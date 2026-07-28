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Így néztek ki a sztárok a Pókember: Vadonatúj nap világpremierjén: Zendaya ismét ragyogott

hollywood Zendaya Pókember
Nagy Anna
2026.07.28.
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Hamarosan a mozikba kerül az újjabb rész. A Pókember: Vadonatúj nap világpremierje lezajlott, a sztárok ismét tündököltek a vörös szőnyegen. Zendaya és Tom Holland is kitettek magukért - a szokásos módon.

A Pókember: Vadonatúj nap hamarosan mindenhol a mozikba kerül. Magyarországon július 29-én lesz a premier, vagyis már nem kell sokat várnunk, hogy újra elmerüljünk Peter Parker kalandjaiban, aki legutóbb jól összekuszálta a dolgokat. A világpremierje Los Angelesben zajlott, a sztárok pedig ismét kietettek magukért természetesen Tom Hollanddal és Zendayával az élen.

A Pókember: Vadonatúj nap világpremierje Los Angelesben.
A Pókember: Vadonatúj nap világpremierje Los Angelesben.
Forrás: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Pókember: Vadonatúj nap világpremierje – Így festettek a sztárok

Mint mindig, Zendaya és Tom Holland vezették a sort a Pókember: Vadonatúj nap világpremeirjén, de több szereplő is ott volt természetesen a nagy eseményen. A világ pedig izgatottan várja, hogy húzza ki Peter Parker magát a csávából, és ehhez már nem is kell sokat aludni. Magyarországon a Pókember: Vadonatúj nap megjelenése július 29-én lesz, vagyis nemsokára megtudjuk, hogyan alakult a magányos hős sorsa.

Kattints a képre a Pókember: Vadonatúj nap vilápremierjének galériájáért!

Így néztek ki a Pókember: Vadonatúj nap sztárjai a világpremieren.
A Pókember: Vadonatúj nap világpremierje - Jacob Batalon, aki Ned Leeds karakterét játssza.
A Pókember: Vadonatúj nap világpremierje - Jon Bernthal, aki Frank Castle / Megtorló karakterét játssza.
A Pókember: Vadonatúj nap világpremierje - Michael Mando, aki Mac Gargan / Skorpió karakterét játssza.
A Pókember: Vadonatúj nap világpremierje - A Stranger Thingsből ismert Sadie Sink, aki egy új kulcsfigurát játszik majd.
A Pókember: Vadonatúj nap világpremierje - Tom Holland.
A Pókember: Vadonatúj nap világpremierje - Zendaya.
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Így néztek ki a Pókember: Vadonatúj nap sztárjai a világpremieren.
Profimedia

A Pókember: Vadonatúj nap a 2021-es Pókember: Nincs hazaút után veszi fel a fonalat. Peter Parker magányosan él, miután Doctor Strange varázslata kitörölte őt a világ emlékezetéből. Elvesztette szerelmét, MJ-t és legjobb barátját, Nedet is. Egy lepukkant New York-i lakásban lakik, és a rendőrségi rádiót hallgatva próbál a rosszfiúk nyomába eredni. A stressz és a magány különös tüneteket produkál, Peter Parker testében furcsa mutációk indulnak el. 

A filmben új gonosztevők bukkanak fel, és új, különös bűnözési hullám üti fel a fejét, vagyis izgalomból nem lesz hiány. A legfontosabb kérdés pedig, hogy MJ és Ned visszakapják-e az emlékeiket, vagy Peter Parkernek új kapcsolatokat kell kialakítania? A világ fog még emlékezni Pókemberre, vagy örökre a feledés homályába merül? Hamarosan kiderül!

A Pókember: Vadonatúj nap szereposztása

  • Tom Holland – Peter Parker / Pókember
  • Zendaya – Michelle „MJ” Jones
  • Jacob Batalon – Ned Leeds
  • Jon Bernthal – Frank Castle / Megtorló
  • Mark Ruffalo – Bruce Banner / Hulk
  • Sadie Sink – Egyelőre rejtélyes, új kulcskarakter 
  • Florence Pugh – Yelena Belova / Fekete Özvegy
  • Michael Mando – Mac Gargan / Skorpió
  • Tramell Tillman – Bill Metzger

A Pókember: Vadonatúj nap előzetese

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