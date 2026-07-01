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Elhagyott, bántalmazott kutyából lett hős: Tsunami 13 életet mentett a venezuelai földrengés után

border collie földrengés venezuelai
Nagy Anna
2026.07.01.
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Caracas utcáin kóborolt, éhezett és bántalmazták. Ez volt Tsunami, a border collie élete, mielőtt valaki úgy döntött: újabb esélyt érdemel. A kutya hőssé válva köszönte meg a lehetőséget: legalább 13 életet mentett meg a venezuelai földrengés után.

Túlzás nélkül egy világ ünnepli most Tsunamit, a border collie-t, akinek többen is az életüket köszönhetik a venezuelai földrengés után. A 8 éves kutya a remény és az új esélyek szombólumává vált.

Tsunami a venezuelai földrengés mentése közben.
Tsunami a mentés után: a venezuelai földrengés váratlan hőse.
Forrás: AFP

A venezuelai földrengés váratlan hőse: Tsunami, az életmentő border collie

2026 júniusában hatalmas katasztrófa súlytotta Venezuelát: kettős földrengés történt a térségben. A halálos áldozatok száma 1700 fölött jár, a sérültek száma pedig meghaladja az 5000-et. Egy nem mindennapi hős segítette a hatóságokat abban, hogy minél több túlélőre találjanak rá a romok alatt. Ő Tsunami, a 8 éves border collie, aki legalább 13 életet mentett meg kiemelkedő szaglásával, ezt pedig azért tehette meg, mert évekkel ezelőtt ő is kapott egy második esélyt. 

Kiskutyaként Caracas utcáin kóborolt, éhezett és bántalmazták. Így talált rá Anita Vidal, aki úgy döntött, a border collie érdemel egy második esélyt. A kutyus energiája, mozgékonysága és intelligenciája hamar felkeltette Jorge Beens figyelmét, aki egy mentőkutya-kiképző központ alapítója és vezetője. Befogadta és tanította Tsunamit, több éven át kapott intenzív kiképzést, hogy megtanulja megtalálni az összeomlott épületek alatt rekedt túlélőket. 

Tudásával nemcsak Venezuelában mentett életet, a korábbi törökországi földrengések során is segített. Most pedig hazajában teljesítette utolsó küldetését Jorge Beens irányítása alatt. Tsunami fáradhatatlanul dolgozott, ezzel pedig 13 életet mentett meg. Hamarosan pedig élvezheti a jól megérdemelt „nyugdíjas éveit", ugyanis a venezuelai mentések után a kutya visszavonul. 

Tsunamira azonban az egész világ emlékezni fog, a remény, a bátorság, a kitartás és a második esély szimbólumává vált.

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