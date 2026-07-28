Így néztek ki a sztárok a Pókember: Vadonatúj nap világpremierjén: Zendaya ismét ragyogott

A Pókember: Vadonatúj nap hamarosan mindenhol a mozikba kerül. Magyarországon július 29-én lesz a premier, vagyis már nem kell sokat várnunk, hogy újra elmerüljünk Peter Parker kalandjaiban, aki legutóbb jól összekuszálta a dolgokat. A világpremierje Los Angelesben zajlott, a sztárok pedig ismét kietettek magukért természetesen Tom Hollanddal és Zendayával az élen.

A Pókember: Vadonatúj nap világpremierje Los Angelesben.

Forrás: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Pókember: Vadonatúj nap világpremierje – Így festettek a sztárok

Mint mindig, Zendaya és Tom Holland vezették a sort a Pókember: Vadonatúj nap világpremeirjén, de több szereplő is ott volt természetesen a nagy eseményen. A világ pedig izgatottan várja, hogy húzza ki Peter Parker magát a csávából, és ehhez már nem is kell sokat aludni. Magyarországon a Pókember: Vadonatúj nap megjelenése július 29-én lesz, vagyis nemsokára megtudjuk, hogyan alakult a magányos hős sorsa.

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