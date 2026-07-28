Így néztek ki a sztárok a Pókember: Vadonatúj nap világpremierjén: Zendaya ismét ragyogott

A Pókember: Vadonatúj nap hamarosan mindenhol a mozikba kerül. Magyarországon július 29-én lesz a premier, vagyis már nem kell sokat várnunk, hogy újra elmerüljünk Peter Parker kalandjaiban, aki legutóbb jól összekuszálta a dolgokat. A világpremierje Los Angelesben zajlott, a sztárok pedig ismét kietettek magukért természetesen Tom Hollanddal és Zendayával az élen.
A Pókember: Vadonatúj nap világpremierje – Így festettek a sztárok
Mint mindig, Zendaya és Tom Holland vezették a sort a Pókember: Vadonatúj nap világpremeirjén, de több szereplő is ott volt természetesen a nagy eseményen. A világ pedig izgatottan várja, hogy húzza ki Peter Parker magát a csávából, és ehhez már nem is kell sokat aludni. Magyarországon a Pókember: Vadonatúj nap megjelenése július 29-én lesz, vagyis nemsokára megtudjuk, hogyan alakult a magányos hős sorsa.
Kattints a képre a Pókember: Vadonatúj nap vilápremierjének galériájáért!
A Pókember: Vadonatúj nap a 2021-es Pókember: Nincs hazaút után veszi fel a fonalat. Peter Parker magányosan él, miután Doctor Strange varázslata kitörölte őt a világ emlékezetéből. Elvesztette szerelmét, MJ-t és legjobb barátját, Nedet is. Egy lepukkant New York-i lakásban lakik, és a rendőrségi rádiót hallgatva próbál a rosszfiúk nyomába eredni. A stressz és a magány különös tüneteket produkál, Peter Parker testében furcsa mutációk indulnak el.
A filmben új gonosztevők bukkanak fel, és új, különös bűnözési hullám üti fel a fejét, vagyis izgalomból nem lesz hiány. A legfontosabb kérdés pedig, hogy MJ és Ned visszakapják-e az emlékeiket, vagy Peter Parkernek új kapcsolatokat kell kialakítania? A világ fog még emlékezni Pókemberre, vagy örökre a feledés homályába merül? Hamarosan kiderül!
A Pókember: Vadonatúj nap szereposztása
- Tom Holland – Peter Parker / Pókember
- Zendaya – Michelle „MJ” Jones
- Jacob Batalon – Ned Leeds
- Jon Bernthal – Frank Castle / Megtorló
- Mark Ruffalo – Bruce Banner / Hulk
- Sadie Sink – Egyelőre rejtélyes, új kulcskarakter
- Florence Pugh – Yelena Belova / Fekete Özvegy
- Michael Mando – Mac Gargan / Skorpió
- Tramell Tillman – Bill Metzger
A Pókember: Vadonatúj nap előzetese
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: