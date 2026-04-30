Valóságos divatorgia Az ördög Pradát visel 2. - Képeken a ruhák, amik ellopják a show-t

Meryl Streep, Anne Hathaway és Emily Blunt számára ez a forgatás igazi jutalomjáték lehetett, hiszen karaktereik fejlődését a világ legexkluzívabb divatházainak, például a Dior, a Gaultier vagy a Dries Van Noten legfrissebb kreációin keresztül mutathatták be. Az ördög Pradát visel 2. középpontjában a nyomtatott sajtó hanyatlása és a digitális média térnyerése áll: Miranda Priestlynek egy megváltozott médiakörnyezetben kell megmentenie magazinját, miközben egy magabiztosabb Andyt kap maga mellé segítségül. Szerencsénk volt premier előtt megnézni a filmet, és most összegyűjtöttük a kedvenc szetteinket belőle!
- A filmben szereplő ruhák a csendes luxus irányába mutatnak, de természetesen nem maradnak el a partiképes, villantós szettek sem
- Ismét ikonikus divatházak darabjai: Dior, Gaultier és Dries Van Noten kreációi határozzák meg a film vizuális világát.
- Mutatjuk azokat a ruhákat a filmből, amelyeket imádtunk.
Az ördög Pradát visel 2. − Irányváltás a harsánytól a csendes luxus felé
Míg az első részben a 2000-es évek elejére jellemző harsányabb trendek domináltak, addig a 2. részben a szettek a letisztultabb, csendes luxust árasztó stílus felé változott.
Miranda ruhatára például a korábbi prémek és adrámai gallérok felől a kifinomultabb, selyem- és bőrkombinációk felé mozdult el.
Andy Sachs a korábbi naiv, Chanel-csizmás lányból magabiztos, kifinomult ízlésű hölgy lett, aki már nem Miranda Priestly jóváhagyására vár, hanem saját, kiforrott stílussal rendelkezik.
Ördögi elegancia
A ruhákért ezúttal Molly Rogers felelt, aki az első rész ikonikus tervezője, Patricia Field munkatársa volt. Nem lehetett könnyű dolga, hiszen vegyítenie kellett a 20 évvel ezelőtti klasszikus eleganciát a jelenlegi trendekkel, méghozzá úgy, hogy a karakterek között megváltozott dinamikát is érzékeltesse: Emily felemelkedését és Miranda változó médiavilággal vívott küzdelmét is tükröznie kellett a textúrák és szabásvonalak nyelvén.
Miranda szettjeit különösen nagy kihívás lehetett megtervezni: úgy kellett megválasztania az elegáns darabokat, hogy azok hitelesen közvetítsék megkérdőjelezhetetlen hatalmát egy folyamatosan változó, csillogó és könyörtelen iparágban.
Ruhák, amiket imádtunk Az ördög Pradát visel 2-ben
A film beemeli a napjainkban népszerű csendes luxus esztétikáját, ahol a minőség és a textúra fontosabb a harsány logóknál.
Viszlát jókislány, hello klasszikus elegancia!
A Gabriela Hearst által tervezett mélyvörös mellény izgalmas kontrasztot alkot a kék hajszálcsíkos maxi ruhával. A „jókislányos” összeállítást a Paris Texas szuperelegáns krokodilmintás bőrcsizmája teszi teljessé és dögössé.
Simone Ashley és az újragondolt kis fekete
Simone Ashley a filmben Miranda Priestly asszisztensét alakítja. A geometriai formák izgalmas játéka és az áttetsző betétek jellemzik ezt az általa viselt Jean Paul Gaultier ruhát, amely egyrészt csodálatosan áll a színésznőn, másrészt tökéletesen passzol a belterjes elit világához.
Haute couture a javából
A Stéphane Rolland által tervezett 2025-ös haute couture estélyiben ötvöződik a drámaiság és a légiesség. Mintha hullámzó futurisztikus felhőt látnánk, amely kristályokban omlik a földre.
Egy kis játékos patchwork
Íme, a tökéletes egyensúlyt a városi elegancia és a könnyed nyári stílus között. Hathaway egy látványos, patchwork-szerű Gabriela Hearst maxi ruhában látható a film egyik jelenetében. Az összeállítást egy szalma kalap teszi teljessé.
Emily Bluntnak a rétegzésért jár a 10 pont
Emily Blunt tündököl ebben a fekete, fehér hajszálcsíkos összeállításban. A megjelenés központi eleme egy Wiederhoeft selyemszatén fűző , amelyet egy elegáns fehér Christian Dior ing fölé rétegezett, kiegészítve egy Jean Paul Gaultier-nadrággal és egy elegáns fekete Dior táskával.
Miranda Priestly csendes luxusa
A szett központi eleme egy selyemből készült, rozsda árnyalatú Dries Van Noten ballonkabát, amelyet egy mélylila, V-kivágású felsővel, egy barna bőr ceruzaszoknyával és platformos magassarkúval tettek teljessé az alkotók.
Party time tűzpiros selyemestélyiben
Az ördög Pradát visel 2. Met-gála jelenetében Miranda Priestly valósággal ragyog. Ejtett vállú felsőrész, pazarul omló uszállyal − egyértelműen a klasszikus hollywoodi csillogást szimbolizálja, na és azt a harci kedvet, ami az X-generációs Runway főszerkesztőben szüntelenül lobog.
Visszatér a legendás mentor Nigel szerepében
Stanley Tucci mit sem változott az elmúlt 2 évtizedben! Karakterének kulcsszettje egy rendkívül elegáns bézs, kockás öltöny barna és bézs tónusokkal, amelyet világoskék csíkos inggel, kockás vagy épp pöttyös nyakkendővel és a védjegyévé vált szemüveggel visel.
Vizuálisan azt az üzenetet hordozza, hogy a káosz közepén is a harmónia biztos pontja, akire minden helyzetben lehet számítani.
A folytatás szereplőgárdájában Kenneth Branagh-t, Simone Ashley-t, Justin Theroux-t, Lucy Liut, Rachel Bloomot is láthatjuk, de feltűnik Donatella Versace és Lady Gaga is. A film 2026. április 30-tól vetítik a hazai mozik.
