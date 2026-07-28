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Egyéves lett Punch, az elárvult kismajom: többezer képeslapot kapott születésnapjára

kedvenc Punch majom születésnap
Horváth Angéla
2026.07.28.
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A születése után árván maradt Punch egy plüssorangutánba kapaszkodva vészelte át élete első hónapjait. A japán makákó történetén az egész világ meghatódott, a rajongói pedig a születésnapját sem felejtették el.

Punch 2025. július 26-án született, anyja azonban nem sokkal később elutasította, feltehetően kimerültség miatt. A Tokió közelében, Csiba prefektúrában működő Ichikawa Városi Állatkert gondozói vették magukhoz, és egy hosszú szőrű plüssorangutánt adtak neki, amelybe úgy kapaszkodhatott, ahogyan a makákókölykök az anyjukba szoktak.

Egyéves lett Punch, kismajom - Rengeteg képeslapot kapott a rajongóitól
Egyéves lett Punch, kismajom - Rengeteg képeslapot kapott a rajongóitól
Forrás: AFP

„A plüssállat szőre viszonylag hosszú, könnyű megfogni. Abban bíztunk, hogy a plüssmajom megkönnyítheti Punch beilleszkedését a csapatba” – magyarázta Kosuke Shikano gondozó.

Januárban Punch beköltözött a többi majom közé, játékát pedig magával vihette. Az internetet hamar bejárták azok a képek, amelyeken maga után húzza plüss társát. Története milliókat érdekelt, látogatók ezreit vonzotta a kismajom az állatkertbe - írja a People.

Punchnak egyre kevésbé van szüksége a plüssre

Punch azóta sokat fejlődött. Látták már egy másik majom hátára csimpaszkodni, felnőttek állatok mellett üldögélni és kurkászni is. Jelenleg több mint hatvan makákó között él a Majom-hegyen, és az állatkert vezetője szerint a csapat nagy része befogadta. A gondozók örülnek annak is, hogy egyre ritkábban kapaszkodik plüssorangutánjába, mert ez az önállósodás jele. Éjszakánként azonban még mindig vele alszik. A következő fontos lépés az lesz, amikor a többi majom mellett hajtja álomra a fejét.

Punch első születésnapjára több mint 2500 képeslap érkezett a világ minden tájáról. A lapokat augusztus 30-ig állítják ki az állatkertben.

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