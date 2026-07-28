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Így néz ki Julia Robert ritkán látott lánya: ennyire gyönyörű a 21 éves Hazel

Image Press Agency / NurPhoto via AFP - IMAGE PRESS AGENCY
sztárcsemete Julia Roberts hollywood
Nagy Anna
2026.07.28.
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A színésznő gyerekeit védi a nyilvánosságtól, de egy-egy eseményen azért már jelentek meg együtt. Julia Roberts lánya, Hazel 21 éves, és nemrég édesanyjával sétálgatva kapták lencsevégre Idahóban.

Julia Roberts ünnepelt, Oscar-díjas színésznő, de számára a család legalább akkora álom volt, mint Hollywood. És mindkettő megvalósult. „És ez a legszebb dolog: amikor a nap végén diadalmasan hazatérhetek hozzájuk" – mondta gyerekeiről Julia Roberts, akiket mindig is óvott a nyilvánosságtól. Most azonban lencsevégre kapták egyik gyerekével. Julia Roberts lánya, Hazel legalább olyan gyönyörű, mint az édesanyja. 

Julia Roberts lánya hasonlít édesanyjára..
Julia Roberts lánya nagyon hasonlít a színésznőre. A sztár és férje, Daniel Moder.
Forrás: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Julia Roberts lánya, Hazel édesanyjára hasonlít

Julia Roberts férje Daniel Moder operatőr, akivel 2002 óta élnek boldog házasságban. Első gyerekiket 2004-ben üdvözölték a családban, ikreik születtek. Hazel és Phinnaeus azóta már betöltötték a 21. életévüket, de a nyilvánosság előtt ritkán jelennek meg szüleikkel, ugyanis mind Julia Roberts mind Daniel óvja őket attól a felhajtástól, ami az ismertséget övezi. Természetesen egy-egy alkalommal tettek már kivétel, most épp egy lesifotósnak sikerült lekapnia Julia Roberts színésznőt lányával, Hazel Patricia Moderrel.

Anya és lánya egy hatalmas családi esemény után sétágatott az idahói Sun Valley Inn & Spa környékén, az esemény pedig nem volt más, mint Julia Roberts unokahúgának, Emma Robertsnek az esküvője. Úgy tűnik, nemcsak a színésznő és férje tették tiszteletüket az eseményen, hanem lányuk és, és valószűleg a másik két fiuk is ott lehetett a bulin.

*EXCLUSIVE* Sun Valley, CA Julia Roberts was spotted walking with her daughter Hazel around the Sun Valley Inn & Spa in Idaho following the recent wedding of her niece, Emma Roberts. *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 1119144009, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Pictured: Julia Roberts
Julia  Robert és lánya, Hazel Emme Roberts esküvője után.
Forrás: Profimedia/SANC, SCLA

Julia Roberts gyerekei

Julia Robertsnek három gyereke van férjétől, Daniel Modertől: egy lány és fiú ikerpár, valamint egy kisebbik fiú.

  • Hazel Patricia Moder – 2004. november 28.
  • Phinnaeus Walter Moder – 2004. november 28.
  • Henry Daniel Moder – 2007. június 18.

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