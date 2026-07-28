Nem volt ott lánya esküvőjén Eric Roberts: a színész közleményben reagált a családi eseményre

A 35 éves Emma Roberts és színész párja szabadtéri szertartáson mondta ki az igent Sun Valleyben, négy év együttlét után. Eric Roberts a Page Sixnek megerősítette, hogy nem volt jelen a ceremónián.

Eric Roberts nem volt ott lánya, Emma Robert esküvőjén

Forrás: AFP

Eric Roberts nem vett részt lánya esküvőjén

„Szeretem a lányomat, mindig is szerettem, és mindig szeretni fogom. Csodálatos, hogy úgy ünnepelhetett, ahogyan szeretett volna, azokkal, akikkel szeretett volna” – fogalmazott. Sokak szerint ezzel egyértelműen elárulta, hogy Emma nem akarta, hogy apja ottlegyen a nagy napon.

Emma Roberts 1991-ben született Eric Roberts és Kelly Cunningham gyermekeként. A színész még lánya csecsemőkorában elveszítette a felügyeleti jogot, mert drogfüggő volt. Eric idén áprilisban egy beszélgetős műsorban beismerte, hogy Emma születésekor egyáltalán nem lehetett rá számítani. Ugyanakkor vitatta azokat a feltételezéseket, amelyek szerint elhidegült volna a lányától. Mint mondta, kapcsolatuk csak a kívülállóknak tűnik bonyolultnak, mert nem ismerik a részleteket.

Eric Roberts testvére, Julia Roberts férjével, Danny Moderrel együtt részt vett unokahúga esküvőjén. Emma Roberts esküvőjéről itt olvashatsz bővebben.

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