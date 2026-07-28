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Világsztár

Nem volt ott lánya esküvőjén Eric Roberts: a színész közleményben reagált a családi eseményre

Világsztár Eric Roberts esküvő Emma Roberts
Horváth Angéla
2026.07.28.
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Emma Roberts július 25-én, Idaho államban ment férjhez Cody Johnhoz. Édesapja, Eric Roberts nem vett részt az esküvőn. A 70 éves színész két nappal később közleményt adott ki.

A 35 éves Emma Roberts és színész párja szabadtéri szertartáson mondta ki az igent Sun Valleyben, négy év együttlét után. Eric Roberts a Page Sixnek megerősítette, hogy nem volt jelen a ceremónián.

Eric Roberts nem volt ott lánya, Emma Robert esküvőjén
Eric Roberts nem volt ott lánya, Emma Robert esküvőjén
Forrás: AFP

Eric Roberts nem vett részt lánya esküvőjén

„Szeretem a lányomat, mindig is szerettem, és mindig szeretni fogom. Csodálatos, hogy úgy ünnepelhetett, ahogyan szeretett volna, azokkal, akikkel szeretett volna” fogalmazott. Sokak szerint ezzel egyértelműen elárulta, hogy Emma nem akarta, hogy apja ottlegyen a nagy napon.

Emma Roberts 1991-ben született Eric Roberts és Kelly Cunningham gyermekeként. A színész még lánya csecsemőkorában elveszítette a felügyeleti jogot, mert drogfüggő volt. Eric idén áprilisban egy beszélgetős műsorban beismerte, hogy Emma születésekor egyáltalán nem lehetett rá számítani. Ugyanakkor vitatta azokat a feltételezéseket, amelyek szerint elhidegült volna a lányától. Mint mondta, kapcsolatuk csak a kívülállóknak tűnik bonyolultnak, mert nem ismerik a részleteket.

Eric Roberts testvére, Julia Roberts férjével, Danny Moderrel együtt részt vett unokahúga esküvőjén. Emma Roberts esküvőjéről itt olvashatsz bővebben.

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