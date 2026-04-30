Valóságos divatorgia Az ördög Pradát visel 2. - Képeken a ruhák, amik ellopják a show-t

Meryl Streep, Anne Hathaway és Emily Blunt számára ez a forgatás igazi jutalomjáték lehetett, hiszen karaktereik fejlődését a világ legexkluzívabb divatházainak, például a Dior, a Gaultier vagy a Dries Van Noten legfrissebb kreációin keresztül mutathatták be. Az ördög Pradát visel 2. középpontjában a nyomtatott sajtó hanyatlása és a digitális média térnyerése áll: Miranda Priestlynek egy megváltozott médiakörnyezetben kell megmentenie magazinját, miközben egy magabiztosabb Andyt kap maga mellé segítségül. Szerencsénk volt premier előtt megnézni a filmet, és most összegyűjtöttük a kedvenc szetteinket belőle!

Az ördög Pradát visel 2. főszereplői: Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci és Anne Hathaway

A filmben szereplő ruhák a csendes luxus irányába mutatnak, de természetesen nem maradnak el a partiképes, villantós szettek sem

Ismét ikonikus divatházak darabjai: Dior, Gaultier és Dries Van Noten kreációi határozzák meg a film vizuális világát.

Az ördög Pradát visel 2. − Irányváltás a harsánytól a csendes luxus felé

Míg az első részben a 2000-es évek elejére jellemző harsányabb trendek domináltak, addig a 2. részben a szettek a letisztultabb, csendes luxust árasztó stílus felé változott.

Miranda ruhatára például a korábbi prémek és adrámai gallérok felől a kifinomultabb, selyem- és bőrkombinációk felé mozdult el.

Andy Sachs a korábbi naiv, Chanel-csizmás lányból magabiztos, kifinomult ízlésű hölgy lett, aki már nem Miranda Priestly jóváhagyására vár, hanem saját, kiforrott stílussal rendelkezik.

Hathaway és Streep mint Andy Sachs és Miranda Priestly.

Ördögi elegancia

A ruhákért ezúttal Molly Rogers felelt, aki az első rész ikonikus tervezője, Patricia Field munkatársa volt. Nem lehetett könnyű dolga, hiszen vegyítenie kellett a 20 évvel ezelőtti klasszikus eleganciát a jelenlegi trendekkel, méghozzá úgy, hogy a karakterek között megváltozott dinamikát is érzékeltesse: Emily felemelkedését és Miranda változó médiavilággal vívott küzdelmét is tükröznie kellett a textúrák és szabásvonalak nyelvén.