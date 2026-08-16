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Ezek a mondatok jobb, ha el sem hagyják a szád a főnököd előtt, különben elkaszálod magad

munkahely kommunikáció főnök
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A munkahelyi kommunikáció felettébb fontos. De nemcsak az számít, hogy mit mondasz, hanem az is, hogyan mondod. Egy rosszul megválasztott mondat, és el is vágtad magad örökre a főnöködnél! Ezeket a mondatokat tehát kerüld el jó messzire, ha meg akarod tartani a munkád!

Ha nem választod meg tudatosan a szavaid a főnököd előtt, az rossz fényt vethet rád. Ne hagyd, hogy fucssba menjen a karriered egy mondat miatt!

munkahelyi kommunikáció – főnökkel
Hogyan beszéljünk a főnökünkkel?
Forrás: Shutterstock

Hogyan viselkedj a főnököd előtt

Lehet, hogy még nem a főnököd, de ha állásinterjún vagy, akkor benne van a pakliban, hogy az lesz. Vagyis a „tökéletes viselkedésnek” már ott el kell kezdődnie, hogy belépsz a jelenlegi vagy a leendő munkahelyedre. Még ha rossz is volt az előző munkahelyed, akkor se öntsd rá a következő főnöködre a sérelmeid, hiszen igen fontos, hogy hogyan mutatkozol be az új munkahelyeden.

Ha viszont a jelenlegi munkahelyeden igencsak toxikus a főnököd, és már a felmondást fontolgatod, akkor is tartsd meg a vérmérsékleted, és még ha a legpechesebb hónapodat is éled, akkor se mondd soha, semmilyen körülmények között ezeket a mondatokat a főnöködnek!

Mit ne mondj soha a főnöködnek

1. „Egész nap elérhető vagyok.”

Nem, nem vagy az! 

Mindenkinek szüksége van a határokra, az egészséges munka-magánélet balansz kialakításáért pedig te vagy a felelős! 

Ha azt sugalmazod a főnöködnek, hogy te szívesen lemondanál a magánéletedről és a mentális jólétedről, azt egy rossz főnök ki is tudja használni! Ideje megtanulni, hogy neked hol helyezkednek el a határaid, a munkaidőd leteltével pedig fejezd is be a munkát!

2. „Ez nem az én dolgom!”

Még ha valami tényleg nem is a te munkaköröd, de a főnököd megkér arra, hogy te is vegyél részt egy bizonyos feladatban, akkor ahelyett, hogy azt mutatnád, nem vagy csapatjátékos, inkább örülj a lehetőségnek. Ha pedig problémáid vannak a kivitelezéssel, vagy küszködsz közben, akkor nyugodtan kérj segítséget!

3. „Nekem nincs időm erre!”

Természetesen könnyű túlterhelődni egy munkahelyen, az extra feladatok elvégzése pedig bizony sokszor jelenthet problémát. De ha a te segítséged kérik valamivel kapcsolatban, ami prioritást élvez, akkor először gondold át, hogy hogyan tudnád megfelelően beosztani az időd, ha pedig a dolgok menedzselése problémát jelent, akkor beszélj a főnököddel arról, hogy hogyan lehetne átrendezni a feladataidat.

4. „Én ezért nem kapok elég fizetést!”

Természetesen a hasonszőrű mondatok frusztrációból hangoznak el, ám ez minden esetben szakszerűtlen és nem professzionális fényben tűntet fel téged (kivéve, ha a barátaidnak mondod viccből). Természetesen mindenkinek méltányos fizetést kellene kapnia, ha pedig úgy érzed, hogy nem korrelál a munkaterhelésed a fizetésed mértékével, akkor beszélj erről a főnököddel, csak kicsit más hangnemben.

5. „A másik munkahelyemen ezt másképp csináltuk.”

Igen, de már nem vagy a másik munkahelyeden! Ideje észrevenned, hogy egy új munkakörnyezetben vagy, ahol neked kell akklimatizálódnod! 

Vagyis a széllel szembe pisilés elve alapján ne a többieket és a munkakörnyezeted akard megváltoztatni, hanem fogadd el, hogy az új helyen másképp működnek a dolgok – tanuld meg ezeket az új dolgokat, és értékeld az új lehetőséget.

6. „Holnapra kivettem egy szabit.”

Még ha neked van a legjófejebb főnököd a világon, akkor se állj elé egy ilyen mondattal. Ha valami váratlan közbejött, amire tényleg ki kell venned egy szabadnapot, akkor is mennyivel jobban hangzik ez a mondat engedélykérésként!

Hogyan kommunikálj a főnököddel

Ha ezeket a dolgokat megjegyzed, akkor abszolút nyerő lehet a kommunikációd! Ne feledd, a lényeg, hogy mindig szem előtt tartsd, hogy egyrészt a munkahelyeden vagy, másrészt pedig a főnököddel beszélsz. Mindig lehet jó viszonyt ápolni a feletteseiddel, sőt még együtt is bulizhattok a legszuperebb csapatépítőn, de a főnököd általában akkor sem a „haverod”! Tiszteld meg őt a megfelelő kommunikációval – hidd el, ha erre figyelsz, akkor igazán profi alkalmazottnak fogsz tűnni!

Ha még több munkahelyi tippre vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!

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