáns darabokat, hogy azok hitelesen közvetítsék megkérdőjelezhetetlen hatalmát egy folyamatosan változó, csillogó és könyörtelen iparágban. 

Streep Az ördög Pradát visel 2-ben
Merly Streepnek néha egy kicsit le kellett ülnie pihenni, hiszen hosszú órákon át magassarkúban forgatott.
Forrás: GC Images

Ruhák, amiket imádtunk Az ördög Pradát visel 2-ben

A film beemeli a napjainkban népszerű csendes luxus esztétikáját, ahol a minőség és a textúra fontosabb a harsány logóknál. 

Viszlát jókislány, hello klasszikus elegancia!

A Gabriela Hearst által tervezett mélyvörös mellény izgalmas kontrasztot alkot a kék hajszálcsíkos maxi ruhával. A „jókislányos” összeállítást a Paris Texas szuperelegáns krokodilmintás bőrcsizmája teszi teljessé és dögössé. 

Az ördög Pradát visel 2 ruhái
A szorongó lányból magabiztos Andy vált.
Forrás: GC Images

Simone Ashley és az újragondolt kis fekete

Simone Ashley a filmben Miranda Priestly asszisztensét alakítja. A geometriai formák izgalmas játéka és az áttetsző betétek jellemzik ezt az általa viselt Jean Paul Gaultier ruhát, amely egyrészt csodálatosan áll a színésznőn, másrészt tökéletesen passzol a belterjes elit világához.

Simone Ashley Az ördög Pradát visel 2-ben
Simone Ashley Az ördög Pradát visel 2-ben.
Forrás: GC Images

 

Haute couture a javából

A Stéphane Rolland által tervezett 2025-ös haute couture estélyiben ötvöződik a drámaiság és a légiesség. Mintha hullámzó futurisztikus felhőt látnánk, amely kristályokban omlik a földre. 

Karolina Kurkova Az ördög Pradát visel 2-ben
Karolína Kurková cseh szupermodell is feltűnik a film egyik jelenetében.
Forrás: GC Images

Egy kis játékos patchwork

Íme, a tökéletes egyensúlyt a városi elegancia és a könnyed nyári stílus között. Hathaway egy látványos, patchwork-szerű Gabriela Hearst maxi ruhában látható a film egyik jelenetében. Az összeállítást egy szalma kalap teszi teljessé. 

Anne Hathaway Az ördög Pradát visel 2 ruhák
A ruha, amibe Andy azonnal beleszeret Az ördög Pradát visel 2. egyik jelenetében.
Forrás: GC Images

Emily Bluntnak a rétegzésért jár a 10 pont

Emily Blunt tündököl ebben a fekete, fehér hajszálcsíkos összeállításban. A megjelenés központi eleme egy Wiederhoeft selyemszatén fűző , amelyet egy elegáns fehér Christian Dior ing fölé rétegezett, kiegészítve egy Jean Paul Gaultier-nadrággal és egy elegáns fekete Dior táskával. 

Emily Blunt Az ördög Pradát visel 2-ben
Emily Blunt a Dior híve.
Forrás: GC Images

Miranda Priestly csendes luxusa

A szett központi eleme egy selyemből készült, rozsda árnyalatú Dries Van Noten ballonkabát, amelyet egy mélylila, V-kivágású felsővel, egy barna bőr ceruzaszoknyával és platformos magassarkúval tettek teljessé az alkotók. 

Meryl Streep Az ördög Pradát visel 2 ruhák
Meryl Streep egyik ikonikus, letisztult szettje.
Forrás: GC Images

Party time tűzpiros selyemestélyiben

Az ördög Pradát visel 2. Met-gála jelenetében Miranda Priestly valósággal ragyog. Ejtett vállú felsőrész, pazarul omló uszállyal − egyértelműen a klasszikus hollywoodi csillogást szimbolizálja, na és azt a harci kedvet, ami az X-generációs Runway főszerkesztőben szüntelenül lobog.

Az ördög Pradát visel 2 ruhák
Hatalom és harciasság a divat nyelvén.
Forrás: GC Images

Visszatér a legendás mentor Nigel szerepében

Stanley Tucci mit sem változott az elmúlt 2 évtizedben! Karakterének kulcsszettje egy rendkívül elegáns bézs, kockás öltöny barna és bézs tónusokkal, amelyet világoskék csíkos inggel, kockás vagy épp pöttyös nyakkendővel és a védjegyévé vált szemüveggel visel.

Vizuálisan azt az üzenetet hordozza, hogy a káosz közepén is a harmónia biztos pontja, akire minden helyzetben lehet számítani. 

 

Streep és Tucci Az ördög Pradát visel 2-ben
Stanley Tucci mint Nigel. 
Forrás: GC Images

A folytatás szereplőgárdájában Kenneth Branagh-t, Simone Ashley-t, Justin Theroux-t, Lucy Liut, Rachel Bloomot is láthatjuk, de feltűnik Donatella Versace és Lady Gaga is. A film 2026. április 30-tól vetítik a hazai mozik.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
